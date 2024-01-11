Tyson Yoshi被認錯係吳卓羲？反拍偷拍者公審 竟被網民狠批似怨婦
Tyson Yoshi怒斥偷拍者：要影咪直接講囉
Tyson Yoshi日前先在IG出了一個黑底白字的限時動態，表示：「要影咪直接講囉，又要喺度偷拍，明顯到。」之後他再上載了一張照片，以黑底文字遮著對方雙眼，並寫上：「冇錯，畀人偷影係唔好受，你明啦依家？」明顯指對方正是偷拍者。
網民今次唔撐Tyson Yoshi：影相都要放上網公審？
不過網民今次都唔撐Tyson Yoshi反影偷拍者的行為，紛紛狠批：「人哋係咪偷影佢就未知，佢就真係偷影人啦」、「可能zoom最遠影後面啲嘢唔係影佢，不過就算影佢咁又點？」、「公眾地方畀人影相都要怨婦mode」、「小氣到」、「影相都要放上網公審？」、「上次喺gym房俾人影都X得啱，今次喺街畀人影都唔得？」等等。
內地網民唔識Tyson Yoshi 認錯係吳卓羲
此外原來唔只一位網民偷拍Tyson Yoshi，有一位內地網民日前在小紅書公開了幾張Tyson Yoshi相片，但他表示不知道這位明星是誰，問大家：「在香港去坐地鐵，好多人排隊進這個服裝店，這是誰啊？」引來眾多網民爭相報出吳卓羲和MC張天賦的名字：「圖一以為唔唱K」、「未點入來前小圖以為是唔唱K」、「低頭以為阿Ron」、「第一眼唔唱K，第二眼：mc，第三眼：吳卓羲版張天賦，看評論區Tyson」、「泰森卓羲」等。
重提Tyson Yoshi被的士司機認錯係MC張天賦
亦有網民好奇點解咁多人話Tyson Yoshi係MC張天賦，問大家「認真定講笑」？網民就重提Tyson Yoshi曾自爆被的士司機認錯係MC張天賦事件：「因為之前Tyson坐的士俾司機認錯以為係MC，然後MC同佢一起出活動發po影Tyson嘅相話自己見到張天賦啦！所以依家個個都話Tyson係張天賦哈哈哈哈哈！」
Tyson Yoshi曾在Gym Room換衫被偷拍
原來前年8月，Tyson Yoshi亦曾在Gym Room的更衣室換衫時被人偷拍，他當時於社交網上載被偷拍照片，爆粗狂鬧，並要求涉事的健身室處理事件。當日有網民指作為公眾人物就預計會有人偷影，於是Tyson Yoshi再發佈限時動態反擊：「唔好同我講咩食得鹹魚抵得渴，出名就有人影，出面影都算，嗰度係更衣室，仲要周圍send。」
Tyson Yoshi 歡迎Fans邀合照勿偷影
其實Tyson Yoshi在健身中心內都曾被Fans邀合照，他亦都再轉發一張fans上載的合照，並表示：「其實有禮貌咁樣問影相係絕對冇問題，我都係OK。」而該健身室亦立即回應事件，指得知有人未經許可情況下於健身室拍照，強調不論在更衣室抑或健身區域，都不能擅自拍照，否則已違反規定，一經發現會即時停止其使用權。
女友Christy曾被偷拍 Tyson Yoshi怒斥「死變態」
睇番去年4月，Tyson Yoshi曾在IG公開爆粗鬧兩名偷拍女友Christy的男子「死變態」，並報警求助，警方在對方手機上搵到4張Christy全身和下半身的偷拍照，但因並非私密部位，所以不足以構成「窺淫罪」，只能以港鐵附例「滋擾乘客」對偷拍者作出警告。
網民當時大讚Tyson Yoshi護花Man爆
當時有不少網民都大讚Tyson Yoshi出手護花Man爆︰「好英勇呀」、「有眼不識Tyson（泰山）」、「Tyson Yoshi係真男人！抵讚」，亦有網民留言問他：「原來平時見到你唔可以影你㗎？」Tyson Yoshi當時曾回覆：「佢係偷影her ass（她的屁股）。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！