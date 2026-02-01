網民提出微電影《追》3大疑團 Tyson Yoshi預告推《萬子外傳》逐一解答

TYSON YOSHI斥資150萬打造的微電影《追》推出後，竟然與去年的《1994》MV形成巨大謎團！網民發現兩部作品之間存在多個無法解釋的情節漏洞，令人一頭霧水。更令人期待的是，TYSON親自回應會推出「萬子」游學修的獨立外傳，承諾解開所有謎團！