Tyson Yoshi 6,000萬豪宅曝光 女友Christy身穿內衣佔據主人套房
Tyson Yoshi 豪華家居任睇
Tyson Yoshi雖然屋企有米，但從來不愛炫富，早前無綫節目《家居．築則》其中一集到訪一個位於港島南區豪華屋苑「南區‧左岸」一個千呎單位，有眼利網民發現這個單位正是Tyson Yoshi屋企。在該豪宅設計師帶領下，Tyson Yoshi屋企被全方位介紹，而節目中提及的屋主背景資料也與Tyson Yoshi符合，設計師表示屋主兒子從事音樂創作。
Tyson Yoshi與父母同住
其實Tyson Yoshi曾在訪問中透露自己與家人同住，所以背景資料與他完全吻合，加上Tyson Yoshi經常在屋內打卡自拍，把大量特別的藝術品收藏和掛畫都攝入鏡，與節目中的家居佈置完全一模一樣，而節目中介紹大門口的玄關及屋主兒子房門口有一個Pop Art創作，對面有鏡可以在自拍時影到藝術品，Tyson Yoshi亦有這張自拍照！Tyson Yoshi其後亦大方承認節目中的家居是他的家，他指物業由家人持有，字裡行間更表示對家居曝光感到反感。
女友Christy內衣、睡衣Look洩同居生活
除了Tyson Yoshi，其拍拖四年女友Christy都在豪宅老是常出現，在她的社交網有不少在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽，更甚是在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣洩同居生活。
豪宅市值6,000萬
Tyson Yoshi家中的客廳外連露台的設計，可鳥瞰深灣及遊艇會海景，查看最近的成交紀錄，該單位最低的成交價已由4,000萬升至6,000萬。
Tyson Yoshi豪宅打卡位置多
Tyson Yoshi女友Christy高EQ回覆「靚版馬蹄露」
Tyson Yoshi女友Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已超過5.4萬。不過近日就有網民在連登討論區出Post指Christy外表麻麻，更形容她是「靚版馬蹄露」，引發到有人在Christy的IG留言表示認同！然而，Christy對此指控並不太過在意，更高EQ地親自回覆一句「多謝」，表現大方。
Tyson Yoshi發火護花
近日Tyson Yoshi有新歌推出，被網民質疑MV點撃率造假都未發火，但面對女友Christy慘被攻擊，Tyson Yoshi近日就在直播中連環爆粗：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個幪面人話你好樣衰、之後有一大班唔知響邊條巷走出來嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦，現實生活可以直接走！佢哋論點係討論區可以討論好多嘢，但保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」
睇埋Christy相片：
常見問題
Tyson Yoshi為何答應設計師公開自己屋企？
Tyson Yoshi發文回應有關設計師的事，而且Tyson當時身在台灣⋯⋯詳情請看
Tyson Yoshi豪宅位於香港那裡？
早前無綫節目公開了一個位於港島南區豪華屋苑的千呎單位的裝修設計，Tyson Yoshi更發文透露已不只一次因同一個設計師而引起私隱問題⋯⋯詳情請看