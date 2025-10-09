盤點10位含著金鑰匙出世富貴明星！Tyson Yoshi霸氣爆粗回應家底傳言

出身名門的麥浚龍（Juno）早前斥資4億打造新片《風林火山》，卻因口碑參差被嘲「有錢就任性」。其實娛樂圈中不少藝人同樣「含金鑰匙出世」，家底非凡！當中出身富裕的Tyson Yoshi更坦言最討厭被標籤為「富二代」，面對網民討論家底話題時，甚至爆粗回應！以下就為大家盤點10位出身富貴的明星！