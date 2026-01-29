Tyson Yoshi斥150萬拍微電影險破產？女主角Nancy罕有黑髮造型引關注

Tyson Yoshi斥資150萬港元拍攝新歌《1994 前傳》《追 CHASING THE WIND》微電影，昨晚（28日）舉行首映禮時竟然爆出驚人內幕！向來以金髮形象示人的女主角Nancy Kwai罕有以黑髮造型亮相，但更令人震驚的是，Tyson竟然公開承認拒絕與Nancy真咀，更振夫綱否認怕老婆，背後原因竟然是「我唔鍾意咀佢」？