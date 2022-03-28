Tyson Yoshi女友被指是「靚版馬蹄露」 直播爆粗護花：好樣衰？我鍾意呀
Tyson Yoshi女友Christy高EQ回覆「靚版馬蹄露」
Tyson Yoshi女友Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已超過5.4萬。不過近日就有網民在連登討論區出Post指Christy外表麻麻，更形容她是「靚版馬蹄露」，引發到有人在Christy的IG留言表示認同！然而，Christy對此指控並不太過在意，更高EQ地親自回覆一句「多謝」，表現大方。
Tyson Yoshi發火護花
近日Tyson Yoshi有新歌推出，被網民質疑MV點撃率造假都未發火，但面對女友Christy慘被攻擊，Tyson Yoshi近日就在直播中連環爆粗：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個幪面人話你好樣衰、之後有一大班唔知響邊條巷走出來嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦，現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」
睇埋Christy相片：
Tyson Yoshi《今日R.I.P》受訪有問必答
Tyson Yoshi日前接受加蔥（林茂發）的《今日R.I.P》訪問，繼續表現真我，除了有問必答唔扭擰，仲十句有九句都爆粗，真性真盡現。
女友人畀靈感作歌
當加蔥講起Tyson Yoshi情有獨鍾的女神三上悠亞，Tyson Yoshi自爆：「其實我有一首歌好啱搵三上悠亞拍MV，已經聯絡緊！」Tyson Yoshi一臉認真，唔係講笑，仲透露首歌靈感源於他的台灣網拍女友人，因為女方有一個跟蹤狂跟了她4年，感到非常困擾，之後Tyson Yoshi就從變態男的角度出發，寫了這首歌。
一講三上悠亞生猛晒
加蔥聽完女主角有機會是三上悠亞，即興奮自薦做變態佬角色，Tyson Yoshi笑稱要露鳥，加蔥都搶住做，笑指一定唔可以打格。本來話同加蔥一齊做跟蹤狂的Tyson Yoshi更突然反口：「咩呀？我係正常人，我係三上悠亞男朋友，你係變態，我保護佢嘛！」
一秒激嬲女友
講到平時的生活，Tyson Yoshi話喜歡聽住歌做家務，仲自爆曾經因為晾衫的問題當場爆粗鬧女友，其後女友Christy在討論區留言叫Tyson Yoshi以後自己晾番衫。至於被問到有沒有後悔自爆有關SP（sex partner）的往事，Tyson Yoshi直言：「我都係人，大家都會有故仔，咁我都寫得一首歌，唔通我仲唔認咩？」Tyson Yoshi的坦白被網民大讚可愛，他更透露曾有人搵他拍戲，不過他嫌時間太長太困身，所以拒絕。
率真搞笑性格大受網民歡迎
去片：睇Tyson Yoshi講三上悠亞
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