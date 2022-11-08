Tyson Yoshi被屈扮大牌唔做訪問 不忿食死貓 直播爆粗澄清

近年，Tyson Yoshi(程浚彥)以獨立歌手闖進樂壇，近日更自資巨額拍攝新歌《Self-Made (Something pt.2)》的MV，一推出即獲外界好評。Tyson Yoshi忙於宣傳新歌的同時，卻發生不愉快事件，日前他出席完遊戲發布會活動後，因為被屈扮大牌不做訪問，令他沉唔住氣，要開直播爆粗澄清。