Tyson Yoshi尾場贈張敬軒「001」限量版黑膠碟 軒公自覺似涼茶任佢「出火」

一連三場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG 》昨晚來到尾聲,Tyson當然有為一眾Fans送上「尾場限定驚喜」,邀得亦師亦友的張敬軒任特別嘉賓,二人甫見面即肉緊攬攬,繼而合唱《By my side》,Tyson更以「大佬軒」尊稱軒公,軒公則起飛腳踢Tyson屁股,親密又搞鬼的互動十足十親兄弟一樣!