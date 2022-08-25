Tyson Yoshi女友Christy比堅尼落水大騷好身形 曾被指似馬蹄露惹罵戰
廣告
28歲大隻歌手程浚彥（Tyson Yoshi）一身肌肉夠晒養眼，早前在更衣室換衫被狂迷偷拍，令他爆粗怒轟。其實他的女友Christy身形亦毫不遜色，身為模特兒當然keep得好！昨日「馬鞍」來襲，天文台晚上懸掛8號風球，她趁打風前在中午分享多張淺水灣水着照，相中的她以藍色Chrome Hearts比堅尼亮相，大騷玲瓏曲線，令網民睇到「心心眼」。
Christy打風前沙灘戲水
Tyson Yoshi女友Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已近8萬。Christy昨日在8號波懸掛前，約中午12時在IG分享與女性朋友在淺水灣的比堅尼照，大晒索爆曲線身形，勁吸超過18,000個likes，網民大讚：「內外在美都齊，公平咩」，「正成咁 條仔真幸福」，「我係女都睇到心仔卜卜跳」。
被指似馬蹄露男友即護花
Tyson Yoshi與女友Christy拍拖四年，不過有網民在連登討論區出Post指Christy外表麻麻，更形容她是「靚版馬蹄露」，然而，Christy對此指控並不太過在意，更高EQ地親自回覆一句「多謝」，表現大方。但Tyson Yoshi卻開直播連環爆粗：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？」
穿內衣自拍宣示同居生活
Christy不時在社交平台分享在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽。早前Christy在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣示同居生活。Tyson Yoshi亦無懼fans呷醋，經常在IG上載女友錫錫相。8月初的九展騷Tyson Yoshi突然感性落淚，台下的Christy即上前摸頭送關懷，場面溫馨。