Tyson Yoshi被認錯係吳卓羲？反拍偷拍者公審 竟被網民狠批似怨婦

29歲大隻歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一向對偷拍者好反感，去年4月他就曾因女友Christy被偷拍而報警求助，近日Tyson Yoshi再出po鬧爆偷拍者，更在IG公開其相片公審，同樣掀起網民熱討，但今次就有不少網民都唔撐Tyson Yoshi！