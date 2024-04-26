Tyson Yoshi粗口座駕爆笑後續 上台終於唔使收特別「禮物」

Tyson Yoshi早前因為其停泊在小學外的座駕上的英文粗口「F**k You」引起關注，他隨後亦在社交平台發文道歉，更獲該小學邀請到學校與學生分享更多關於汽車的知識，甚至合作設計新的車身裝飾。日前Tyson Yoshi就在社交平台上載一段新片，分享咗事件嘅爆笑後續……

