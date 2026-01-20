KOL狂轟改車族Tyson Yoshi加入戰團 曬愛車「響喉」片段引爆網民大戰

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）與女KOL Hera Chung因改裝車「響喉」問題爆發網上大戰，事件迅速發酵成為全城熱話！擁有67,500名追蹤者的Hera Chung日前拍片狂轟改車族製造噪音滋擾，更直接嘲諷「你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎」，引發改車界強烈反彈。向來愛車成癡的Tyson Yoshi隨即加入戰團，在專門曬車的帳號上合併Hera片段與自己愛車「響喉」畫面，並串爆留言「Sorry囉」，令爭議進一步升級。