XiX前成員Vici莊殷玥背景起底！中學讀呢間名校 媽媽美貌曝光
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XiX前成員Vici莊殷玥日前正式離隊，經理人郭偉亮（Eric）多次強調Vici被踢走是因為家長干涉太多，而令Vici無法繼續留在XiX中發展。此言論一出，令不少網民都非常好奇Vici的背景，以下就為大家整理了一下Vici莊殷玥的資料！
Vici莊殷玥從小讀貴價名校
葉佩雯日前在IG發文爆料時，曾經在回覆網民留言期間透露並強調該Vici對金錢似乎毫不在乎：「不俾（被）尊重已經唔係第一日嘅事」、「佢完全唔care錢」、「心傷呀」。
事實上，17歲Vici的確似乎家底唔錯，從小就就讀貴價Band 1名校啟思小學，中學就直升啟思中學。啟思中學一年學費由$90,000港幣起，中六學費更高達$100,000港幣。
Vici莊殷玥疑家底雄厚 經常出國旅遊
年紀輕輕的Vici莊殷玥亦經常出國旅遊，曾經到英國睇曼聯球賽、參觀F1總部，近期又參加日本交流團，家底絕對不簡單。
Vici媽媽美貌曝光 三母女一模一樣
Vici除了經常在IG大曬旅遊美照，亦曾經上傳與媽媽和家姐莊殷琦的合照。從照片中可見Vici的大眼睛遺傳媽媽，網民都紛紛留言大讚媽媽的美貌，笑指三人可以以女團身份出道。
Vici莊殷玥15 歲橫掃獎項
Vici在《聲夢JUNIOR》開播前曾與XiX前隊長 Aster 同被視為賽前熱門的 Vici，雖然最終與 Aster 一樣未能進身四強，但卻齊齊透過 面試加入《聲夢 2》、兩人算是相當有緣，難怪感情亦十分要好。2021 年才正式開始學 唱歌的 Vici，於同一年橫掃了音樂、跳舞及其他性質比賽至少 12 個獎項。而之前大家可能忽略了的是，原來 Vici是運動健將，並曾於大大小小小型賽車比賽中 勇奪至少 6 個獎項，動靜皆宜。
參賽前已奪 「最上鏡獎」
17歲的莊殷玥曾參加《聲夢JUNIOR》並得到第五名並且組成XiX出道。她雖然年紀只有15歲，但在2021年便早已參加多個唱歌節目如《超新星歌唱比賽》「青少年組冠軍」、《擁抱愛歌唱比賽》「青少年組冠軍」及「最上鏡獎」、《TKO歌唱比賽》「青少年組冠軍」及「台風獎」、《鵬程杯歌唱比賽》「中學組冠軍」、《真音樂歌唱比賽》「公開組季軍」，並入圍《中學大專歌唱比賽》公開組五強。
圖片來源：[email protected]