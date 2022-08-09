Tyson Yoshi演唱會｜狂迷掟Bra上台未算最癲 馬上回顧6大精彩畫面！

Tyson Yoshi一連四場於九展舉行的《MY NEW WORLD ORDER》演唱會昨晚（8月8日）圓滿結束，原為固定嘉賓的Gareth.T(湯令山）因染疫而缺席尾場，嘉賓換成林家謙為樂迷送上驚喜。Tyson Yoshi演唱會充滿亮點，每晚都有瘋狂女fans掟Bra上台，又與女友Christy放閃，馬上回顧6大精彩畫面！