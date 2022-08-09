Tyson Yoshi演唱會｜狂迷掟Bra上台未算最癲 馬上回顧6大精彩畫面！
回顧Tyson Yoshi演唱會6大精彩畫面！
1.狂收內衣褲
Tyson Yoshi演唱會一共四場，每場都有fans掟自己的內衣上台，由頭場一個Bra去到尾場變成四Bra一底褲，就連嘉賓Gareth.T都留言：「U should start a collection」（你應該儲起佢做收藏）。而第一晚Tyson Yoshi亦被狂迷嚇親，拎住個Bra喺台上呆咗，仲笠水對女友Christy講：「唔關我事㗎！」
2.一半時間冇著衫騷肌
Tyson Yoshi身形一向大隻，開騷前更特意操肌，演唱會上亦會播出特訓過程。操得咁辛苦都係為咗尖叫聲，所以Tyson Yoshi演唱會有一半時間都除衫騷肌，台下尖叫聲不絕。
3.爆粗鬧林家謙
Tyson Yoshi同林家謙老友鬼鬼，經常鏡頭前互窒，更有fans話佢哋係CP。林家謙擔任尾場嘉賓，與Tyson Yoshi合唱《在空中的這一秒》、《熱到除衫》。到傾偈互動環節，原本度好咗林家謙講咩Tyson都只回應「好熱呢」，點知林家謙爆肚寸佢搵自己朋友掟Bra上台，Tyson Yoshi忍唔住爆粗：「X你老……佢真係好X街！」林家謙之後都有呵返佢：「我係你個Bra，Love You Bro。」玩食字gag派笑彈。
4.張敬軒緊張演出台下捧場
Tyson Yoshi講過每場都要多謝佢，他說：「呢個人真係黐線，唔單止嚟睇我正式綵排，仲教我點唱先唔會傷到把聲，我覺得張敬軒真係唔使咁對我，我唔知要點解釋，佢好照顧我、好睇住我，呢個大佬冇跟錯！」到尾場更加話知到軒仔坐邊但唔敢望過去，好似師父嚟監場咁。Tyson Yoshi提到軒仔非常細心，見到自己Ear mon出現問題時，衝入後台問佢ear mon有冇事，當時仲要係換緊褲，真係好貼心。
5.孖女友Christy放閃
Tyson Yoshi與女友Christy一向不避違公開戀情，到開騷時一樣唔另外。頭場有瘋狂fans掟bra上台，Tyson Yoshi即刻話：「Christy唔關我事㗎！」去到尾場大隻仔突然感性，分享一次探訪患癌歌迷的經歷時感觸落淚，台下的女友Christy上前摸頭送關懷，場面溫馨。
6.飛天機關取消
Tyson Yoshi演唱會原訂有飛天舞台機關，但因早前MIRROR演唱會事故場館收緊限制而取消。Tyson Yoshi直言失望，而且在幕後花絮影片中講過要蝕錢，他收到消息的第一反應更激動說：「一單炒車全港唔俾揸車！」事後他又表示，如果今次演唱會延期的話，要處理退飛、舞台建設等事情會破產。
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