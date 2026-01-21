Tyson Yoshi夥KOL合體「世紀大和解」網民中伏成最大受害者！

女KOL Hera Chung與歌手Tyson Yoshi的響喉罵戰突然峰迴路轉，兩人今日（21日）合體拍片宣布「世紀大和解」，更借勢宣傳Tyson新歌《1994（前傳）》。網民發現整場罵戰疑似是精心策劃的營銷手段，紛紛怒轟「全香港都被L了」，直言自己成為「大型L狗實驗」的受害者。