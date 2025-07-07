Tyson Yoshi尾場贈張敬軒「001」限量版黑膠碟 軒公自覺似涼茶任佢「出火」
難得軒公大駕光臨，Tyson送上編號001的《Numbered 3rd 666 Rocket Deluxe Vinyl》限量黑膠唱片，更自爆自己珍藏了編號666的黑膠唱片，跟軒公一頭一尾，足證「兄弟」情深！軒公對此說：「這份禮物很珍貴，我一定會放在床頭。其實Tyson的Idea很好，這個演唱會是我看過最有品味的演唱會，抵你紅！」Tyson聞言即沾沾自喜：「你覺得我有品味的話，證明你真心識貨，哈哈！」
軒公爆笑指黑膠碟設計似軚鈴 望儲齊4條軚
其後軒公戴上黑手套進行「開封儀式」，隨即爆笑指黑膠碟的設計似足軚鈴，著Tyson送夠4套給自己，更公開讀出Tyson寫在盒子上的英文「感謝信」，當讀到Tyson感激軒公在自己迷失時將他導回正軌時，軒公即取笑對方不曾迷失，只是「失去」了身上的衣服，「你哪有Lost呢？你只是Lost your clothes！」Tyson即解釋說：「每次有事想不通，尤其是跟演藝圈有關的事，我想發脾氣前便會致電軒公，傾談過後多數能按捺著我的怒火。」鬼馬的軒公趁機講有味笑話：「所以我的功能是涼茶？主要讓你『出火』？」全場尖叫聲雷動，軒公即更正是「下火」，笑爆全場！
除了讓Tyson「出火」外，自認一直行優雅路線的軒公，更為好兄弟「破處」，成為「啟德插水第三人」，認真有義氣！Tyson事先聲明著觀眾不要摸軒公下體及胸部，軒公即笑說：「可以收起的東西已經全數收好！我長這麼大也未試過有這麼多對手在自己身上，哈哈！」隨即獻出第一次「插水」，「下海」後更High爆尖叫，甚至嫌太快不夠喉，上台後又搞Gag說：「快，可是男人大忌呢！」
被摸籮柚及肚腩高呼好正兼好玩
Tyson即打蛇隨棍上問軒公是否想玩多次，但秒速後悔並說：「算吧！我們放過老人家吧！如果軒公有任何差池，我真的賠不起呢！」豈料貪玩的「張三歲」玩上癮，反將Tyson一軍說：「一場來到當然要玩勻兩邊！」隨即二度「插水」，玩齊黑白兩邊，High爆啟德！再次「上岸」的軒公笑說：「很開心、很正，第一次有人摸我籮柚，第二次有人拍我肚腩，玩得好開心，多謝Tyson！」
送走「大佬軒」後，Tyson在跟全場觀眾大會照前，率先「吹大雞」呼籲Fans到機場送機，他說：「小弟完成今場演唱會後，明晚（今晚）便出發去歐洲結婚，身為香港（暫時）最大的邪教組織，我看到其他顔色的『教派』經常有送機活動，令我心思思，既然一生人結一次婚，有沒有人可以送我去機場結婚呢？」全場觀眾一呼百應，紛紛舉手兼大叫「有」，眾志成城滿足Tyson的小小心願，場面溫馨！最後Tyson 在《In My Dream》伴奏下繼續收Bra，以及進行「啟德最後一插」，台下群情洶湧，期間Tyson更大叫有人搣他，隨即爆粗回敬，在歡笑聲與粗口聲中為三場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG 》劃下圓滿句號！
完騷後，一眾明星好友及DJ均在社交網站激讚，包括湯令山、Jackal@Dear Jane、吳肇軒、彭秀慧等，其中世界排名172位的香港網球「一哥」黃澤林（Coleman），睇完首場後欲罷不能，於尾場再度大駕光臨，更上載與Tyson「揸手相」說：「Good Show Bro!」而睇騷無數的一眾商台DJ亦大讚是次演唱會由舞台設計、觀眾分區、過場短片、道具到音響均看得大家目瞪口呆，足證Tyson與團隊的努力備受圈內圈外欣賞！
Karson親解道具靚車生產過程 獲軒公賜名「Kar神」
雖然演唱會已曲終人散，但網上的討論熱度一直居高不下，其中Tyson獻唱《Fuck You & Your Friends》時的道具靚車，更備受網友熱捧，負責美術道具的Karson在社交網站為大家介紹這部震驚過萬名觀眾的「Porsche 930」生產過程。事緣半個月前，演唱會導演向Karson表示Tyson想要一架燒毀了的Porsche 930，最直接的方法當然是到各大車行物色合用的「殘骸」，可惜花了兩天仍無功而還，於是Karson決定以3D打印技術、加上凹陷及破爛效果去「列印」一架，由於道具車跟足真車實物原大，所以要分成不同部份列印再組裝，再將表面硬化，令Tyson可以坐在車頂演出。
Karson表示試了多款顏色仍未達至Tyson想要的燒毀痕跡，參考不同意見後，遂決定在表面加上銹跡營造廢棄感覺，最後加上車頭燈、碎掉的玻璃窗，以及畫得完美的車轆便完成這部像真度極高的道具靚車！至於另一難處則是這部「Porsche 930」由工廠搬到現場，很多時要靠人手搬運，所以份外感謝每一位曾幫忙的工作人員。向來有品味的軒公亦有轉發Karson的「造車教學」，更封他為「Kar神」，可見無論是圈中人或網友均對Tyson的首次啟德騷讚譽有加，期待Tyson將來解鎖更多場地及可能性！