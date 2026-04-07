足球女將2｜Vian連家穎無懼生理期影響 雨戰下熱血拼命：想繼續踢落去

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ViuTV《足球女將 2：終極一戰》於剛過去的星期日（4月5日）完美落幕，雖然「螢花女子足球隊」（螢花）未能取勝，但她們搏盡無悔的精神贏盡觀眾掌聲。賽後，身穿44號球衣的連家穎（Vian）帶着汗水、雨水與笑意分享成長點滴。這場比賽既是短期驗收，更是「足球員Vian」下一個篇章的序幕。

Vian親解44號球衣熱血故事

提到背上的44號球衣，原來藏着一份自我期許。Vian 透露：「我揀44號嘅原因，係因為一套日本動漫《藍色監獄》（Blue Lock）。我好希望好似入面嘅『千切豹馬』咁，突破到自己舊患嘅同時，發揮最大嘅速度去攻門。我覺得今日都做到呢樣嘢，所以背負住呢個號碼同精神係成功嘅。」

正值生理期身體倍感疲累

開賽前天氣晴朗，豈料賽事一開始便下起大雨。這場比賽對習慣在田徑場飛馳的Vian來說是一場硬仗：「今日終於踢完終極一戰，心情好複雜。由一個月前知道自己埋門、單刀嘅能力唔夠，到呢個月不斷加操。做到啦，點知遇到雨戰、水戰。」 Vian形容雨中草地讓跑動變得困難，雨水令球衣變重，加上正值生理期，身體倍感疲累與頭暈：「平時跑我係健步如飛，但今日件衫濕晒、地又笠，好似負重5kg咁。當下要即刻調整戰術，諗點樣先可以做到更多突破。所以今日呢場比賽用咗好多腦，都滿意自己嘅表現。」

球場上成功做到突破

雖然「螢花」最終不敵對手「標準流浪女子足球隊」，但Vian在上半場一次接應傳球後轉身傳給中鋒的精彩助攻，連她自己都感到驚喜：「我冇諗過一落場咁快可以攞到波轉身打穿傳畀中鋒。嗰下仲要特登剔高咗，因為知道粒波喺地會轆得非常之慢。嗰下我做到，我自己都俾自己嚇親，好開心做到一啲攻擊同突破。」

到了最後的頒獎環節，現場正下着傾盆大雨，隊友們大多低頭掩面避雨，唯獨Vian毫不在意，依然堅持望向看台。她感性地解釋：「喺咁惡劣嘅情況下都嚟支持我哋，真係好唔容易，所以我好想望清楚每位觀眾，多謝大家。」 經過70堂足球課的洗禮，Vian的足球夢並未完結，她眼神堅定地表示：「我會想繼續踢落去，睇吓仲有啲咩新嘅發現。請大家繼續密切留意我嘅足球新生涯！」

vian 連家穎 （圖片來源：大會提供）
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vian 連家穎 （圖片來源：大會提供）
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vian 連家穎 （圖片來源：橫間道）
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vian 連家穎 （圖片來源：橫間道）
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vian 連家穎 （圖片來源：橫間道）
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vian 連家穎 （圖片來源：橫間道）
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vian 連家穎 （圖片來源：橫間道）
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vian 連家穎 （圖片來源：橫間道）
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圖片來源：大會提供、橫間道資料或影片來源：原文刊於新假期

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