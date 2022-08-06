Tyson Yoshi演唱會︱瘋狂女fans掟Bra上台 大隻仔笠水變老婆奴：唔關我事㗎
廣告
Tyson Yoshi昨晚（8月5日）於九展舉行《MY NEW WORLD ORDER》演唱會頭場，一身肌肉的Tyson Yoshi一開場已經除衫騷肌，台下fans尖叫聲四起。期間更有瘋狂女fans掟Bra上台，大隻仔Tyson一時反應唔切，仲「笠水」同台下女友Christy講：「唔關我事㗎！」
瘋狂女fans掟Bra上台 Tyson Yoshi對住女友笠水：唔關我事㗎
Tyson Yoshi昨晚（8月5日）於九展舉行《MY NEW WORLD ORDER》演唱會頭場，他一身肌肉迷倒台下女fans。唱到《Right Here》尾段的時候，更有瘋狂女fans掟Bra上台，Tyson Yoshi即場呆咗，激動爆粗大叫：「What the Xuck？」又說：「我要少少時間處理下呢嚿嘢……」然後笠水對台下女友說：「Christy唔關我事㗎！」笑言：「相信佢掟上嚟唔係因為我大要我戴啦！」
Tyson Yoshi女友後台勁啜示愛
Tyson Yoshi與女友Christy一向都不避嫌認愛，昨晚男友成功開騷，Christy喺後台錫錫支持，更於IG story示愛大講：「I Love You！」對於有瘋狂女fans掟Bra上台，她都有轉發限時動態，只留下一句「Amazing」，似乎佢都睇到呆咗。
Tyson Yoshi多謝張敬軒：呢個大佬冇跟錯
Tyson Yoshi好識做，在台上特意多謝張敬軒，仲話每場都要多謝佢，他說：「呢個人真係黐線，唔單止嚟睇我正式綵排，仲教我點唱先唔會傷到把聲，我覺得張敬軒真係唔使咁對我，我唔知要點解釋，佢好照顧我、好睇住我，呢個大佬冇跟錯！」
Tyson Yoshi女友Christy玩得夠放
Tyson Yoshi與女友Christy拍拖四年，她不時在社交平台分享在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽。早前Christy在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣示同居生活。
關鍵詞Tyson Yoshi
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
讀者留言