KOL狂轟改車族Tyson Yoshi加入戰團 曬愛車「響喉」片段引爆網民大戰

東方新地

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）與女KOL Hera Chung因改裝車「響喉」問題爆發網上大戰，事件迅速發酵成為全城熱話！擁有67,500名追蹤者的Hera Chung日前拍片狂轟改車族製造噪音滋擾，更直接嘲諷「你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎」，引發改車界強烈反彈。向來愛車成癡的Tyson Yoshi隨即加入戰團，在專門曬車的帳號上合併Hera片段與自己愛車「響喉」畫面，並串爆留言「Sorry囉」，令爭議進一步升級。

Hera Chung狂轟改車族嘲諷Toyota車主

Hera Chung在Instagram發布長達31秒的影片，直接炮轟改裝車製造噪音問題。她在片中激動表示「你要飛車 I don’t give a fxxk but stop making noise. 乖啦，如果你想型嘅話儲錢買架超跑啦，你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎！」更進一步形容改車族如同「一個好醜樣嘅人，拎住一個大聲公，同全世界嘅人講我係一個靚仔」，言論極具挑釁性。她續指如果有一個安靜同埋一個「X叫嘅𡃁仔」，相信大家都想「兜巴車落X叫嗰個度」，直接將矛頭指向改車愛好者。

（圖片來源：IG@sweetheradise）
（圖片來源：IG@sweetheradise）
tyson yoshi （圖片來源：IG@sweetheradise）
（圖片來源：IG@sweetheradise）

Tyson Yoshi串爆回應合併爭議片段

面對Hera的激烈言論，向來敢言兼愛車如命的Tyson Yoshi迅速作出回應。他在另一個專門曬愛車的帳號「ty.motordiary」上，巧妙地將Hera Chung的批評片段與自己愛車不停「響喉」的畫面合併剪輯，並配上簡短而充滿挑釁意味的文字「Sorry囉」。這個回應方式既沒有直接反駁Hera的觀點，卻又明顯表達了不認同的立場，引發網民熱烈討論。Tyson Yoshi後來在留言中澄清此片並非旨在指斥該KOL，但其行為已被視為直接參戰的表現。

巧妙地將Hera Chung的批評片段與自己愛車不停「響喉」的畫面合併剪輯（圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
巧妙地將Hera Chung的批評片段與自己愛車不停「響喉」的畫面合併剪輯（圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
tyson yoshi （圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
（圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
Tyson Yoshi後來在留言中澄清此片並非旨在指斥該KOL，但其行為已被視為直接參戰的表現。（圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
Tyson Yoshi後來在留言中澄清此片並非旨在指斥該KOL，但其行為已被視為直接參戰的表現。（圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
tyson yoshi （圖片來源：IG@TYs Motor Diary）
（圖片來源：IG@TYs Motor Diary）

網民反應兩極化批評Tyson帶頭欺凌

事件在網上引起軒然大波，網民反應呈現明顯的兩極化趨勢。支持Tyson Yoshi的網民紛紛留言「跟得好貼」，更有人開始攻擊Hera Chung的外貌，將焦點從改車問題轉移到人身攻擊。然而，另一派網民則強烈批評Tyson Yoshi的做法不當，指出「響喉」確實對他人造成滋擾，認為身為有影響力公眾人物的Tyson Yoshi此舉有帶頭欺凌該KOL之嫌。有網民直言「刻意去合併這一條片去揶揄Hera Chung」的行為並不恰當，質疑其作為公眾人物的責任感。

女權人士加入戰團指控改車族厭女

隨著爭議持續發酵，更多不同立場的網民加入討論，事件逐漸演變成更複雜的社會議題。有女權人士直接加入撐Hera陣營，將部分改車愛好者的言論定性為「misogynist（厭女）」行為，認為對Hera外貌的攻擊反映出性別歧視問題。同時，亦有網民整理出詳細的「懶人包」，記錄事件由1月16日Hera發片開始，到1月18日Tyson Yoshi參戰的完整時序，顯示爭議已從單純的改車噪音問題，擴展成涉及性別、階級和網絡欺凌等多重社會議題的複雜討論。

有網民整理出詳細的「懶人包」（圖片來源：threads）
有網民整理出詳細的「懶人包」（圖片來源：threads）
tyson yoshi （圖片來源：IG@sweetheradise）
（圖片來源：IG@sweetheradise）
tyson yoshi （圖片來源：IG@sweetheradise）
（圖片來源：IG@sweetheradise）
Tyson Yoshi家住港島南區6千萬豪宅，令「Tyson Yoshi有錢」一度成為Google搜尋關鍵字。（圖片來源：IG@tysonyoshi）
Tyson Yoshi家住港島南區6千萬豪宅，令「Tyson Yoshi有錢」一度成為Google搜尋關鍵字。（圖片來源：IG@tysonyoshi）
tyson yoshi （圖片來源：ig@tysonyoshi）
（圖片來源：ig@tysonyoshi）

圖片來源：IG@sweetheradise、IG@TYs Motor Diary、threads、IG@tysonyoshi、ig@tysonyoshi

