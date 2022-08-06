Tyson Yoshi演唱會︱瘋狂女fans掟Bra上台 大隻仔笠水變老婆奴：唔關我事㗎

Tyson Yoshi昨晚（8月5日）於九展舉行《MY NEW WORLD ORDER》演唱會頭場，一身肌肉的Tyson Yoshi一開場已經除衫騷肌，台下fans尖叫聲四起。期間更有瘋狂女fans掟Bra上台，大隻仔Tyson一時反應唔切，仲「笠水」同台下女友Christy講：「唔關我事㗎！」