Tyson Yoshi新歌《1994》MV復刻《古惑仔》 雲浩影激似細細粒 但原來扮緊另1女角

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雲浩影（Cloud）曾獲谷導谷德昭大讚係新一代「細細粒」，近日她為Tyson Yoshi拍新歌《1994》MV，向90年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，亦獲網民紛紛大讚她激似「細細粒」翻版，但原來她在MV中係扮演緊《古惑仔》另一位女角！

Tyson Yoshi新歌《1994》MV 邀游學修周殷廷雲浩影復刻 《古惑仔》x《烈火戰車》

今次 Tyson Yoshi 自編自導自演的《1994》MV 是向 90 年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，故事講述好兄弟 Tyson 與周殷廷（YT）同時喜歡上士多太子女 Cloud，更因為 Cloud 而與飾演反派游學修爆發激烈衝突。

完整版 MV 將於今晚（3月7日）8時首播，Tyson更在社交網站進行「佬的呼喚」，「吹雞」一眾重情重義的樂迷齊齊欣賞MV，以及留言討論及賜教！

雲浩影 Tyson Yoshi 自編自導自演的《1994》MV，是向 90 年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬。（圖片來源：官方提供）
Tyson Yoshi 自編自導自演的《1994》MV，是向 90 年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬。（圖片來源：官方提供）
雲浩影 今次MV演員除了同是歌手的Cloud和YT，仲有演員游學修。（圖片來源：官方提供）
今次MV演員除了同是歌手的Cloud和YT，仲有演員游學修。（圖片來源：官方提供）

Cloud獲讚超有氣質 但原來唔係扮「細細粒」

Tyson 分柝選角原因：「Cloud 與 YT 的角色設計是向《97古惑仔：戰無不勝》的鄭伊健與李嘉欣致敬，我想重現這種斯文女生跟古惑仔互相牽扯的感覺。Cloud 的氣質跟李嘉欣很像；YT 的演技更是令我驚訝，原來他相當好戲，其中一幕我要叫 YT 清醒一點，事前便著他用力推開我，好讓我進入角色，結果他投入地用力推開我，成功令我的腎上腺素飆升，極速進入狀態！」

至於修哥則是 Tyson 心目中的「定海神針」：「如果整個 MV 都由歌手演出，難免較擔心，因為自己不懂得演戲，所以一定要找演員飾演反派，推進整個故事，同時激發出大家的演技。」

雲浩影 Tyson 指 Cloud 的角色是向《97古惑仔：戰無不勝》的李嘉欣致敬。（圖片來源：官方提供）
Tyson 指 Cloud 的角色是向《97古惑仔：戰無不勝》的李嘉欣致敬。（圖片來源：官方提供）
雲浩影 Tyson 認為 Cloud 的氣質好似李嘉欣。（圖片來源：官方提供）
Tyson 認為 Cloud 的氣質好似李嘉欣。（圖片來源：官方提供）
雲浩影 李嘉欣只拍過一套《古惑仔》電影，就是《97古惑仔：戰無不勝》，飾演靚女教師欣欣，可說是《古惑仔》系列中少有的良家婦女，片中她與醉酒後的鄭伊健發生了一夜情，但深知他最愛的是已經死去的細細粒，最後決定放棄。（圖片來源：《古惑仔》）
李嘉欣只拍過一套《古惑仔》電影，就是《97古惑仔：戰無不勝》，飾演靚女教師欣欣，可說是《古惑仔》系列中少有的良家婦女，片中她與醉酒後的鄭伊健發生了一夜情，但深知他最愛的是已經死去的細細粒，最後決定放棄。（圖片來源：《古惑仔》）
雲浩影 但不少網民都係覺得 Cloud 似「細細粒」黎姿多啲！（圖片來源：《古惑仔》）
但不少網民都係覺得 Cloud 似「細細粒」黎姿多啲！（圖片來源：《古惑仔》）
雲浩影 2022年，雲浩影曾與鄭伊健合演電影《深宵閃避球》，並上《爆谷一周》宣傳，當時主持人谷德昭亦有讚雲浩影有新一代「細細粒」的感覺。（圖片來源：IG@koktakchiu）
2022年，雲浩影曾與鄭伊健合演電影《深宵閃避球》，並上《爆谷一周》宣傳，當時主持人谷德昭亦有讚雲浩影有新一代「細細粒」的感覺。（圖片來源：IG@koktakchiu）

難忘清晨冒寒狂飆昂船州大橋 為拍炒車戲報銷名貴跑車：「我就快破產！」

除了值得細味的情與義，以及風格強烈的動作戲外，《1994》MV 的飛車戲同樣精彩絕倫，亦正正是受《烈火戰車》系列啟發，清晨冒寒在昂船州大橋取景，多角度打造既刺激又震撼的追車場口，Tyson 更特意穿上戲中的品牌 Tee 上陣，細緻度滿分！他說：「最難忘買了一部跑車，只揸了兩次，便奉獻了來拍攝 MV 的炒車場面，哈哈！所以今次不只碌爆友情卡，信用卡也碌爆了，銀行戶口接近破產邊緣，所以各位未找數的老闆們，可否盡快找數，我快要破產了！」

