Tyson Yoshi超青澀舊照出土 網民竟指撞樣伍允龍！
Tyson Yoshi超青澀舊照出土
Tyson Yoshi向來出名大隻，更因於《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上大騷巨胸而獲封為「巨胸男神」。早前就有網民最近分享咗一段12年前的廣告片段，而相中人正是超青澀的Tyson Yoshi，更獲Tyson Yoshi本人留言認證係自己。不過亦有人認為Tyson Yoshi當年的樣子與伍允龍有幾分相似，認真搞笑！
Tyson Yoshi演唱會浪漫求婚
Tyson Yoshi早前於溫哥華舉行演唱會時，向拍拖7年嘅女友Christy求婚，隨後更於社交平台報喜，宣布求婚成功，引來唔少圈中好友以及fans留言祝賀！成為準人夫嘅Tyson Yoshi隨後接受訪問更透露求婚嘅巨型鑽戒大概1.8卡，要價11萬港幣
Tyson Yoshi家底富貴事件簿！唔只揸波子仲家住6千萬豪宅 身家億億聲
現年29歲的大隻歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近日因在其古董波子（保時捷）的車身上印上英文粗口，並引起一班小朋友圍觀，而引網民熱議，雖然Tyson曾否認係富二代，但其實他的家底一向豐厚，唔只揸名車，仲有唔少富貴事件簿，身家隨時億億聲！
即睇 Tyson Yoshi 家底富貴事件簿：
1）連買兩架波子
Tyson Yoshi去年一度因買車問題與女友Christy冷戰，最終他仍在12月成功購入綠色保時捷Porsche 964，並將車身印著的「Porsche」字眼升級為粗口「F**K YOU」，不過原來去年Tyson不只買了一架波子，而是先後購入了兩架波子，共花費了200多萬港元！
2）家住6千萬豪宅
Tyson Yoshi所住的豪宅曾經上過TVB節目《家居．築則》，這間位於鴨脷洲南區的千呎豪宅最低成交價達6千多萬，影片可見室內豪華裝修，藝術品裝飾隨處可見，露台亦將深灣及遊艇會海景一覽無遺，眼利網民發現其豪華裝修與Tyson平日照片的背景甚為相似，之後Tyson亦直認這正是他的家，並指是因為設計師氹掂其屋企人，才令他被逼公開家中私隱。不過去年尾他曾透露「大屋搬細屋」，相信是為了和女友結婚做準備，而搬出與父母同住的豪宅。
3）投資7位數開健身室
一向身形健碩的Tyson去年同兩位朋友合資開Gym Room，他透露每人大概投資了一百萬，並豪言朋友去玩係唔會收錢㖭。他坦言與做音樂相比，開健身室才是其夢想，今次完成這個夢想後，下一步是參加健美先生比賽。
4）自資開唱片公司
Tyson自2018年出道，跟獨立唱片廠牌Greytone Music簽約成旗下藝人，但翌年完約後他就開始自組公司，自己做老細出歌至今，他曾在訪問中直言覺得做獨立音樂人的自由度更大，笑言「遇到啲唔鍾意嘅嘢可以舉起隻中指就行」，去年他更曾邀請日本人氣女優三上悠亞拍MV「自肥」，雖然他表示是因為日元下跌才夠錢請三上悠亞，但相信跌極都唔會好平！
5）捐百萬助花蓮
早前台灣東部海域發生7.2級強烈地震，花蓮地區受創嚴重，Tyson Yoshi即透過經理人公司宣布將捐出100萬台幣（約25萬港元），以協助花蓮的救災與重建工作。原來當地震發生時，他正在台灣工作，並身處震央附近，他表示這是他人生中第三次經歷地震，隨後他更轉載地震新聞截圖，並寫下「Stay safe」，提醒大家注意安全。
重溫Tyson Yoshi 豪華家居任睇
Tyson Yoshi雖然屋企有米，但從來不愛炫富，早前無綫節目《家居．築則》其中一集到訪一個位於港島南區豪華屋苑「南區‧左岸」一個千呎單位，有眼利網民發現這個單位正是Tyson Yoshi屋企。在該豪宅設計師帶領下，Tyson Yoshi屋企被全方位介紹，而節目中提及的屋主背景資料也與Tyson Yoshi符合，設計師表示屋主兒子從事音樂創作。
Tyson Yoshi與父母同住
其實Tyson Yoshi曾在訪問中透露自己與家人同住，所以背景資料與他完全吻合，加上Tyson Yoshi經常在屋內打卡自拍，把大量特別的藝術品收藏和掛畫都攝入鏡，與節目中的家居佈置完全一模一樣，而節目中介紹大門口的玄關及屋主兒子房門口有一個Pop Art創作，對面有鏡可以在自拍時影到藝術品，Tyson Yoshi亦有這張自拍照！Tyson Yoshi其後亦大方承認節目中的家居是他的家，他指物業由家人持有，字裡行間更表示對家居曝光感到反感。
女友Christy內衣、睡衣Look洩同居生活
除了Tyson Yoshi，其拍拖四年女友Christy都在豪宅老是常出現，在她的社交網有不少在Tyson Yoshi屋企內自拍的照片，打卡位置遍佈全屋，包括在客廳做瑜伽，更甚是在主人房身穿內衣對鏡自拍，可見Christy已當正自己是女主人，向外宣洩同居生活。
豪宅市值6,000萬
Tyson Yoshi家中的客廳外連露台的設計，可鳥瞰深灣及遊艇會海景，查看最近的成交紀錄，該單位最低的成交價已由4,000萬升至6,000萬。