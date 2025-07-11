Tyson老婆長文感激張敬軒 3大超貼心舉動 最強幕後功臣為婚禮無條件付出

Tyson Yoshi早前遠赴意大利舉行夢幻婚禮，場面浪漫又盛大，吸引不少星級好友赴宴。當中，張敬軒（軒公）更被新娘Christy親自點名感謝，封為「婚禮盲公竹」，更在社交平台發長文大晒軒公3大MVP級舉動，感動無數網民，直呼：「有呢位大哥哥喺度，點會唔幸福！」