17歲落選港姐Ukei被指用假嘢扮有錢女 極怒回應：如果我用假嘢就畀雷劈！

被影到與星爺一起出海而一夜成名的17歲落選港姐張曉祺（Ukei）是非一籮籮，被指拜金博黐富豪，不時上載富貴生活，貪威識食相片，出入豪宅上遊艇，仲成身名牌，就係因為太過高調而成為焦點，更被網民踢爆疑似用假嘢，貼出真貨相作對照，力證有圖有真相。為此Ukei嬲嬲豬激動回應，仲發毒誓，真係崩口人忌崩口碗！

撰文：東方新地 圖片：Ukei IG