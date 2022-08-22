Tyson Yoshi不滿換衫遭偷拍 鬧爆狂徒：唔好同我講食得鹹魚抵得渴！
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28歲大隻歌手程浚彥（Tyson Yoshi）月初剛完成一連四場的九展騷，演唱會期間他大晒巨型胸肌，引起全場女fans瘋狂尖叫，差不多每場都有人拋bra上台。為練出完美身形，Tyson Yoshi日日健身，不過萬萬想不到他在健身房的更衣室換衣服時被人偷拍，行為猖狂。Tyson Yoshi於社交網上載被偷拍照片，爆粗狂鬧，並要求涉事的健身室處理事件。
Tyson最嬲：仲要周圍send
Tyson Yoshi在IG Story上載他被偷拍的照片，並寫道：「that’s a fxxking changing room……use your fxxking brain.（呢到係更衣室！用下你個腦啦！）」並要求涉事的健身室處理事件。不過，有網民指作為公眾人物就預計會有人偷影，於是Tyson Yoshi再發佈IG Story反擊：「唔好同我講咩食得鹹魚抵得渴，出名就有人影，出面影都算，嗰度係更衣室，仲要周圍send。」
歡迎Fans邀合照勿偷影
其實Tyson Yoshi在健身中心內都曾被Fans邀合照，他亦都再轉發一張fans上載的合照，並表示：「其實有禮貌咁樣問影相係絕對冇問題，我都係OK。」而該健身室亦立即回應事件，指得知有人未經許可情況下於健身室拍照，強調不論在更衣室抑或健身區域，都不能擅自拍照，否則已違反規定，一經發現會即時停止其使用權。
九展騷瘋狂Fans掟bra上台
Tyson Yoshi 8月初於九展舉行演唱會，一身肌肉迷倒台下女fans，更有瘋狂女fans掟bra上台，令Tyson Yoshi即場呆咗，激動爆粗大叫：「What the Xuck？」又說：「我要少少時間處理下呢嚿嘢……」然後笠水對台下女友說：「Christy唔關我事㗎！」笑言：「相信佢掟上嚟唔係因為我大要我戴啦！」
同居女友被指似馬蹄露即護花
Tyson Yoshi與女友Christy拍拖四年，早前被網民攻擊，被指外表一般兼夾以「靚版馬蹄露」，Christy完全唔在意，但出名敢言的Tyson Yoshi就嬲爆護花。Christy不時在社交平台分享在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽。早前Christy在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣示同居生活。