Tyson Yoshi斥150萬拍微電影險破產？女主角Nancy罕有黑髮造型引關注

最新娛聞
東方新地

廣告

Tyson Yoshi斥資150萬港元拍攝新歌《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》微電影，昨晚（28日）舉行首映禮時竟然爆出驚人內幕！向來以金髮形象示人的女主角Nancy Kwai罕有以黑髮造型亮相，但更令人震驚的是，Tyson竟然公開承認拒絕與Nancy真咀，更振夫綱否認怕老婆，背後原因竟然是「我唔鍾意咀佢」？

Tyson Yoshi親解拒咀Nancy真相

在首映禮上，當被問及與Nancy的咀戲時，Tyson毫不避諱地表示：「冇嘴到落去，借位咋！」當導演何圖被問及這樣就收貨時，身兼導演身份的Tyson即時回應：「夠喇！我都係導演嚟㗎，尊重啦，我有權話事！」他更直接表明：「我唔鍾意咀落佢度。」當記者追問是否怕老婆Christy嬲時，Tyson振夫綱回應：「未驚過！係我唔鍾意！」他否認嫌棄Nancy，更耍冧地說：「對唔住，我唔鍾意咀你。」而Nancy對於咀戲毫不緊張，笑言：「其實都還好，個借位真係好借位，唔係好近㗎咋其實。」

Nancy Kwai罕有黑髮造型背後秘密

一直以金髮示人的Nancy，在微電影中罕有以黑髮亮相，原來背後有個有趣故事。Tyson透露這是他的堅持，為了符合80年代背景的真實性，他甚至向ChatGPT求證：「我一路上網做research，問埋ChatGPT，掉咗佢張相入去，我話80年代嘅亞洲人，當時有冇呢個技術可以漂到個頭係咁嘅色？佢話係冇嘅，咁我就大鑊，因為有啲位我好執着。」不過Nancy此時自爆，原來她並沒有染黑頭髮，而是戴假髮。Nancy本身以為戴假髮會令頭很大，幸好最終效果不俗，成功營造出80年代純情女主角的形象。

150萬製作費險破產欠導演尾數

談到製作成本，Tyson透露今次更加揼本，斥資「球半」（150萬港元）製作這部25分鐘的微電影，比上次《1994》的「一球」（100萬港元）更高。他表示：「今次拍係貴過上次，但係斷分鐘計係平過上次，因為片場長咗，斷分鐘計係平啲，咁樣諗會舒服啲。」宣傳明信片上寫著「破產啦」三字，Tyson笑言差不多，還欠導演何圖一半尾數未找，找完應該破產。他呼籲粉絲支持：「鍾意就買張poster同聽我嘅歌支持吓，拍咁大壇嘢都係免費睇，大家鍾意就睇多轉，或者聽首歌，最主要就係聽首歌支持我。」

Nancy慘情結局被吊半空兩小時

與上次《1994》一樣，今次動作場面眾多，女主角又沒有好下場。Nancy在片中又中槍又飛車又被吊起，她對攬住Tyson飛車感到興奮，直指是第一次體驗，由聽到故事那刻起興奮到拍攝當日。最驚人的是，Nancy在片中被吊在半空的戲份，前後竟然吊了兩小時！導演何圖即時澄清：「斷斷續續，有放返落嚟嘅！」Nancy指自己平時愛玩海盜船、跳樓機，加上有專業指導，所以不算驚，還覺得幾刺激。本身Tyson不想Nancy死，認為殘廢都夠，但何圖堅持她一定要死才夠慘。Tyson上次要雲浩影慘死，最終忘了給利是，今次他說有給Nancy！

朱鑑然教爆喊秘技Nancy靠動物片催淚

微電影中Tyson有爆喊情節，演戲經驗不多的他說幸好有朱鑑然教路：「一開始我擔心嘅，但係朱鑑然教我點樣喊，我就喊到喇，就係死都唔眨眼，望住一個點，隻眼好乾就會飆眼水，你就會幾嘢就喊到出嚟。」他更指女主角Nancy好厲害，一分鐘內喊得出。Nancy分享自家獨門秘技：「我係有啲片儲定係喺電話入面，嗰啲片好Touch到我，一拎出嚟已經喊。」Tyson都有偷看對方電話片段，原來是小動物的生離死別，但未足以令他落淚。首映禮獲不少圈中好友撐場，包括馮德倫、張繼聰、邱彥筒、胡子彤、吳肇軒、楊樂文、岑珈其、陳苡臻、程人富、Teddy Fan等。

tyson yoshi （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
tyson yoshi （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
tyson yoshi （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
tyson yoshi Nancy黑髮現身！（圖片來源：《追 CHASING THE WIND》微電影海報）
Nancy黑髮現身！（圖片來源：《追 CHASING THE WIND》微電影海報）
tyson yoshi 回顧《YOLO的練習曲》入面黑髮年代Nancy（圖片來源：ViuTV）
回顧《YOLO的練習曲》入面黑髮年代Nancy（圖片來源：ViuTV）
tyson yoshi （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
tyson yoshi （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：大會提供、《追 CHASING THE WIND》微電影海報、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 