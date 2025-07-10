Tyson Yoshi浪漫婚禮首度獻舞 張敬軒勁落力打點獲讚「最貼心MVP」

Tyson Yoshi（程浚彥）與拍拖超過七年的女友Christy日前遠赴意大利古典莊園舉行為期三日的婚禮盛典，禮期間眾星雲集，張敬軒、魏浚笙（Jeffrey）、Serrini、Locker與Marf，其中張敬軒由頭忙到尾獲讚最貼心MVP！