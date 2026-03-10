Twins馬甲線終極驗收！阿嬌霸氣回應AI質疑 粉絲敲碗龍虎豹合體

Twins阿Sa蔡卓妍和阿嬌鍾欣潼的馬甲線真假爭議終於有答案！英皇娛樂25+演唱會花絮片曝光後，兩人的完美腹肌線條清晰可見，徹底打臉質疑聲音。面對網民「係咪AI」的質疑，阿嬌霸氣回應「有片有真相」，而阿Sa更透露「日日都同Kenny一齊加操」的秘密。與此同時，粉絲瘋狂敲碗要求「龍虎豹」合體表演，經理人霍汶希的神秘回應更令人期待不已！