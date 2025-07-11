Tyson Yoshi老婆Christy曬靚相回應好事近傳聞 婚禮肚凸凸被指疑已造人成功

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）連日來與女友Christy於意大利舉行婚禮，而第三日則係安排池邊派對，與一眾到場親友開心慶祝。繼第一日歡迎派對Christy被指凸凸，猜測是否有好消息即將宣布後，今日（11日）Christy就於池邊派對曬靚相親自回應傳聞……