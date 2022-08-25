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Tyson Yoshi女友Christy比堅尼落水大騷好身形 曾被指似馬蹄露惹罵戰

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28歲大隻歌手程浚彥（Tyson Yoshi）一身肌肉夠晒養眼，早前在更衣室換衫被狂迷偷拍，令他爆粗怒轟。其實他的女友Christy身形亦毫不遜色，身為模特兒當然keep得好！昨日「馬鞍」來襲，天文台晚上懸掛8號風球，她趁打風前在中午分享多張淺水灣水着照，相中的她以藍色Chrome Hearts比堅尼亮相，大騷玲瓏曲線，令網民睇到「心心眼」。

Tyson Yoshi 昨日「馬鞍」來襲，Christy中午在IG分享多張在淺水灣的水着照。
昨日「馬鞍」來襲，Christy中午在IG分享多張在淺水灣的水着照。（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已超過5.4萬。
Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已超過5.4萬。（圖片來源：[email protected]
網民指Christy是「靚版馬蹄露」，Tyson Yoshi即爆粗護花：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！」
網民指Christy是「靚版馬蹄露」，Tyson Yoshi即爆粗護花：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！」（圖片來源：[email protected]

Christy打風前沙灘戲水

Tyson Yoshi女友Christy在IG薄有名氣，除了經常分享日常生活，閒時亦會接廣告做KOL，粉絲數已近8萬。Christy昨日在8號波懸掛前，約中午12時在IG分享與女性朋友在淺水灣的比堅尼照，大晒索爆曲線身形，勁吸超過18,000個likes，網民大讚：「內外在美都齊，公平咩」，「正成咁 條仔真幸福」，「我係女都睇到心仔卜卜跳」。

Tyson Yoshi Christy昨日在淺水灣大晒索爆曲線身形。
Christy昨日在淺水灣大晒索爆曲線身形。（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi Christy身為模特兒，身形當然keep得好！
Christy身為模特兒，身形當然keep得好！（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi Christy這輯水着相勁吸超過18,000個likes。
Christy這輯水着相勁吸超過18,000個likes。（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi Christy與兩位女友人被網民大讚高質！
Christy與兩位女友人被網民大讚高質！（圖片來源：[email protected]

被指似馬蹄露男友即護花

Tyson Yoshi與女友Christy拍拖四年，不過有網民在連登討論區出Post指Christy外表麻麻，更形容她是「靚版馬蹄露」，然而，Christy對此指控並不太過在意，更高EQ地親自回覆一句「多謝」，表現大方。但Tyson Yoshi卻開直播連環爆粗：「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？」

Tyson Yoshi無懼fans呷醋，在IG上載女友錫錫相。
Tyson Yoshi無懼fans呷醋，在IG上載女友錫錫相。（圖片來源：[email protected]
Tyson Yoshi月初的個唱感觸落淚，台下的女友Christy上前摸頭送關懷，場面溫馨。
Tyson Yoshi月初的個唱感觸落淚，台下的女友Christy上前摸頭送關懷，場面溫馨。（圖片來源：[email protected]

穿內衣自拍宣示同居生活

Christy不時在社交平台分享在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽。早前Christy在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣示同居生活。Tyson Yoshi亦無懼fans呷醋，經常在IG上載女友錫錫相。8月初的九展騷Tyson Yoshi突然感性落淚，台下的Christy即上前摸頭送關懷，場面溫馨。

Tyson Yoshi 早前Christy在男友豪宅的主人房身穿內衣對鏡自拍，可見她已當正自己是女主人，向外宣示同居生活。
早前Christy在男友豪宅的主人房身穿內衣對鏡自拍，可見她已當正自己是女主人，向外宣示同居生活。（圖片來源：[email protected]
Christy分享在Tyson Yoshi屋企內拍攝的照片，包括在客廳做瑜伽。
Christy分享在Tyson Yoshi屋企內拍攝的照片，包括在客廳做瑜伽。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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