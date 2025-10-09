盤點10位含著金鑰匙出世富貴明星！Tyson Yoshi霸氣爆粗回應家底傳言
盤點10位含著金鑰匙出世富貴明星：
1.Tyson Yoshi
現年30歲的Tyson Yoshi（程浚彥）一直被指係「有錢仔」，不但先後購入兩架Porsche，斥資超過200萬；其位於鴨脷洲的千呎海景豪宅亦曾登上TVB節目《家居．築則》，估值逾6,000萬，裝潢奢華、氣派十足。雖然外界常形容他「含金鑰匙出世」，但Tyson一向強調憑實力闖出成績，更直言最討厭被標籤為「富二代」。早前有網民討論「樂壇通識題：Juno、馬天佑、Tyson Yoshi邊個家底厚啲？」他即以一句「關你X事」霸氣回應！
2. 麥浚龍
麥浚龍（Juno）出身名門，父親麥紹棠有「凶悍股王」之稱，為中建電訊集團及中建電訊國際主席，家世顯赫。早年Juno初出道時雖憑新人獎橫掃樂壇，卻被指「靠父幹」買獎項，被嘲「有錢就任性」。不過他十年後憑自導電影《殭屍》以720萬票房成功翻身，其後《羅生門》三部曲更奠定實力派地位。只是他斥資4億、拍完十年遲遲未上映的新作《風林火山》近日上映後卻評價兩極，成績未如理想。
3.王嘉慧
現年29歲的王嘉慧（Cathy）曾於2021年入圍港姐五強，落選後簽約TVB，憑《東張西望》走紅成為「東張女神」。出身富裕家庭的她，父親王亞明有「內地傢俬大王」之稱，是知名傢俱公司創辦人，業務遍布中美，曾於美國上市。王嘉慧本身亦是學霸，畢業於聖保羅男女中學，後赴英國倫敦大學學院修讀心理學，以一級榮譽及院長嘉許名單成績畢業，再於中大完成法律碩士並考獲健身教練資格。她曾在節目《樓價有得估》中公開西九龍豪宅，連Do姐都讚嘆不已。
4. 陳慧琳
陳慧琳為香港的天后級歌手和演員，初出道就已經憑藉模特兒身形，漂亮的樣子迅速走紅，多年來在各大頒獎典禮中獲得多項大獎殊榮，在中國、日本、東南亞國家以及國際都有很高的知名度，揚名整個亞洲，不管是唱片，還是廣告電影都大受市民歡迎。
陳慧琳的父親是做珠寶生意，經營多間珠寶店，是比較有名的富豪。由於父親做珠寶生意，所以出席一些重要場合時通常都會有珠寶商贊助，珠光寶氣，貴氣逼人。她除了跳舞唱歌受到市民的喜愛，她所擁有的華貴氣質也是令人著迷。
5. 莊思敏
莊思敏在2000年入行，到處在各大商場中進行時裝表演和擔任司儀，之後參與多套電影與電視劇的拍攝，可惜演技方面仍是不足。不過大家又知唔知，在馬來西亞出生的她，父親是大馬拿督，背景極為雄厚。但她從不怕辛苦，在工作上可以說是十分拼命，十分珍惜每一次的工作機會，絕對不像一般的千金。早前更在毫無預警下被爆離婚3年後再婚，與拍拖年半的黃耀彬在峇里一間酒店舉行婚禮，她一直未有公開認愛，突然再婚令不少網民驚訝！
6. 張寶兒、張寶欣
兩姐妹分別於2016、2017年參選香港小姐，兩人皆奪得「友誼小姐」的獎項。姐姐（張寶兒）加入了溏心風暴的拍攝，而妹妹（張寶欣）仍在藝員訓練班中學習。麥明詩是姐姐的朋友，而兩姐妹出身於大富之家，父親於禮頓山擁有多項物業，一共擁有至少3億物業，是億萬千金，貴氣逼人。張寶兒最為人熟悉的要數她的火辣身材，而姐姐張寶兒便與TVB當紅小生袁偉豪結婚，不少網民都非常羨慕袁偉豪能找到這麼富貴而又身材澎湃的老婆。
7. 陳凱琳
陳凱琳為第一位90後港姐，2013年以十七多萬票當選香港小姐冠軍，亦於2014國際中華小姐競選奪得冠軍，小時侯曾居加拿大，在西門菲大學畢業。陳凱琳父親是商人陳桂祥，居住於九龍塘市值過億港元、面積達五千多平方呎的獨立屋。據聞父親坐擁不少商舖收租，亦曾做石油代理生意，公司資產及多項物業估計總值近三億港元。從小就就學會十八般武藝，琴棋書畫樣樣精通，馬場的貴婦Look與她毫無違和感。
8. 林峯
林峯為歌、影、視三棲發展非常成功的男藝人，近年憑《九龍城寨》再次人氣急升。林峯在演藝事業有一定的實力，早年曾經有多次屢傳他要退出娛槳圈打理家族生意。原因是他父親乃廈門最大的地產商之一，更有「廈門李嘉誠」之稱，與邵逸夫同獲頒廈門巿榮譽巿民，其家族生意涉及屋苑商場、建築材料及工程等，估計至少坐擁20億港元。難怪他經常與BB吳千語周遊列國，又送超級貴重禮物，因為對他來說都是小兒科。
其堂妹林夏薇也是有家底的人，現在嫁了富豪老公更成為億萬闊太。現在經常與老公到處遊玩，自己還當了飲食集團的老闆娘，現在偶爾接拍劇集，純粹為了興趣。
9. 蕭亞軒
她是台灣著名女歌手，憑藉個人的穿衣風格以及精湛的舞蹈，被譽為「亞洲時尚舞后」，2000年更是獲得「全球華語唱片最高銷量大獎」。雖然2004年經歷低潮，但之後2009年憑著第十張專輯《鑽石糖》再上事業高峰，2011年更是確實了亞洲天后的地位。
其實她亦是豪門的千金，她母親生前是元超國際的負責人，據傳身家高達10億台幣，而她本人亦繼承了母親上億遺產，貴氣逼人。當年蕭亞軒在停工時期對自己和唱片公司造成高達兩億台幣的損失，而當時她的母親霸氣地承擔一切，真是名副其實的女強人。
10. 林俊傑
JJ 不僅僅是男歌手，而且還是一位著名的詞曲創作者、音樂製作人。2004年憑藉《江南》成名，之後開始了他的音樂道路；2014年更藉著第十張專輯《因你而在》獲得第25屆金曲獎，而2016年的《不為誰而作的歌》更為他帶來第27屆金曲獎和最佳作曲人獎，也是華語歌手中數一數二的代表人物。
JJ的父親是新加坡電信集團的董事之一，兄長是美國電子企業的總經理，而姑父更是日本著名相機企業的CEO，家世顯赫。雖然他從小衣食無憂，但他也是憑藉自己的廣闊音域和美聲線，在音樂界中闖出一片天。