Tyson Yoshi台灣簽唱會大派火辣福利 簽名落女fans心口畫面勁震撼

獲台灣媒體封為「香港潮流音樂小天王」嘅Tyson Yoshi近期憑與周殷廷（YT）嘅新歌1994而備受關注，2018年在台灣開始音樂事業嘅Tyson Yoshi日前（13日）就飛到台灣舉行簽唱會，Tyson Yoshi事後亦有轉發活動時嘅限時動態，當中直接簽名落2位女fans心口嘅畫面更瞬間引來唔少網民熱議！