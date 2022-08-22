Tyson Yoshi不滿換衫遭偷拍 鬧爆狂徒：唔好同我講食得鹹魚抵得渴！

28歲大隻歌手程浚彥（Tyson Yoshi）月初剛完成一連四場的九展騷，演唱會期間他大晒巨型胸肌，引起全場女fans瘋狂尖叫，差不多每場都有人拋bra上台。為練出完美身形，Tyson Yoshi日日健身，不過萬萬想不到他在健身房的更衣室換衣服時被人偷拍，行為猖狂。Tyson Yoshi於社交網上載被偷拍照片，爆粗狂鬧，並要求涉事的健身室處理事件。