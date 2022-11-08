Tyson Yoshi被屈扮大牌唔做訪問 不忿食死貓 直播爆粗澄清
Tyson Yoshi被屈唔做訪問
Tyson Yoshi日前出席一個遊戲發佈會活動，當中除科技版記者外，還有娛樂版記者。但據知當時的活動主辦單位對娛樂版記者表示「Tyson唔做訪問」，更疑似向科技版記者表示不會再與Tyson Yoshi合作，之後會Black List他。據Tyson Yoshi直播時憶述當日的確有記者衝入會場中，質問為何不做訪問，記者又指自己等了45分鐘，不過由始至終主辦單位沒有派過任何人過來調解。
引發一場公關災難
Tyson Yoshi的經理人Terence，事發時在現場有去了解事情，卻只獲對方回應「即係冇嘢啦，冇嘢我哋完咗event先講啦好嗎？ 」主辦單位草草了事便算。Tyson Yoshi原本不想計較，但主辦單位隨後不斷向外宣稱Tyson Yoshi扮大牌不做訪問，消息傳遍整個業界。Tyson Yoshi感到好無辜，同時他亦理解記者的想法，記者們只是在工作做好份內事，並非是針對自己。
Tyson Yoshi忍無可忍
事隔一日，事情繼續不斷發酵，無辜食死貓後的Tyson Yoshi忍無可忍，在社交平台連出3個Story，事後再開直播親口澄清自己並沒有拒絕受訪，並對被屈感到萬般無奈：他在直播中激動說：「WTF！我點會唔做娛記訪問？佢叫我做乜都做晒，轉頭畀人Black List畀人話，勁委屈。」Tyson Yoshi連出3個Story去表達自己過去幾日都唔好過，然後怒轟：「Stupid company，Stupid event…. Stay the Fxxk away from me please, no more…」，最後則放上一個PS5的手掣再加上粗口「onX」。
記者力證Tyson Yoshi零架子
今年事件難免令Tyson Yoshi咁嬲，事後有當日在場的記者出面幫Tyson Yoshi做證，指他並沒有拒絕受訪，一切都是主辦單位的問題，更大讚指Tyson Yoshi為人雖然率直，但零架子。而身為Tyson Yoshi女友的Christy，二人相戀近五年，早前有網民在討論區發文攻擊Christy，指她外貌一般像「靚版馬蹄露」，為此Tyson Yoshi開直播護花表示：「我鍾意就得！」。今次到Tyson Yoshi受委屈，相信Christy必會無限量支持撐到底。
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