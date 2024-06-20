Tyson Yoshi超青澀舊照出土 網民竟指撞樣伍允龍！

現年29歲嘅Tyson Yoshi最近向拍拖7年女友Christy求婚成功，榮升幸福準人夫。早前就有網民在社交平台分享出一段Tyson Yoshi未入行時拍攝廣告片段，更tag埋Tyson Yoshi本人兼獲本尊回覆！而Tyson Yoshi的超青澀舊相亦隨即引起熱議……

