Tyson Yoshi台灣簽唱會大派火辣福利 簽名落女fans心口畫面勁震撼
Tyson Yoshi女fans心口做簽名板畫面超震撼
向來以「壞男孩」形象深入人心的Tyson Yoshi，於演唱會上不時對會遇到女fans熱情「飛Bra」表愛意，今次簽唱會更係將香艷場面推向高潮！2位女粉絲大膽以心口為「簽名板」，用唇膏代替簽名筆，請Tyson即席「落筆」。其中一位身穿白Tee的粉絲聽聞Tyson Yoshi收到的「飛Bra」尺寸誇張，質疑有人「造假」，竟當場掀衣展現真材實料，豪氣要求Tyson簽名認證，兼爆笑表示：「我嗰啲係真㗎！」令Tyson Yoshi哭笑不得，場面火辣又爆笑。
Tyson Yoshi超難忘出po曬「禮物」
Tyson Yoshi除咗在限時動態分享簽唱會嘅片段外，隨後更再次以出po方式紀錄台灣fans送嘅「大禮」：「簽了超多專輯跟海報，還有兩個胸部😂還有人推薦一堆番號給我看？」爆笑重提為2名熱情女fans火辣簽名，以及大爆有唔少fans為自己提供番號嘅搞笑場面。
Tyson Yoshi曬出震撼po後更引來未婚妻Christy留言「happy」，而Tyson Yoshi隨後亦回覆：「I love you」，火速冧掂未婚妻！
Tyson Yoshi演唱會：Christy唔關我事㗎！瘋狂女fans掟罩上台 大隻仔即笠水
Tyson Yoshi於2022年在九展舉行《MY NEW WORLD ORDER》演唱會時，期間有瘋狂女fans掟Bra上台，大隻仔Tyson一時反應唔切，仲「笠水」同台下女友Christy講：「唔關我事㗎！」
瘋狂女fans掟Bra上台 Tyson Yoshi對住女友笠水：唔關我事㗎
Tyson Yoshi演唱會頭場吸引唔少fans入場支持，當Tyson Yoshi唱到《Right Here》尾段的時候，更有瘋狂女fans掟Bra上台，Tyson Yoshi即場呆咗，激動爆粗大叫：「What the Xuck？」又說：「我要少少時間處理下呢嚿嘢……」然後笠水對台下女友說：「Christy唔關我事㗎！」笑言：「相信佢掟上嚟唔係因為我大要我戴啦！」
Tyson Yoshi女友後台勁啜示愛
Tyson Yoshi與女友Christy一向都不避嫌認愛，昨晚男友成功開騷，Christy喺後台錫錫支持，更於IG story示愛大講：「I Love You！」對於有瘋狂女fans掟Bra上台，她都有轉發限時動態，只留下一句「Amazing」，似乎佢都睇到呆咗。