Tyson Yoshi家底富貴事件簿！唔只揸波子仲家住6千萬豪宅 身家億億聲

現年29歲的大隻歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近日因在其古董波子（保時捷）的車身上印上英文粗口，並引起一班小朋友圍觀，而引網民熱議，雖然Tyson曾否認係富二代，但其實他的家底一向豐厚，唔只揸名車，仲有唔少富貴事件簿，身家隨時億億聲！

