vici 莊殷玥

Vici莊殷玥20歲高顏值家姐曝光 背景起底 網民呼籲組姐妹丼女團

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Keith

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XiX前成員Vici莊殷玥上月正式離隊，令Vici無法繼續留在XiX中發展，不少網友都為她感到可惜。對於Vici嘅背景，曾提到佢有位高顏值家姐，有網民呼籲組姐妹丼女團，一齊出道仲有話題！

留學英國「網紅家姐」莊殷琦（Vico）背景曝光

對於家姐莊殷琦嘅背景，今年20歲，啟思中學畢業，現赴英國留學，閒時亦有拍Reels同接KOL工作，IG唔少養眼福利，大騷model身型，有網友建議兩位可以組隊再出道！

vici 莊殷玥 IG唔少養眼福利，大騷model身型（圖片來源：IG@chongvico）
IG唔少養眼福利，大騷model身型（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 有網友建議兩姊妹可以組隊再出道！（圖片來源：IG@chongvico）
有網友建議兩姊妹可以組隊再出道！（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 身材好火辣（圖片來源：IG@chongvico）
身材好火辣（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 （圖片來源：IG@chongvico）
（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 同妹妹拍Reels（圖片來源：IG@chongvico）
同妹妹拍Reels（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 遺傳媽媽的大眼睛，三母女一模一樣樣。（圖片來源：IG@vici.chong）
遺傳媽媽的大眼睛，三母女一模一樣樣。（圖片來源：[email protected]

家姐Vico靚樣獲呢位XiX成員認可！

Vici莊殷玥未退出XiX之前，XiX成員Caitlin Yang 楊秉頤亦同Vici家姐十分老友，Vico去年晒出look靚相時，Caitlin親自留言大讚：「pretty」。

vici 莊殷玥 XiX成員Caitlin Yang 楊秉頤亦同Vici家姐十分老友，Vico去年晒出look靚相時，Caitlin親自留言大讚：「pretty」。（圖片來源：IG@chongvico）
XiX成員Caitlin Yang 楊秉頤亦同Vici家姐十分老友，Vico去年晒出look靚相時，Caitlin親自留言大讚：「pretty」。（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 亦有網友覺得Vico有啲撞樣Yumi鍾柔美！（圖片來源：IG@chongvico）
亦有網友覺得Vico有啲撞樣Yumi鍾柔美！（圖片來源：IG@chongvico）
vici 莊殷玥 鬼妹仔性格！（圖片來源：IG@chongvico）
鬼妹仔性格！（圖片來源：IG@chongvico）

XiX被踢走成員Vici手腕驚見傷勢 網民：兩姊妹都咁靚

Vici自從被踢出XiX後，唔少粉絲都為她感到不值，近日她在社交平台晒出與家姐莊殷琦（Vico）的合照，Vici手腕驚見有傷勢，引來網民擔心！其後家姐開腔代為解畫釋疑：「打排球受傷唔使擔心有好好處理傷口呢 thx for caring tho」。原來只係做運動受傷，大家請放心！

至於新相另一個重點，唔少網民都大讚兩姊妹顏值十分高，「兩姊妹都咁靚」「兩姊妹一齊表演？」「兩姊妹都好有愛」

vici 莊殷玥 近日她在社交平台晒出與家姐莊殷琦（Vico）的合照，Vici手腕驚見有傷勢，引來網民擔心！（圖片來源：IG@vici.chong）
近日她在社交平台晒出與家姐莊殷琦（Vico）的合照，Vici手腕驚見有傷勢，引來網民擔心！（圖片來源：[email protected]
vici 莊殷玥 其後家姐開腔代為解畫釋疑（圖片來源：IG@vici.chong）
其後家姐開腔代為解畫釋疑（圖片來源：[email protected]

圖片來源：IG@chongvico、[email protected]

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