Tyson Yoshi

Tyson Yoshi被屈扮大牌唔做訪問 不忿食死貓 直播爆粗澄清

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近年，Tyson Yoshi(程浚彥)以獨立歌手闖進樂壇，近日更自資巨額拍攝新歌《Self-Made (Something pt.2)》的MV，一推出即獲外界好評。Tyson Yoshi忙於宣傳新歌的同時，卻發生不愉快事件，日前他出席完遊戲發布會活動後，因為被屈扮大牌不做訪問，令他沉唔住氣，要開直播爆粗澄清。

Tyson Yoshi 由於不受任何公司管轄下，Tyson Yoshi在直播中可以暢所欲言，大講被屈細節。
由於不受任何公司管轄下，Tyson Yoshi在直播中可以暢所欲言，大講被屈細節。 (圖片來源：[email protected])

Tyson Yoshi被屈唔做訪問

Tyson Yoshi日前出席一個遊戲發佈會活動，當中除科技版記者外，還有娛樂版記者。但據知當時的活動主辦單位對娛樂版記者表示「Tyson唔做訪問」，更疑似向科技版記者表示不會再與Tyson Yoshi合作，之後會Black List他。據Tyson Yoshi直播時憶述當日的確有記者衝入會場中，質問為何不做訪問，記者又指自己等了45分鐘，不過由始至終主辦單位沒有派過任何人過來調解。

Tyson Yoshi Tyson Yoshi怒斥今次根本畀人擺上枱。
Tyson Yoshi怒斥今次根本畀人擺上枱。（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi Tyson Yoshi更於Telegram向粉絲大吐苦水。
Tyson Yoshi更於Telegram向粉絲大吐苦水。 (圖片來源：[email protected] Yoshi Fans Group)

引發一場公關災難

Tyson Yoshi的經理人Terence，事發時在現場有去了解事情，卻只獲對方回應「即係冇嘢啦，冇嘢我哋完咗event先講啦好嗎？ 」主辦單位草草了事便算。Tyson Yoshi原本不想計較，但主辦單位隨後不斷向外宣稱Tyson Yoshi扮大牌不做訪問，消息傳遍整個業界。Tyson Yoshi感到好無辜，同時他亦理解記者的想法，記者們只是在工作做好份內事，並非是針對自己。

Tyson Yoshi 由於負面新聞不斷升級發酵，令Tyson Yoshi這幾日感到日子難過，所以在不斷在其社交平台出po發洩不滿。
由於負面新聞不斷升級發酵，令Tyson Yoshi這幾日感到日子難過，所以在不斷在其社交平台出po發洩不滿。 (圖片來源：[email protected])
Tyson Yoshi 睇睇出Tyson Yoshi真係好嬲。
睇得出Tyson Yoshi真係好嬲。（圖片來源：[email protected]

Tyson Yoshi忍無可忍

事隔一日，事情繼續不斷發酵，無辜食死貓後的Tyson Yoshi忍無可忍，在社交平台連出3個Story，事後再開直播親口澄清自己並沒有拒絕受訪，並對被屈感到萬般無奈：他在直播中激動說：「WTF！我點會唔做娛記訪問？佢叫我做乜都做晒，轉頭畀人Black List畀人話，勁委屈。」Tyson Yoshi連出3個Story去表達自己過去幾日都唔好過，然後怒轟：「Stupid company，Stupid event…. Stay the Fxxk away from me please, no more…」，最後則放上一個PS5的手掣再加上粗口「onX」。

Tyson Yoshi 最後一張發洩圖寫上「OnX」。
最後一張發洩圖寫上「OnX」。（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi Tyson Yoshi是位冇後台的獨立歌手，他努力地為自己在樂壇上爭取機會，今次因為「公關災難」硬食死貓的確無辜。
Tyson Yoshi是位冇後台的獨立歌手，他努力地為自己在樂壇上爭取機會，今次因為「公關災難」硬食死貓的確無辜。 (圖片來源：[email protected])

記者力證Tyson Yoshi零架子

今年事件難免令Tyson Yoshi咁嬲，事後有當日在場的記者出面幫Tyson Yoshi做證，指他並沒有拒絕受訪，一切都是主辦單位的問題，更大讚指Tyson Yoshi為人雖然率直，但零架子。而身為Tyson Yoshi女友的Christy，二人相戀近五年，早前有網民在討論區發文攻擊Christy，指她外貌一般像「靚版馬蹄露」，為此Tyson Yoshi開直播護花表示：「我鍾意就得！」。今次到Tyson Yoshi受委屈，相信Christy必會無限量支持撐到底。

Tyson Yoshi 幸好Tyson Yoshi有位相戀5年的女友Christy在身邊，無限量支持他。
幸好Tyson Yoshi有位相戀5年的女友Christy在身邊，無限量支持他。 (圖片來源：[email protected])
Tyson Yoshi 鬼妹仔性格的Christy，除了平時衣著甚為性感外，出海玩更會大解放。
鬼妹仔性格的Christy，除了平時衣著甚為性感外，出海玩更會大解放。 (圖片來源：[email protected])
Tyson Yoshi 雖然曾被指外貌以馬蹄露，但Christy一於小理。
雖然曾被指外貌以馬蹄露，但Christy一於小理。 (圖片來源：[email protected])
Tyson Yoshi Christy雖然走狂野性感路線，但當日面對負面批評時，她曾以過人的EQ回應。
Christy雖然走狂野性感路線，但當日面對負面批評時，她曾以過人的EQ回應。 (圖片來源：[email protected])
Tyson Yoshi Christy和Tyson Yoshi有一個很大的共通點，就是愛在社交平台上晒肉。
Christy和Tyson Yoshi有一個很大的共通點，就是愛在社交平台上晒肉。 (圖片來源：[email protected])

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] Yoshi Fans Group、[email protected]

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