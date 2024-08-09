XiX前成員Vici莊殷玥背景起底！中學讀呢間名校 媽媽美貌曝光

XiX前成員Vici莊殷玥日前正式離隊，經理人郭偉亮（Eric）多次強調Vici被踢走是因為家長干涉太多，而令Vici無法繼續留在XiX中發展。此言論一出，令不少網民都非常好奇Vici的背景，以下就為大家整理了一下Vici莊殷玥的資料！

