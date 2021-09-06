17歲落選港姐Ukei被指用假嘢扮有錢女 極怒回應：如果我用假嘢就畀雷劈！
被影到與星爺一起出海而一夜成名的17歲落選港姐張曉祺（Ukei）是非一籮籮，被指拜金博黐富豪，不時上載富貴生活，貪威識食相片，出入豪宅上遊艇，仲成身名牌，就係因為太過高調而成為焦點，更被網民踢爆疑似用假嘢，貼出真貨相作對照，力證有圖有真相。為此Ukei嬲嬲豬激動回應，仲發毒誓，真係崩口人忌崩口碗！
撰文：東方新地 圖片：Ukei IG
Ukei高調富貴生活
張曉祺（Ukei）因為被影到與星爺一起出海而一夜成名，表面相當富貴的她日前被網民踢爆疑用假名牌手袋，目的是扮有錢女博入上流社會，翻看Ukei的社交平台，大部份的照片不外乎都是吃喝玩樂，她又不時高調晒名牌手袋以及經常在豪宅內拍照。年紀輕輕已過著名媛般的生活，被質疑如果唔係出身名門，就應該係交到個有錢男朋友。
名牌袋阿媽送得最多
Ukei被懷疑用的「冒牌貨」唔止手袋，仲有頸巾同拖鞋等等，被指「舢舨充炮艇」的她，接受傳媒訪問時就嬲到爆否認：「如果我Ukei用假嘢就俾雷劈！」Ukei說名牌袋個個都有，家中的名牌有自己買亦有人送贈，母親送得最多，有些袋更是與母親共用。當被指只是普通家庭出身，Ukei突然落閘表示唔想多講，總之就買得起！
Ukei出示買名牌單據
為了證明自己買得起，Ukei出示了上月購買名牌BVLGARI，價值$29,000手袋的收據，又指自己是圓方ELEMENTS Club的會員，根據圓方官網顯示，成為會員的資格是以電子貨幣購物消費滿港幣$60,000或以上，或30日內累積滿港幣$100,000或以上，而每消費港幣$1可獲1奬賞積分。在Ukei提供的截圖中其會員帳戶有401,860積分，而積分紀錄中顯示她曾購買FENDI、DIOR，GUCCI等等的名牌，其實單憑這些圖片很難為手袋的真偽下定論。
已刪除遊艇內的照片
至於與星爺出海的事件，早前餘波未了，有傳星爺法了律師信給Ukei，直斥有人違反保密協議，並要求刪走遊艇內的照片，本刊記者翻看Ukei的社交網，有數張在遊艇內身穿內衣拍照的照片已不存在，未知是否與事件有關。