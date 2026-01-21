Tyson Yoshi夥KOL合體「世紀大和解」網民中伏成最大受害者！
Hera凌晨實測響喉車噪音狠批「自私精」
事件源於女KOL Hera Chung狠批改裝車噪音滋擾，更凌晨於元朗博愛醫院外實測，錄下響喉車劃破長空的巨響與正常車輛對比，怒轟半夜騷擾行為。Hera直斥改車族無視香港人口密集的現實，純粹靠噪音博取關注，本質極其自私。她更反諷若渴望注目應改噴螢光粉紅，而非透過噪音滋擾大眾，呼籲停止爭論車款，強調騷擾他人即屬不該，拒絕再與「自私精」糾纏。
Tyson Yoshi串爆回應合併爭議片段
面對Hera的激烈言論，向來敢言兼愛車如命的Tyson Yoshi迅速作出回應。他在另一個專門曬愛車的帳號「ty.motordiary」上，巧妙地將Hera Chung的批評片段與自己愛車不停「響喉」的畫面合併剪輯，並配上簡短而充滿挑釁意味的文字「Sorry囉」。這個回應方式既沒有直接反駁Hera的觀點，卻又明顯表達了不認同的立場，引發網民熱烈討論。
Tyson Yoshi突然現身合拍片宣傳新作
Hera今日最新上傳與Tyson Yoshi合拍影片，並在留言寫上「Sorry囉」，原來兩人極速世紀大和解。片中Hera聲稱最後一次回應，Tyson Yoshi突然在身旁冒出，道出一句「唔係呢，Sorry囉」，而Hera則指著他回應「響喉L？」之後Tyson Yoshi揚言「唔好講呢啲啦」，Hera再回「咁你想點」，Tyson Yoshi則馬上宣傳自己即將面世的新作。
借勢宣傳1月30日新歌微電影主題「響喉L」
Tyson Yoshi在片中宣布「我1月30號，拍咗個微電影，同埋出新歌《1994（前傳）》」，並笑說主題是「響喉L」，而Hera亦拍打Tyson Yoshi膊頭，狀甚笑倒，似乎已經峰迴路轉地「大和解」。整個合拍片段充滿戲劇性轉折，從激烈對罵瞬間變成友好互動，令人懷疑整場罵戰是否早有劇本安排。
網民中伏怒轟「大型L狗實驗」最大受害者
網民對於女KOL Hera與Tyson Yoshi的「響喉大戰最終章」以「世紀大和解」的方式完結，感到大吃一驚，紛紛留言「是咪全香港都被L了」、「成件事最大受害者：網友」、「本世紀最大既plot twist」、「由頭到尾都係marketing」、「大型L狗實驗？」、「一見到ty就想笑」。不少網民表示被兩人的營銷手段欺騙，認為自己成為這場精心策劃的宣傳活動的受害者，對於被當作實驗對象感到不滿。