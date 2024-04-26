Tyson Yoshi粗口座駕爆笑後續 上台終於唔使收特別「禮物」
Tyson Yoshi公開道歉兼分享人生建議
意外的是，這件事情有了進一步的發展。Tyson Yoshi在Instagram上發布了一段視頻，顯示他參加了那所學校的頒獎典禮，並在全體師生家長面前就「粗口車事件」進行了公開道歉。他還對學生們發表了講話，談到了職業選擇的問題，強調如果是出於興趣，就應該繼續追求；但如果是為了賺錢或出名，則不建議這麼做。他最後提醒學生們，最重要的是要快樂，做任何事都應該以開心為前提，同時遵守法律。
Tyson Yoshi獲家長及網友力讚
有家長在Tyson的Instagram留言中表示感謝他出席頒獎典禮，認為小朋友和家長都感到非常驚喜和開心。也有網友讚揚Tyson勇於面對錯誤並向孩子們道歉，認為學校的處理方式將一件壞事轉變為美好的教育機會，對此表示尊重：「原本教壞細路嘅事，而家變成美好嘅事，respect 間學校」、「你同學校都好大方」、「間學間勁玩得」、「找數真漢子！」
Tyson Yoshi上台終於冇特別「禮物」
Tyson Yoshi除咗獲大讚處理事件十分大方外，更有不少網民搞笑留言稱今次佢上台終於冇fans投擲胸罩：「終於有一次喺台冇人抌Bra」、「放心今次一定無人抌嘢上台」、「一於整隻告別校園時2024 version，到時唔掉bra 掉四方帽」、「應該掟手巾仔上台！」
Tyson Yoshi車印粗口字句「F**k You」惹小學生圍觀 仲驚動老師留言！
香港歌手Tyson Yoshi的愛車近日成為網絡熱話，昨(25日)在IG貼愛車被一班小學生圍觀的短片，仲驚動老師留言，究竟發生咩事？！
Tyson Yoshi Porsche 964車身改為「F**k You」
Tyson Yoshi購入綠色保時捷Porsche 964之後，Tyson Yoshi便經常在社交媒體上分享愛車的短片，不少人對他的車輛詢問不斷，並對其車輛的美觀大加讚賞，認為Tyson Yoshi的選擇充滿品味。Tyson Yoshi不僅對愛車進行了零件升級，更將車身的「Porsche」標誌改為「F**k You」。這個大膽的舉動，加上車身鮮明的綠色，使得他的愛車成為街頭的焦點，一眼便能辨認出是他的座駕。
一齊睇Tyson愛車：
「F**k You」勁吸學童圍觀 Tyson：Sorry children
而近日Tyson在IG發布的短片中，一群穿著校服的學童被Tyson Yoshi的愛車吸引，圍觀並大笑。其中一些孩子更是對車身上的「F**k You」標語表現出好奇。對此，Tyson Yoshi在帖文中表示歉意：「Sorry children, better change it to love you…（對不起孩子們，應改成愛你會比較好）」。這段畫面引起了網民的廣泛討論，有人認為這是在教壞孩子，但也有人認為孩子們可能本來就能理解這些字眼。
學校老師的意外留言：邀請Tyson來學校
這段短片不僅吸引了學童，甚至連他們的學校老師也在社交媒體上留言，感謝Tyson Yoshi帶來的驚喜，並表示孩子們對這輛車非常好奇。老師還邀請Tyson Yoshi到學校分享更多關於他的愛車與車身設計。對此，Tyson Yoshi回應表示「my bad」，並在再次分享這則故事時表示：「Omg出事了，人哋學校嚟留言。」