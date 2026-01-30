Tyson Yoshi自爆新歌微電影最大伏線 1原因會為游學修拍外傳
Tyson親解万子外傳計劃 游學修將獨挑大樑做主角
Tyson在訪問中詳細解釋了這個構思的來龍去脈：「大家看完《追》之後會覺得很牽強，為什麼要由這麼有人性去到一個瘋子，就是其實他要有一個獨立的外傳，他的成魔之路。」他表示觀眾看完兩集作品後會發現，單看《1994》會以為Tyson和YT是好人，但看完前傳後會覺得Tyson是壞人，反而万子這個角色變得可憐，「所以當你可憐他的時候，你更想知道他背後發生過什麼事，就有一個外傳。」
故事結構需要補完 中間情節存在巨大空白
Tyson坦言現有的故事架構仍有不少漏洞需要填補：「大家看完之後會覺得即是明白故事，但好像和《1994》中間還欠一些補完，故事未夠完整。」他指出万子在《1994》中是個奸角，但在《追》中卻「很有人性」，這個巨大反差需要一個合理的解釋。「其實你看完兩集，你只看《1994》，你會覺得Tyson和YT是好人，其實不是，你現在看完前傳之後，你會覺得我是一個壞人，我真是為了一口氣搞風搞雨這麼大件事。」
創作永無止境 銀行戶口不支持轉攻港漫發展
Tyson透露雖然很想繼續拍攝万子的外傳，但現實考量令他需要尋找其他出路：「我覺得創作最好玩的就是其實是沒有停的一天，所以其實我可能銀行戶口不支持我去做這件事，沒關係，我現在就在想有一個alternative的方法，就是往漫畫那邊發展。」他認為漫畫製作「整件事就可以便宜一點，成本低一點，然後又可以我畫一格爆炸，不是真的要爆一轉，那裏應該燒不到一百萬或者一百五十萬。」
港漫發展保持香港味道 2027年或有新突破
Tyson特別強調選擇港漫的原因：「我覺得是挺好玩，我會想往港漫那邊去發展，因為整件事香港的味道這麼濃，我想繼續。」他表示不會特別設定時間表，「我不特別說我一定26年要怎樣怎樣，我應該是專心想一個很堅定的劇本和故事。」但他透露2027年、2028年可能會有漫畫或電影面世，「我覺得先搞一個故事，有故事，漫畫可以分到哪些貴一點便先畫，便宜一點的便拍。」
網民熱烈討論万子角色發展 期待成魔之路解謎
消息傳出後，網民紛紛表達對万子外傳的期待。有粉絲留言：「终於可以知道万子點解會變成咁！」、「游學修呢個角色真係好有層次，期待佢嘅故事」。亦有網民關心製作成本問題：「支持Tyson，但都唔好為咗創作搞到自己咁辛苦」、「港漫都好啊，最緊要故事好睇」。部分觀眾更建議：「不如眾籌啦，我哋都想睇多啲呢個故事」，可見万子這個角色確實深入民心，令人期待他的完整故事線。