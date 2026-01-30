Tyson Yoshi自爆新歌微電影最大伏線 1原因會為游學修拍外傳

Tyson Yoshi最新微電影《追 CHASING THE WIND》將於明晚8時正式推出，但更令人期待的是他在商台訪問中透露的驚人計劃！原來除了這部前傳外，Tyson竟然還要為《1994》中的奸角游學修（万子）開設獨立外傳，讓這個令人又愛又恨的角色做主角，詳細講述他如何從一個有血有肉的普通人，逐步墮落成為瘋狂反派的「成魔之路」。