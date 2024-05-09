Tyson Yoshi被問取消關注kayan9896！聽到個名即時起槓
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歌手Tyson Yoshi日前出席了著名牛仔褲品牌EVISU的新店開幕活動，提到早前unfollow kayan9896，Tyson Yoshi嘅態度竟十分決絕！
Tyson Yoshi回應取消關注kayan9896：一世都唔回應
而關於近期取消關注好友林家熙（Locker）的前度女友吳家忻（kayan9896）的事件，Tyson Yoshi表示該事件已經過去，他不希望再提及對方，簡潔地回應：「唔回應，一世都唔回應。」Tyson Yoshi訪問頭段有問必答言談甚歡，但尾段一聽到kayan個名，就即時起槓！連講 7 次 「唔回應、唔回應、唔回應、唔回應⋯⋯」
重溫：Kayan與Tyson Yoshi關係生變 已互相取消關注
網民更發現Tyson Yoshi與Kayan9896也互相unfollow了大家，但2人早前似乎關係友好，兩年前當Tyson Yoshi完成一連四場的STAR HALL個唱《MY NEW WORLD ORDER》後，Kayan9896亦有支持。Tyson Yoshi開騷後與好友林家熙（Locker）一齊聚會恰Kayan9896，將Kayan9896靚樣變成花面貓，在她額頭及面珠貼上「Tyson Yoshi」字樣的印水紙，Locker不僅沒有幫女友解圍，還做幫兇笑埋一份，而Tyson Yoshi女友Christy亦拿起手機拍埋一份，Kayan9896顯得無奈。
「粗口車事件」Tyson透露未來會同學校合作！
本殿堂級牛仔褲品牌EVISU於尖沙咀海港城開設全新概念店，是繼品牌東京表參道旗艦店及台灣敦化店後，第三間以全新概念打造的專門店。
活動中，Tyson Yoshi被問及之前引起熱議的「粗口車事件」。他對此表示感謝學校的理解和開明態度，並透露未來將會與學校合作，提供一個機會讓小朋友能夠在車身上作畫體驗。當被問及是否會用自己的愛車「辣跑」來進行這項活動時，Tyson Yoshi幽默地回答：「嗰架好平，梗係唔係我架車，係我個friend架車。」
圖片來源：viu1hk、ig＠kayan9896、ig＠tysonyoshi、大會提供、ig＠tysonyoshi、ig＠kayan9896、[email protected]、IG@locker_94