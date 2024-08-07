Eric Kwok踢走人惹公關災難 網民意見兩極：以後有邊個仲敢跟佢？
網民發文鬧爆Eric Kwok：攞曬彩但輸民心
日前，有網民就Eric Kwok踢走女團XiX成員Vici一事，在XiX粉絲群組發文大鬧，指Eric Kwok身為一個經理人，竟然公開踐踏自家Artist，雖然成功執翻身彩，但就已經輸曬民心。
不少網民都留言表示認同，指對Eric Kwok和其團隊感到失望：「事實勝於雄辯，每個人看在眼裏。開埠以來第一次見經理人會咁對藝人。以後有邊個仲敢跟佢?」「講多咗」「其實佢有冇考慮過其他團員心態? 五個女仔姊妹情深，點會想企旁邊為呢件事接受訪問？」。
網民反駁：一把打醒啲怪獸家長
不過亦有網民撐Eric Kwok做得啱：「Iron Man今次就做咗件好事，一把打醒啲怪獸家長」「家長玩到點先會激爆Iroman」「參加比賽開始已經唔鍾意佢」
Vici千字文獲網民大讚大方
相反，年僅17歲的Vici日前在社交平台的千字文則獲網民大讚夠大方。Vici在文中特別感謝Eric Kwok、葉佩雯以及XiX團隊，又表示生命充滿挑戰，自己亦是時候重新學習，未知是否將專注於學業。
而Vici的發文亦獲家姐留言安慰：「妹你見到留言有咁多鍾意你嘅人，唔好為一啲討厭你嘅人而放棄，要為嗰啲鍾意你嘅人同自己而努力！你明我講咩啦」「家姐想講我見到你每一分努力，同埋跨過重重難關，我覺得你成熟咗成長咗。當然唔係每條路都順，不過過完呢關啦，依家係level up！」
Eric Kwok大爆Vici家長過份干預
Eric Kwok日前在記者會上澄清Vici是被踢走而非退團，更大爆主因係佢嘅家人過份干預：「XiX係由15歲，當時係14-16歲（組成），所以好需要家長嘅配合」「無奈嘅就係Vici呢一家人呢，我同我太太都用咗好多時間同好多心機去磨合，但係始終都係磨合唔到」「明白家長係好想參與，好緊張自己個細路，但係好多參與就變咗干預，咁呢個干預就令到大家開始就冇呢個尊重，互相開始唔尊重，亦都開始失去咗信任。」
Eric Kwok踢走Vici一身輕
Eric Kwok除了大爆無法與Vici的家長磨合外，更呻自己與太太葉佩雯都十分痛苦：「我都痛苦咗好耐，軟硬都試過，令我覺得呢個世界有啲人真係無辦法相處，既然咁辛苦不如分開啦，我覺得佢無咗我會開心啲，正如我無咗佢都開心好多。」
Eric Kwok亦坦言顯示有雨過天晴嘅感覺：「就好似個天陰天行雷閃電落好多雨，落咗六七八個月，忽然之間今日晴天個感覺，我終於覺得我哋有運行啦！」更透露會開放邀請多1-2位成員加入，以填補目前的缺口。