Tyson Yoshi女友被指是「靚版馬蹄露」 直播爆粗護花：好樣衰？我鍾意呀

獨立歌手Tyson Yoshi的女友Christy近日被網民攻擊，被指外表一般兼夾以「靚版馬蹄露」去形容。雖然Christy極高EQ回應似是不太在意，但出名敢言的Tyson Yoshi就嬲爆護花，在直播連環爆粗反擊指控！