Tyson Yoshi 親自認領最新花名「Tiramisu」 位列新四大天王爆笑回應
廣告
9月7日馬季開鑼MC張天賦現身馬場獻唱，掀起網民對於「香港樂壇新四大天王」的討論，有網友疑似惡搞，發起提問「而家香港四大天王係姜濤、tiramisu、張天賦，仲有邊個？」，不少人滿頭問號地追問：「到底邊個係tiramisu？」，場面極度惹笑，引爆網絡話題。
神秘Tiramisu真身揭曉 竟是人氣歌手
正當全城網民猜測「tiramisu」的身份時，謎底終於揭曉，原來這個令人摸不著頭腦的代號，指的就是近期人氣高企的Tyson Yoshi。這個花名令不少人感到一頭霧水，有網民笑言「應該有好多女仔想食」，更有留言指「Tamasushi 好像更可愛」，各種創意解讀層出不窮。
Tyson Yoshi無奈認證 曬圖回應笑爆網民
事隔半日，主角Tyson Yoshi本人亦在社交平台上作出回應。他貼出一張自己與甜品Tiramisu的合照，面上擺出既無奈又帶點自豪的表情，親自「認領」這個全新的搞笑花名。此舉一出，立即引來大批粉絲及網民湧入留言，紛紛表示「估唔到係你」、「能成為新四大天王之一都唔錯」。
第四人選競爭激烈 網民各有所好
隨著Tyson Yoshi的身份揭曉，目前「新四大天王」的名單中，已有姜濤、MC張天賦及Tyson Yoshi三位人選，僅剩最後一個席位懸而未決。網民們隨即展開激烈提名，實力派唱作人林家謙、Gareth T（湯令山）等均是熱門人選。不過，也有部分網民認為，新一代歌手與當年的四大天王張學友、劉德華、郭富城及黎明相比，仍有一段距離，認為樂壇需要更多時間沉澱。
Tyson Yoshi名字由來 本人認證中譯版本「泰神耀西」
事實上，Tyson Yoshi的藝名本身就充滿創意。他原名程浚彥（Ben Cheng），藝名中的「Tyson」是沿用中學時期的綽號，而「Yoshi」的靈感則來自日本連鎖快餐店吉野家的英文「Yoshinoya」。出道以來這個另類藝名亦曾引起不少討論 ，其中一個經他本人認證的就是中譯版本「泰神耀西」，也有網友稱之為「泰臣耀西」並配以改圖。
圖片來源：網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期