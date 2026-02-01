TysonYoshi微電影系列兩大女主大對比！Nancy VS Cloud引爆網民熱議

Tyson Yoshi最新微電影《追 CHASING THE WIND》正式上架，但網民討論焦點竟然不是他豪擲150萬的製作成本，而是女主角Nancy與前作《1994》的Cloud形成強烈對比！兩位女神各有擁躉，更有網民直言「睇唔慣Nancy既黑髮造型」，究竟這場女主角之爭背後隱藏著甚麼秘密？

Nancy黑髮造型引發網民熱議

歸綽嶢（Nancy Kwai）今次在《追 CHASING THE WIND》中飾演「萬子」妹妹「小倩」，一改以往金髮形象，以黑髮造型示人。但這個轉變卻令部分網民感到不習慣，有人在社交平台留言：「剛剛睇完Tyson Yoshi既1994前傳，有D橋段實在睇到令人好震撼，anyway，有少少唔慣睇見nancy kwai既黑髮造型」。
Tyson親解選角原因時表示：「在某次活動上認識了Nancy，覺得她又True又Pure，與『小倩』的角色不謀而合，天真無邪！」他更透露今次合作順利，連親密戲份都不再尷尬：「之前跟女生拍攝時總是表現得尷尷尬尬，但今次因為跟Nancy相熟，就算要借位拍咀戲也不算『硬晒軚』，害羞情況大有改善，鼻碰鼻的戲份拍了兩、三Takes便完成了！」

Cloud氣質型路線獲網民力撐

相比之下，雲浩影（Cloud）在前作《1994》中的表現則獲得網民一致好評。當時Tyson解釋選角時說：「Cloud的氣質跟李嘉欣很像」，她在MV中飾演士多太子女，與《97古惑仔：戰無不勝》的李嘉欣角色致敬。有網民分析兩位女主角的不同定位：「90年代愛情小說/電影嚟講，我又覺得好make sense，就係小倩呢啲有呀哥咁保護嘅天真妹豬先會鍾意程皓呢啲衝動傻仔，順住個邏輯1994嘅cloud内斂氣質型梗係揀做冷傲YT大哥嘅女人😎」。Cloud更曾獲導演谷德昭大讚有新一代「細細粒」的感覺，氣質出眾備受認同。

兩大女神角色定位截然不同

從角色設定來看，Nancy飾演的「小倩」是天真無邪的妹妹角色，需要哥哥保護的柔弱形象；而Cloud在《1994》中則是成熟內斂的女性角色，散發著神秘魅力。這種對比正好反映了90年代港產片中兩種經典女性角色類型，一個是需要被保護的純真少女，另一個是獨立自主的都市女性。網民對兩人的不同反應，也體現了觀眾對不同女性角色類型的偏好差異。

Tyson豪擲150萬打造飛車場面

為了呈現最佳效果，Tyson在《追 CHASING THE WIND》中投入超過150萬製作費，更獲好友借出珍藏電單車拍攝。他透露拍攝過程相當艱辛：「朋友借出的珍藏電單車因為跑山跑壞了兩部，其中一部壞完又救、救完又壞；另一部則『反魂乏術』了！」為了拍攝兩車同時「瞓彎」的黃金畫面，製作團隊特別訂造裝置，讓兩架電單車在拖架上仍可做出瞓彎動作。Tyson更要分別跟German與朱鑑然練車，花費雙倍體力完成高難度動作。

網民熱烈討論女主角組合搭配

隨著兩部作品相繼推出，網民開始熱烈討論不同女主角與Tyson的化學反應。有網民坦言：「最初見話TY x Nancy睇唔慣，我當刻睇劇情唔覺，但係睇佢哋行出嚟同訪問就覺得係喎! 呢個組合係幾搞笑😂」這種真實反應反映了觀眾對螢幕情侶搭配的敏感度，也顯示了Cloud在前作中建立的深刻印象。不過也有網民認為這種搭配符合劇情需要，認為不同角色需要不同類型的女主角來配合。

有網民認為兩位女主角的風格截然不同！
Nancy在《追 CHASING THE WIND》中以黑髮造型飾演「小倩」
tysonyoshi nancykwai Cloud在《1994》MV中氣質出眾獲網民力撐
Cloud在《1994》MV中氣質出眾獲網民力撐
