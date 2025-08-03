ProdiG是誰？27歲獨立歌手突向Tyson Yoshi開火！Rap住鬧係「跟風狗」

獨立Hip-Hop歌手ProdiG今日（3日）突然在個人IG限時動態上載短片，以Rap形式公開向剛新婚的歌手Tyson Yoshi猛烈開火，歌詞直斥對方是「跟風狗」，更毫不留情地批評他「冇乜家教」，火藥味極濃！影片一出即時引爆網民熱議，究竟兩人之間有何恩怨，為何ProdiG會在此時發動攻擊？