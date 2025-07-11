Tyson Yoshi老婆Christy曬靚相回應好事近傳聞 婚禮肚凸凸被指疑已造人成功
Christy靚相回應有喜傳聞
為期三日嘅婚禮今日已經進行到最後一天，Tyson Yoshi舉行完派對後，繼續在限時動態上轉發各位嘅照片，當中更有今日池邊派對嘅水著造型。相中Christy以白色比堅尼示人，更略微以側身出鏡，大騷fit到漏身型，打破連日內被傳疑似火速造人成功嘅傳聞。
Tyson Yoshi承諾努力造人
Tyson Yoshi於香港時間今日（10日）凌晨在莊園內行禮，2人之後亦與在場親友大合照紀錄難忘一刻。現場更有嘉賓高呼三年抱兩，吹催Tyson Yoshi落力造人，而Tyson更心情大靚表示「盡力」，令大家十分期待！
Tyson Yoshi浪漫婚禮首度獻舞 張敬軒勁落力打點獲讚「最貼心MVP」
Tyson Yoshi（程浚彥）與拍拖超過七年的女友Christy日前遠赴意大利古典莊園舉行為期三日的婚禮盛典，禮期間眾星雲集，張敬軒、魏浚笙（Jeffrey）、Serrini、Locker與Marf，其中張敬軒由頭忙到尾獲讚最貼心MVP！
Tyson Yoshi浪漫婚禮首度獻舞
Tyson Yoshi婚禮以三大環節展開，包括首日的Welcome Party、第二日的行禮儀式以及壓軸的池畔派對。行禮當日適逢香港時間7月10日凌晨，眾賓客依指定黑色dress code盛裝出席，為新人送上祝福。Tyson身穿黑色西裝，親自從外父手中迎娶Christy，場面動容。晚宴設有現場弦樂演奏與煙花作點綴，更有Tyson罕見與新娘跳起「First Dance」，雖略顯靦腆，但在場嘉賓均報以熱烈掌聲。張敬軒更在跳舞時親自上前整理Christy的裙擺，貼心舉動獲讚無數。
張敬軒由頭忙到尾獲讚最貼心兄弟
張敬軒在Tyson Yoshi的婚禮中，一直被拍到整日奔波協助新郎打點大小事宜，由為賓客進行儀式簡報、婚宴前安排餐牌，到宴會中主動招呼來賓，盡心盡力。Tyson其後亦於社交平台上載軒公「偷拍照」，感激留言：「黐線佬，忙咗成朝，幫我搞呢樣搞嗰樣，都唔知點多謝佢。」不少網民見狀笑稱張敬軒緊張得「好似嫁女咁」。
Tyson Yoshi意大利婚禮 星級嘉賓陣容曝光
剛結束一連三場啟德演唱會的Tyson Yoshi，昨（7日）即馬不停蹄現身機場，啟程前往意大利籌備婚禮。Tyson Yoshi一向人緣極佳，數十位親友專程飛往意大利出席婚禮，當中不乏圈中熟面孔，包括張敬軒、Jeffrey 魏浚笙、Serrini、Locker與女友Marf，以及婁峻碩夫婦等。一對新人為賓客精心安排多日慶祝行程，首日便舉行婚禮儀式。
張敬軒Serrini似老爺奶奶 林家謙因閉關缺席
雖然林家謙因為正為個人演唱會閉關籌備而無法出席，但其他賓客同樣為婚禮增添不少話題。例如Serrini的造型極具氣場，加上大合照時與張敬軒坐正正中間，搞到有網民留言笑指，第一眼望落去還以為是她與張敬軒似老爺奶奶，非常搞笑！
大手筆安排專機加豪華住宿
據悉，Tyson更大手筆包機並安排住宿款待賓客，婚禮規模盛大豪華，誠意十足。Tyson亦安排親友入住同一座風景如畫的莊園，每間套房佈置雅緻、風格各異。其中Serrin更拍下房間導覽影片分享至社交平台，大讚：「主人家嘅安排實在太好！」就連婚禮伴手禮亦極具心思，當中包括陽光浴後護膚用品、卸妝產品等。