Tyson Yoshi斥150萬拍微電影險破產？女主角Nancy罕有黑髮造型引關注
Tyson Yoshi親解拒咀Nancy真相
在首映禮上，當被問及與Nancy的咀戲時，Tyson毫不避諱地表示：「冇嘴到落去，借位咋！」當導演何圖被問及這樣就收貨時，身兼導演身份的Tyson即時回應：「夠喇！我都係導演嚟㗎，尊重啦，我有權話事！」他更直接表明：「我唔鍾意咀落佢度。」當記者追問是否怕老婆Christy嬲時，Tyson振夫綱回應：「未驚過！係我唔鍾意！」他否認嫌棄Nancy，更耍冧地說：「對唔住，我唔鍾意咀你。」而Nancy對於咀戲毫不緊張，笑言：「其實都還好，個借位真係好借位，唔係好近㗎咋其實。」
Nancy Kwai罕有黑髮造型背後秘密
一直以金髮示人的Nancy，在微電影中罕有以黑髮亮相，原來背後有個有趣故事。Tyson透露這是他的堅持，為了符合80年代背景的真實性，他甚至向ChatGPT求證：「我一路上網做research，問埋ChatGPT，掉咗佢張相入去，我話80年代嘅亞洲人，當時有冇呢個技術可以漂到個頭係咁嘅色？佢話係冇嘅，咁我就大鑊，因為有啲位我好執着。」不過Nancy此時自爆，原來她並沒有染黑頭髮，而是戴假髮。Nancy本身以為戴假髮會令頭很大，幸好最終效果不俗，成功營造出80年代純情女主角的形象。
150萬製作費險破產欠導演尾數
談到製作成本，Tyson透露今次更加揼本，斥資「球半」（150萬港元）製作這部25分鐘的微電影，比上次《1994》的「一球」（100萬港元）更高。他表示：「今次拍係貴過上次，但係斷分鐘計係平過上次，因為片場長咗，斷分鐘計係平啲，咁樣諗會舒服啲。」宣傳明信片上寫著「破產啦」三字，Tyson笑言差不多，還欠導演何圖一半尾數未找，找完應該破產。他呼籲粉絲支持：「鍾意就買張poster同聽我嘅歌支持吓，拍咁大壇嘢都係免費睇，大家鍾意就睇多轉，或者聽首歌，最主要就係聽首歌支持我。」
Nancy慘情結局被吊半空兩小時
與上次《1994》一樣，今次動作場面眾多，女主角又沒有好下場。Nancy在片中又中槍又飛車又被吊起，她對攬住Tyson飛車感到興奮，直指是第一次體驗，由聽到故事那刻起興奮到拍攝當日。最驚人的是，Nancy在片中被吊在半空的戲份，前後竟然吊了兩小時！導演何圖即時澄清：「斷斷續續，有放返落嚟嘅！」Nancy指自己平時愛玩海盜船、跳樓機，加上有專業指導，所以不算驚，還覺得幾刺激。本身Tyson不想Nancy死，認為殘廢都夠，但何圖堅持她一定要死才夠慘。Tyson上次要雲浩影慘死，最終忘了給利是，今次他說有給Nancy！
朱鑑然教爆喊秘技Nancy靠動物片催淚
微電影中Tyson有爆喊情節，演戲經驗不多的他說幸好有朱鑑然教路：「一開始我擔心嘅，但係朱鑑然教我點樣喊，我就喊到喇，就係死都唔眨眼，望住一個點，隻眼好乾就會飆眼水，你就會幾嘢就喊到出嚟。」他更指女主角Nancy好厲害，一分鐘內喊得出。Nancy分享自家獨門秘技：「我係有啲片儲定係喺電話入面，嗰啲片好Touch到我，一拎出嚟已經喊。」Tyson都有偷看對方電話片段，原來是小動物的生離死別，但未足以令他落淚。首映禮獲不少圈中好友撐場，包括馮德倫、張繼聰、邱彥筒、胡子彤、吳肇軒、楊樂文、岑珈其、陳苡臻、程人富、Teddy Fan等。