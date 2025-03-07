Tyson Yoshi新歌《1994》MV復刻《古惑仔》 雲浩影激似細細粒 但原來扮緊另1女角
Tyson Yoshi新歌《1994》MV 邀游學修周殷廷雲浩影復刻 《古惑仔》x《烈火戰車》
今次 Tyson Yoshi 自編自導自演的《1994》MV 是向 90 年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，故事講述好兄弟 Tyson 與周殷廷（YT）同時喜歡上士多太子女 Cloud，更因為 Cloud 而與飾演反派游學修爆發激烈衝突。
完整版 MV 將於今晚（3月7日）8時首播，Tyson更在社交網站進行「佬的呼喚」，「吹雞」一眾重情重義的樂迷齊齊欣賞MV，以及留言討論及賜教！
Cloud獲讚超有氣質 但原來唔係扮「細細粒」
Tyson 分柝選角原因：「Cloud 與 YT 的角色設計是向《97古惑仔：戰無不勝》的鄭伊健與李嘉欣致敬，我想重現這種斯文女生跟古惑仔互相牽扯的感覺。Cloud 的氣質跟李嘉欣很像；YT 的演技更是令我驚訝，原來他相當好戲，其中一幕我要叫 YT 清醒一點，事前便著他用力推開我，好讓我進入角色，結果他投入地用力推開我，成功令我的腎上腺素飆升，極速進入狀態！」
至於修哥則是 Tyson 心目中的「定海神針」：「如果整個 MV 都由歌手演出，難免較擔心，因為自己不懂得演戲，所以一定要找演員飾演反派，推進整個故事，同時激發出大家的演技。」
難忘清晨冒寒狂飆昂船州大橋 為拍炒車戲報銷名貴跑車：「我就快破產！」
除了值得細味的情與義，以及風格強烈的動作戲外，《1994》MV 的飛車戲同樣精彩絕倫，亦正正是受《烈火戰車》系列啟發，清晨冒寒在昂船州大橋取景，多角度打造既刺激又震撼的追車場口，Tyson 更特意穿上戲中的品牌 Tee 上陣，細緻度滿分！他說：「最難忘買了一部跑車，只揸了兩次，便奉獻了來拍攝 MV 的炒車場面，哈哈！所以今次不只碌爆友情卡，信用卡也碌爆了，銀行戶口接近破產邊緣，所以各位未找數的老闆們，可否盡快找數，我快要破產了！」
Tyson演出戲癮望進軍大銀幕做反派
雖然千金散盡，但 Tyson 直認因此拍出戲癮：「跟朋友一起演戲比較舒服，更易進入狀況，事關有拍檔跟自己對戲，總好過演獨腳戲時只顧 Chok 及有型，在觀眾角度卻覺得我只是沒有表情，不太可觀性，希望將來有機會拍電影， 最好是演自己有份寫或執導的劇本，最想挑戰做反派，一定很好玩！」
Tyson Yoshi 狂聽 Beyond 王傑太極金曲偷師
創意十足的 Tyson 又親解今次創作概念：「《1994》正正是描述 30 歲的我，原本歌名叫《浚彥》（Tyson 本名程浚彥），是我的專屬歌曲。如果要寫一首屬於我、叫作《浚彥》的歌，首先一定要全廣東話，其次一定要很有男人味，而且今次《Rocket 666》是搖滾專輯，除了一些外國的搖滾元素，最後一首『埋齋歌』必須要回歸香港風格。我覺得廣東歌的搖滾里程碑一定是 90 年代，所以曲風及歌詞都是向 90 年代的搖滾歌曲致敬，更特地聽了足足一星期 Beyond、王傑及太極的歌曲，才能寫出《1994》呢！」
由於《1994》的曲風與前作大相逕庭，Tyson 透露新歌險些「難產」：「朋友們聽完只覺得我是開玩笑，不太相信我是認真想推出，於是我便將歌詞修改得較為摩登，也由原本的獨唱，改為找其他歌手合唱，但費煞思量也相不到跟我一樣 Man 的男歌手，豈料低頭沉思途中，竟在商台門口甫抬頭便看到 YT，他亦一口答應 Featuring，令整首歌平衡得更好，亦更合邏輯！」
Tyson 坦言 1994 除了是他的出生年份外，90 年代亦滿載美好的童年回憶，並說：「適逢近年開始接觸古董車及電影，更覺得 90 年代是個魅力十足的時期，尤其是 90 年代的香港，更是別有一番味道！」
推限量珍藏版專輯《Rocket 666》 勢掀搶購潮
除了 MV 誠意滿瀉外，即將推出的《Rocket 666》專輯同樣噱頭十足，跟名車一樣設有 Standard Version 及 Turbo Version，滿足 Fans 的不同需求！Turbo Version 更屬限量珍藏版，從選材到細節， 每個元素皆經過精心打造。專輯封面鑲嵌金屬牌標誌，採用穿線裝訂，並搭配 TY 火箭吊墜，為整體設計增添個性與層次感。設計靈感來自經典汽車美學，這款布面精裝專輯結合搖滾態度與細膩質感，在傳統工藝與當代風格之間取得微妙平衡，既大膽又內斂，而且附有 Tyson 型爆相集，所以《Rocket 666》不僅是一張專輯，更是 Tyson 音樂旅程的指南，限量發售，售完即止。