雲浩影 這場游學修的炒車戲，竟然犧牲了 Tyson 新買的跑車！（圖片來源：官方提供）
這場游學修的炒車戲，竟然犧牲了 Tyson 新買的跑車！（圖片來源：官方提供）
雲浩影 Tyson 指今次不只碌爆友情卡，連信用卡也碌爆了。（圖片來源：官方提供）
Tyson 指今次不只碌爆友情卡，連信用卡也碌爆了。（圖片來源：官方提供）

Tyson演出戲癮望進軍大銀幕做反派

雖然千金散盡，但 Tyson 直認因此拍出戲癮：「跟朋友一起演戲比較舒服，更易進入狀況，事關有拍檔跟自己對戲，總好過演獨腳戲時只顧 Chok 及有型，在觀眾角度卻覺得我只是沒有表情，不太可觀性，希望將來有機會拍電影， 最好是演自己有份寫或執導的劇本，最想挑戰做反派，一定很好玩！」

雲浩影 Tyson 話希望將來可以拍戲做反派。（圖片來源：官方提供）
Tyson 話希望將來可以拍戲做反派。（圖片來源：官方提供）
雲浩影 不過今次的反派係最好演技的游學修。（圖片來源：官方提供）
不過今次的反派係最好演技的游學修。（圖片來源：官方提供）

Tyson Yoshi 狂聽 Beyond 王傑太極金曲偷師

創意十足的 Tyson 又親解今次創作概念：「《1994》正正是描述 30 歲的我，原本歌名叫《浚彥》（Tyson 本名程浚彥），是我的專屬歌曲。如果要寫一首屬於我、叫作《浚彥》的歌，首先一定要全廣東話，其次一定要很有男人味，而且今次《Rocket 666》是搖滾專輯，除了一些外國的搖滾元素，最後一首『埋齋歌』必須要回歸香港風格。我覺得廣東歌的搖滾里程碑一定是 90 年代，所以曲風及歌詞都是向 90 年代的搖滾歌曲致敬，更特地聽了足足一星期 Beyond、王傑及太極的歌曲，才能寫出《1994》呢！」

由於《1994》的曲風與前作大相逕庭，Tyson 透露新歌險些「難產」：「朋友們聽完只覺得我是開玩笑，不太相信我是認真想推出，於是我便將歌詞修改得較為摩登，也由原本的獨唱，改為找其他歌手合唱，但費煞思量也相不到跟我一樣 Man 的男歌手，豈料低頭沉思途中，竟在商台門口甫抬頭便看到 YT，他亦一口答應 Featuring，令整首歌平衡得更好，亦更合邏輯！」

Tyson 坦言 1994 除了是他的出生年份外，90 年代亦滿載美好的童年回憶，並說：「適逢近年開始接觸古董車及電影，更覺得 90 年代是個魅力十足的時期，尤其是 90 年代的香港，更是別有一番味道！」

雲浩影 Tyson 指《1994》是描述 30 歲的他。（圖片來源：官方提供）
Tyson 指《1994》是描述 30 歲的他。（圖片來源：官方提供）
雲浩影 Tyson 指 YT 是跟他一樣 Man 的男歌手，所以邀請他合作這首新歌。（圖片來源：官方提供）
Tyson 指 YT 是跟他一樣 Man 的男歌手，所以邀請他合作這首新歌。（圖片來源：官方提供）

推限量珍藏版專輯《Rocket 666》 勢掀搶購潮

除了 MV 誠意滿瀉外，即將推出的《Rocket 666》專輯同樣噱頭十足，跟名車一樣設有 Standard Version 及 Turbo Version，滿足 Fans 的不同需求！Turbo Version 更屬限量珍藏版，從選材到細節， 每個元素皆經過精心打造。專輯封面鑲嵌金屬牌標誌，採用穿線裝訂，並搭配 TY 火箭吊墜，為整體設計增添個性與層次感。設計靈感來自經典汽車美學，這款布面精裝專輯結合搖滾態度與細膩質感，在傳統工藝與當代風格之間取得微妙平衡，既大膽又內斂，而且附有 Tyson 型爆相集，所以《Rocket 666》不僅是一張專輯，更是 Tyson 音樂旅程的指南，限量發售，售完即止。

雲浩影 即將推出的《Rocket 666》專輯搭配 TY 火箭吊墜，為整體設計增添個性與層次感。（圖片來源：官方提供）
即將推出的《Rocket 666》專輯搭配 TY 火箭吊墜，為整體設計增添個性與層次感。（圖片來源：官方提供）
雲浩影 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）
雲浩影 （圖片來源：官方提供）
（圖片來源：官方提供）
雲浩影 （圖片來源：官方提供）
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雲浩影 （圖片來源：官方提供）
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雲浩影 （圖片來源：官方提供）
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雲浩影 （圖片來源：官方提供）
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撰文：東方新地圖片來源：官方提供、《古惑仔》、IG@koktakchiu資料或影片來源：原文刊於新假期

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