Tyson Yoshi新歌《1994》MV復刻《古惑仔》 雲浩影激似細細粒 但原來扮緊另1女角

雲浩影（Cloud）曾獲谷導谷德昭大讚係新一代「細細粒」，近日她為Tyson Yoshi拍新歌《1994》MV，向90年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，亦獲網民紛紛大讚她激似「細細粒」翻版，但原來她在MV中係扮演緊《古惑仔》另一位女角！