Tyson Yoshi女友Christy比堅尼落水大騷好身形 曾被指似馬蹄露惹罵戰

28歲大隻歌手程浚彥（Tyson Yoshi）一身肌肉夠晒養眼，早前在更衣室換衫被狂迷偷拍，令他爆粗怒轟。其實他的女友Christy身形亦毫不遜色，身為模特兒當然keep得好！昨日「馬鞍」來襲，天文台晚上懸掛8號風球，她趁打風前在中午分享多張淺水灣水着照，相中的她以藍色Chrome Hearts比堅尼亮相，大騷玲瓏曲線，令網民睇到「心心眼」。