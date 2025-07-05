Tyson Yoshi演唱會2025︱啟德體藝館首場5大重點！飛落台玩插水High爆
Tyson反派身份登場揭開序幕
Tyson先以「The Villain（反派）」身份登場，以超短西裝大晒結實胸肌，配以巨型十字架吊墜，型爆唱出《See You in Hell》，為首場啟德騷揭開序幕。其後Tyson送上《Self-made》、《Don’t Care》、《She Said Part 2》、《If I Die Tonight》等歌曲，最後更登上王座、拿起寶劍唱出《My New World Order》，為下一章節劃下註腳！第二章節，Tyson以純白戰士Look化身「The Hero（英雄）」，送上《I don’t smoke & I don’t drink》、《Anybody?》、《Stranger》、《Optimistic》、《Better》及《That Guy》，更將最愛的健身器材放上舞台，邊做跑步機邊唱《Stressed Out》，中氣十足！
半天吊唱《 LosE tO yOu》震懾全場
演繹完「反派」與「英雄」的糾結後，第三章節以「救贖」為題，舞台上升起女神神像，Tyson以中空皮褸Look現身， 唱出一系列以心目中的女神兼程太Christy為創作靈感的歌曲，包括《To My Queen》、《Be Mine》、《Something》、《Bae》、《would you be mine?》、《Godspeed》、《 LosE tO yOu》以及《你不會一輩子的愛上我》。期間Tyson吊上半空獻唱《 LosE tO yOu》，配合大螢幕上的動畫，達致人歌合一，效果震懾全場！
憶與好兄弟Madboii睡房寫歌：「冇佢就冇我！」
經歷救贖過後，Tyson以「All of you」作為演唱會的終章，隨即半裸登場大方展示「最強Body」，並邀請合作無間的好兄弟Madboii任嘉賓，合唱《I Don’t Give a, Pt.2》，前奏響起已令全場尖叫兼大合唱！出名有義氣的Tyson隨即向新Fans介紹Madboii，憶述當年在睡房寫出《Christy》及《I Don’t Give a》，近年亦攜手創作《你不會一輩子的愛上我》及《1994》，並說：「沒有Madboii沒有我！」二人又預告將有更多合作計劃，更投下「震撼彈」表示正密鑼緊鼓製作《1994（前傳）》，Tyson續說：「由TTN到台灣，及至今日在啟德開騷，也是有Madboii就有Tyson！」果然重情重義！
向來貼地又敢言的Tyson，來到演唱會終章終於能開腔跟觀眾互動，望向台下分成黑白兩邊，隨即高呼：「很有型！十足十邪教一樣！大家真的很乖，沒有帶燈牌來睇騷，所以我們是樂壇最有型的一群！」其後Tyson展開「唱K時段」，率領全場大合唱跟張敬軒的合唱歌《By my side》及《Christy》後，特別嘉賓YT周殷廷隨即以車手Look上台，二人首次合唱《1994》，YT大哥更邊唱邊脫掉外套，令Tyson「焗蟹」，加上YT大哥以「裝假狗」技術打造「假大胸」，令外套難以脫掉，最終要Tyson出手相助才成功令「大隻佬」現身，笑爆全場！
YT大哥爆「大隻佬粉紅乳頭論」令TY老尷
Tyson笑言看到YT大哥升上台時，已驚訝好友為何突然升呢「爆肌型男」，更大讚「假狗肌肉」連青筋也包含，像真度甚高，YT大哥聞言即狂擺健美先生甫士，令全場尖叫聲不斷！YT大哥又自爆已練成「震波大絕」，隨即上下跳動達致震波效果，原本再三表明不會中計的Tyson，在近萬名觀眾起閧下不禁技癢，沾沾自喜地向兩邊觀眾示範「震真波」，成功掀起全晚高潮！Tyson回過神來即笑說：「有點 Low，突然間覺得有點Cheap了，不好意思！要記住，我們是最有型的，你們不應該如此大反應，我們是有品味的，我們是邪教來的，我們不是喜歡這玩兒的人！」
其後Tyson帶YT大哥繞場一周，讓觀眾欣賞好友的俊俏臉龐，YT大哥更親解「裝假狗」的用意：「我記得拍《1994》MV時，Tyson穿著皮褸，我們以為他的壯碩身形是因為墊了Pad，想不到他竟然跟我說是真肌肉，哈哈！」Tyson續說：「當時我們在拍打戲，他不斷用棍四圍敲，敲到我的時候竟然話我墊了Pad，我只好解釋是貨真價實的肌肉。因為他們都墊了Pad，唯獨我沒有墊，所以他打到我時真心痛呢！」YT隨即爆笑說：「我第一次近距離欣賞你的身體，有點感覺！」Tyson即被拋窒：「請你控制自己的感覺，我們繼續向前行吧！」YT大哥見狀即「再下一城」說：「我發覺練大隻後，乳頭變得更粉紅，是否所有大隻佬也是這樣？」令Tyson尷尬不已：「我不知道，你要我如何回答呢？師兄！」 Tyson事後笑言邀請YT做嘉賓全因對方長氣，自己可以抽空喝水，豈料不慎「中計」玩震波，成為首場演唱會最遺憾的一幕，更承諾之後兩場不會再發生。
見逢騷必睇「全勤鐵粉」險流下男兒淚
送走YT大哥後，Tyson登上特製的「靚車」獻唱《Fuck You & Your Friends》，期間驚見由TTN開始逢騷必到的男歌迷，令他相當感動，更笑言不能面向忠實歌迷的方向唱歌，以免流下男兒淚，台下觀眾即高呼：「哭出來吧！」幸好Tyson極速收拾心情，大晒招牌Chok樣跟全場觀眾大合照，場面溫馨！唱完《Just Break Up》後，Tyson以經典「地震歌」《In My Dream》作結，期間邊唱邊收胸圍已是常識，「漫天飛Bra」的場口當然百看不厭，Tyson更著全場觀眾齊齊踎低再彈起，打造啟德體藝館的首次「地震」！「第一次」永不嫌多，Tyson於演唱會尾聲時，更高呼要成為「啟德插水第一人」，數三聲後即跳入觀眾群，High爆全場，更高舉「雙V」大讚首場觀眾反應熱烈！
事後Tyson在社交網站上載「插水教學」，並笑說：「聽日麻煩唔好淨係掛住揸我波同摸我腹肌 要托起我同埋向後傳，多謝合作！」希望今明兩晚的觀眾跟足Tyson指示，令「啟德插水」一幕成為黃金畫面！