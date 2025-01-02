叱咤2024｜Tyson Yoshi大爆「驅寒打扮」原本尺度更大 被公司同事「加胸圍」
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《叱咤樂壇頒獎典禮》有唔少精彩時刻值得一睇再睇！Tyson Yoshi「巨胸出擊」無疑係其中之一，佢事後在社交媒體上仲大爆呢身「驅寒打扮」背後有故事！
Tyson Yoshi「驅寒打扮」原本仲進擊！
在《叱咤樂壇頒獎典禮2024》上，Tyson Yoshi的身材無疑成為全場焦點。佢穿著一件正面全挖空的外套，Tyson Yoshi不僅露出了他那格格分明的六塊腹肌，更大方展示了他的巨胸南半球，帶來了極大的視覺震撼。
Tyson Yoshi解釋造型細節 被公司同事「加添胸圍」
頒獎典禮結束後，Tyson Yoshi在社交平台上的活動同樣吸引了大量關注。他不僅分享了更多的幕後花絮，還透露了一些原本更加大膽的設計細節。原來，他的服裝在最初的設計中露得更多，但最終因公司同事的強烈阻止而作出了調整：「諗諗吓唔對路再咁落去下年真係要露… 我下年都係包返實算數」。
網民：至少著一件離譜的衫
對於Tyson Yoshi的這次亮相，網民的反應也是熱烈的。不少人在社交媒體上留言，甚至開玩笑地建議他可以考慮拍攝內衣廣告：「可以接bra廣告」、「叱咤幾時加開個最fit歌手獎」、「要帶bra出街啦 」、「至少著一件離譜的衫」、「我阿媽叫你著翻個bra 」，這些評論不僅反映了網民對他大膽造型的認可，也顯示了他在年輕粉絲中的高人氣。
圖片來源：youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar、Threads@tysonyoshi、tysonyoshi@IG、直播截圖