Tyson老婆長文感激張敬軒 3大超貼心舉動 最強幕後功臣為婚禮無條件付出
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Tyson Yoshi早前遠赴意大利舉行夢幻婚禮，場面浪漫又盛大，吸引不少星級好友赴宴。當中，張敬軒（軒公）更被新娘Christy親自點名感謝，封為「婚禮盲公竹」，更在社交平台發長文大晒軒公3大MVP級舉動，感動無數網民，直呼：「有呢位大哥哥喺度，點會唔幸福！」
Tyson老婆長文感激軒公 3大超貼心舉動曝光
Christy表示，婚禮原意是讓朋友放鬆enjoy，未有打算麻煩賓客幫忙，怎料到當天遇上突發狀況，情緒一度慌亂無助。「我未出聲，軒公已經出咗手幫緊我」，一句話點出軒公無聲支援的重要。無論是大日子流程還是情緒支撐，軒公總能適時出現、無聲補位。
Vow holder失蹤 軒公即變身創意總監
婚禮前夕，Christy發現老公未有攜帶vow holder，一度打算放棄，豈料軒公即刻提議「send vows俾我，我幫你哋搵人印、再搵holder」，更啟發Christy靈機一觸，將請帖改造成vow cards。軒公之後更一手包辦排版、印刷、剪貼，連誓詞都逐句幫忙核對，成為婚禮背後的最強幕後功臣。
軒公一手包辦細節
除了文案與美工支援，軒公更陪新人綵排，與司儀及主持人對稿，甚至親自躲在草叢後方，確保audio與流程順暢無誤。Christy感激表示：「原來有個大哥哥係呢個感受 原來獨立嘅我 唔需要一直逞強」，坦言獨立慣了的自己，從未真正感受過有人如此無條件支持。
網民留言大讚：有人carry既感覺真係會好好
不少網民睇完Christy的感謝文之後，都紛紛留言大讚張敬軒好勁又有系統，對無論Christy定Tyson Yoshi都非常窩心又細心：「睇字已經好感動」、「原來發生咁嘅事🥹 佢就係咁窩心同細心🥹 知道你哋要處理好多事 幫忙之餘仲會令你好安心好放心」、「有人carry既感覺真係會好好，仲要係終身大事，真係記成世」、「又相信世界嘅美好了」等。
張敬軒由頭忙到尾獲讚最貼心兄弟
張敬軒在Tyson Yoshi的婚禮中，一直被拍到整日奔波協助新郎打點大小事宜，由為賓客進行儀式簡報、婚宴前安排餐牌，到宴會中主動招呼來賓，盡心盡力。Tyson其後亦於社交平台上載軒公「偷拍照」，感激留言：「黐線佬，忙咗成朝，幫我搞呢樣搞嗰樣，都唔知點多謝佢。」不少網民見狀笑稱張敬軒緊張得「好似嫁女咁」。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期