網民提出微電影《追》3大疑團 Tyson Yoshi預告推《萬子外傳》逐一解答
疑團1｜TYSON離開車房後 竟又同YT再聚頭打萬子
網民發現第一個重大疑團，就是TYSON YOSHI在微電影《追》中明明最後離開了車房，並將鎖匙交給YT，但在《1994》中又再次聚頭對付「萬子」游學修。這個時間線上的矛盾令網民感到困惑不已，紛紛留言質疑：「點解TYSON走咗又返嚟？」、「中間發生咗咩事令佢哋又聚埋？」有網民更直言：「呢個情節真係好奇怪，完全解釋唔到點解會咁」。
疑團2｜YT大哥最無辜卻慘遭池魚之殃
第二個令網民不解的疑團，就是YT大哥在整個故事中的遭遇。在《追》中，明明是TYSON累死了阿修的妹妹小倩，但在《1994》中，「萬子」游學修卻搞死了YT大哥的女朋友雲浩影。網民認為雲浩影非常無辜，不明白為什麼「萬子」不直接找TYSON報仇，反而要牽連無關的人。有網民留言：「YT大哥真係最慘，明明咩都冇做錯」、「點解萬子唔直接殺TYSON而要搞YT個女朋友？」這個報復邏輯令人費解。
疑團3｜「萬子」游學修成魔之路依然撲朔迷離
最大的謎團莫過於「萬子」游學修的角色轉變。網民發現他在《追》中還是一個有血有肉的普通車房職員，為了妹妹的死而悲傷，但在《1994》中卻變成了冷血的黑社會成員。這個巨大的性格轉變缺乏合理解釋，令觀眾無法理解他的成魔過程。網民紛紛表示：「萬子點解會變成咁？」、「中間一定有好多嘢發生過」、「佢嘅心路歷程完全係空白」。
TYSON親解萬子外傳計劃游學修將獨挑大樑
TYSON在商台訪問中親自回應了網民的疑問，透露將會為游學修製作獨立外傳，詳細講述他的「成魔之路」。他解釋：「大家看完《追》之後會覺得很牽強，為什麼要由這麼有人性去到一個瘋子，就是其實他要有一個獨立的外傳，他的成魔之路。」TYSON坦言觀眾看完兩集作品後會發現，單看《1994》會以為TYSON和YT是好人，但看完前傳後會覺得TYSON是壞人，反而萬子這個角色變得可憐。
故事架構存在巨大空白需要補完
TYSON承認現有的故事架構仍有不少漏洞需要填補，坦言：「大家看完之後會覺得即是明白故事，但好像和《1994》中間還欠一些補完，故事未夠完整。」他指出萬子在兩部作品中存在巨大反差，這需要一個合理的解釋。TYSON更自爆：「其實你看完兩集，你只看《1994》，你會覺得TYSON和YT是好人，其實不是，你現在看完前傳之後，你會覺得我是一個壞人，我真是為了一口氣搞風搞雨這麼大件事。」
銀行戶口不支持轉攻港漫發展
雖然TYSON很想繼續拍攝萬子的外傳，但現實的經濟考量令他需要尋找其他出路。他透露：「我覺得創作最好玩的就是其實是沒有停的一天，所以其實我可能銀行戶口不支持我去做這件事，沒關係，我現在就在想有一個alternative的方法，就是往漫畫那邊發展。」他認為漫畫製作成本較低，「整件事就可以便宜一點，成本低一點，然後又可以我畫一格爆炸，不是真的要爆一轉，那裏應該燒不到一百萬或者一百五十萬。」
港漫發展保持香港味道2027年或有突破
TYSON特別強調選擇港漫的原因：「我覺得是挺好玩，我會想往港漫那邊去發展，因為整件事香港的味道這麼濃，我想繼續。」他表示不會特別設定時間表，但透露2027年、2028年可能會有漫畫或電影面世。TYSON更將《追》、《萬子外傳》與《1994》視為「親生仔」，下一步是將三部曲推出漫畫版，重塑港漫風采，終極願望當然是拍電影版。
網民熱烈期待萬子成魔之路解謎
消息傳出後，網民紛紛表達對萬子外傳的期待。有粉絲留言：「终於可以知道萬子點解會變成咁！」、「游學修呢個角色真係好有層次，期待佢嘅故事」。亦有網民關心製作成本問題：「支持TYSON，但都唔好為咗創作搞到自己咁辛苦」、「港漫都好啊，最緊要故事好睇」。部分觀眾更建議：「不如眾籌啦，我哋都想睇多啲呢個故事」，可見萬子這個角色確實深入民心，令人期待他的完整故事線。