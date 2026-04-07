足球女將2｜Vian連家穎無懼生理期影響 雨戰下熱血拼命：想繼續踢落去

ViuTV《足球女將 2：終極一戰》於剛過去的星期日（4月5日）完美落幕，雖然「螢花女子足球隊」（螢花）未能取勝，但她們搏盡無悔的精神贏盡觀眾掌聲。賽後，身穿44號球衣的連家穎（Vian）帶着汗水、雨水與笑意分享成長點滴。這場比賽既是短期驗收，更是「足球員Vian」下一個篇章的序幕。