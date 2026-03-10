Twins馬甲線終極驗收！阿嬌霸氣回應AI質疑 粉絲敲碗龍虎豹合體
阿嬌馬甲線真材實料打臉質疑聲
早前英皇娛樂25+演唱會第二批宣傳照釋出時，Twins的馬甲線照片瞬間引爆網絡熱議。網民一邊大讚「勁靚」、「Twins好瘦呀」，但同時亦有不少質疑聲音，紛紛留言「係咪AI吖」、「p到阿嬌咁fit」。面對鋪天蓋地的質疑，身形經常成為討論焦點的阿嬌終於在官方花絮片中給出最有力回應。片段中可以清楚見到她的腹肌線條分明，腰間馬甲線清晰可見，絕對是真材實料無P圖。
阿Sa日日同Kenny加操秘密曝光
向來身形fit爆的阿Sa在花絮片中同樣狀態十足，面對網民好奇她們的健身秘訣，阿Sa大方分享「日日都同Kenny一齊加操！」這個驚人內幕。原來兩人為了在25周年演唱會中呈現最佳狀態，一直都有進行密集式訓練。而阿嬌亦強調「絕對唔係AI啦，我都真係好努力㗎，有片有真相」，證明她們的完美身材全靠汗水換來，並非靠後期修圖。
龍虎豹合體呼聲高漲霍汶希神秘回應
除了Twins的馬甲線成為焦點外，不少網民更在留言區瘋狂敲碗要求「龍虎豹」合體表演。面對粉絲的熱烈要求，經理人霍汶希（Mani）給出了一個令人充滿期待的回應：「今次英皇家族25+演唱會會有好多藝人crossover，密切留意我哋官方公佈。」這個神秘回應立即引起更大迴響，網民紛紛猜測究竟會有什麼驚喜crossover演出，令演唱會的期待值瞬間爆燈。
Twins出道25周年粉絲見面會叫好叫座
今年對Twins來說意義非凡，除了是英皇娛樂25周年外，同時亦是她們出道25周年的重要里程碑。早前舉行的「TWINS 25週年1314新春限定粉絲見面會」反應熱烈，兩場show都與fans玩到癲，合照、hi bye、送禮物等福利好到滿瀉。見面會結束後，世界各地的fans都敲碗要求加開巡迴場，不過由於一早說明是「新春限定」，只此兩場絕不加場，加上二人工作檔期排得滿滿，一眾走寶fans唯有得個恨字。
英皇25+演唱會成fans最後機會
雖然錯過了限定粉絲見面會的fans感到遺憾，但她們亦不用完全灰心。目前阿Sa阿嬌正密鑼緊鼓為「英皇娛樂25+演唱會」做表演準備，這將是fans親眼見證阿嬌完美馬甲線、Twins合體演出的珍貴機會。加上霍汶希暗示會有多個藝人crossover演出，相信演唱會將會帶來更多驚喜，想把握機會的歌迷絕對要密切留意搶飛消息。