Tyson Yoshi演唱會2025︱啟德體藝館首場5大重點！飛落台玩插水High爆

一連三場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG 》昨晚開鑼！作為首位於啟德體藝館（Kai Tak Arena）舉辦個人演唱會的香港歌手，Tyson在舞台設計上當然落足心思，入場時已分別派發黑白斗篷給現場觀眾，加上超過50米的「一字型」舞台，恍如「摩西分紅海」，將現場分成「天使」vs「魔鬼」陣營，呼應演唱會游走於黑白是非與正邪善惡之間的主題，別出心裁；難怪吸引Tyson的兒時偶像蔡卓妍、古巨基等前輩捧場！