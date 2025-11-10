Tyson Yoshi還原辭演Waterbomb原因 1句霸氣回應獲網民激讚
Tyson親述辭演Waterbomb事發經過
Tyson今日出席活動時，以「錄口供」形式完整還原整個事件經過，強調自己並非無理取鬧。他透露早上8時已準備出發，9時45分準時到達會場，10時30分開始綵排時間。當韓國翻譯和製作人向他解釋舞台機關時，他已察覺設計非常複雜，希望能在踩台時更熟悉舞台設計。然而主辦方突然安排觀眾入場，令他感到極度迷惘，最終建議他在台下綵排，但Tyson認為這樣無法充分了解舞台設計和機關操作。他更反問：「聲譽緊要定命仔緊要呀？」強調自己全程保持冷靜，反而是主辦方代表「好勞嘈」。
講好1點出聲明 主辦方一拖再拖
Tyson表示，雖然主辦方期間多次情緒激動，但他本人一直保持冷靜，只是在車上等待工作人員與主辦方協調。最終因雙方未能達成共識，決定取消演出。Tyson透露，雙方原定下午1點同步發聲明，結果主辦方一直拖延至3點仍未發出，他遂先自行上載聲明；其後更發現主辦方版本的內容與原先商討的字眼有出入。
他強調，自己確實已抵達澳門及到達場地，最後選擇不上台，是基於對團隊安全的考量。他亦直言，不希望形成不良先例，令外界覺得只要「迫到Tyson埋台」，無論舞台條件如何都會照演，或甚至被用來施壓其他歌手「唔想以後變成『Tyson都做，你點解唔做』」的說法。
網民一面倒力撐Tyson專業操守
事件曝光後，網民紛紛力撐Tyson的決定，認為他是為了安全著想才辭演。有網民留言：「安全第一，支持Tyson的決定！」、「主辦方太不專業，換著是我都會走人」、「寧願唔演都唔好冒險，呢個先係負責任的表現」。亦有樂迷表示：「雖然失望但理解，安全最重要」、「Tyson做得啱，唔好俾人威脅」。不少網民更批評主辦方的安排混亂，認為應該給予藝人充足的綵排時間和安全保障，而非強行要求在不安全的情況下演出。
Tyson突然宣佈辭演Waterbomb
Tyson昨日（9日）突然在上台前宣佈辭演Waterbomb。Tyson Yoshi的工作室「JustKidding Ltd」於下午發表兩段強硬聲明，直指主辦方的安排「未能符合原定演出要求及合約條款」。聲明中提到：「主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商榷之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排。」工作室強調，基於專業操守及安全考慮，他們不得不遺憾地決定不參與原定下午4時15分至4時45分的演出，並對觀眾深感歉意。