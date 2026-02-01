TysonYoshi微電影系列兩大女主大對比！Nancy VS Cloud引爆網民熱議

Tyson Yoshi最新微電影《追 CHASING THE WIND》正式上架，但網民討論焦點竟然不是他豪擲150萬的製作成本，而是女主角Nancy與前作《1994》的Cloud形成強烈對比！兩位女神各有擁躉，更有網民直言「睇唔慣Nancy既黑髮造型」，究竟這場女主角之爭背後隱藏著甚麼秘密？