Eric Kwok踢走人惹公關災難 網民意見兩極：以後有邊個仲敢跟佢？

Eric Kwok主理的女團XiX近日因為退團風波引發熱議。日前，Eric Kwok在出席活動時大爆Vici莊殷玥係被踢走而非退團，更指冇咗Vici一身輕。網民紛紛留言指Eric Kwok唔夠大方，更指佢「贏咗啖氣，輸曬公關」…

