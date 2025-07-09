Tyson Yoshi意大利莊園婚禮星光熠熠 Serrini搶鏡似奶奶 唯獨一摯友未到場
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Tyson Yoshi（程浚彥）與網紅妻子Christy即將於意大利舉行浪漫婚禮，據悉他豪氣包機並安排住宿款待親友，星級嘉賓陣容亦隨之曝光，場面星光熠熠，唯獨一位摯友因事未能到場祝賀。
Tyson Yoshi意大利婚禮 星級嘉賓陣容曝光
剛結束一連三場啟德演唱會的Tyson Yoshi，昨（7日）即馬不停蹄現身機場，啟程前往意大利籌備婚禮。Tyson Yoshi一向人緣極佳，數十位親友專程飛往意大利出席婚禮，當中不乏圈中熟面孔，包括張敬軒、Jeffrey魏浚笙、Serrini、Locker與女友Marf，以及婁峻碩夫婦等。一對新人為賓客精心安排多日慶祝行程，首日便舉行婚禮儀式。
張敬軒Serrini似老爺奶奶 林家謙因閉關缺席
雖然林家謙因為正為個人演唱會閉關籌備而無法出席，但其他賓客同樣為婚禮增添不少話題。例如Serrini的造型極具氣場，加上大合照時與張敬軒坐正正中間，搞到有網民留言笑指，第一眼望落去還以為是她與張敬軒似老爺奶奶，非常搞笑！
大手筆安排專機加豪華住宿
據悉，Tyson更大手筆包機並安排住宿款待賓客，婚禮規模盛大豪華，誠意十足。Tyson亦安排親友入住同一座風景如畫的莊園，每間套房佈置雅緻、風格各異。其中Serrin更拍下房間導覽影片分享至社交平台，大讚：「主人家嘅安排實在太好！」就連婚禮伴手禮亦極具心思，當中包括陽光浴後護膚用品、卸妝產品等。
圖片來源：[email protected]、IG圖片、IG@karsonliu資料或影片來源：原文刊於新假期