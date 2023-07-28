Vien Bb泰國日日轉新look 親自上陣教小背心穿搭技巧 網民大飽眼福！
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當年一句「好賤呀～」令佢係網民留下深刻印象嘅前空姐Vien，近日人在泰國已經密密派「福利」。最近佢仲化身小背心嘅帶貨model，親身試穿多件窄身性感上衣，網民睇到流鼻血！
Vien分享小背心穿搭技巧 ：入面咩嘢都唔使著
Vien人又靚，身材又好，更吸引唔少網民查詢對小背心嘅疑問，她大方分享：「好好笑，收到唔少dm 係唔太知背心連pad係咩，又或者誤解成要係背心入面要另外墊好多野，而家展示一下⋯」之後佢再補充：「所以大家知入面乜野都唔使再著再用嘅時候，係有幾爽未？」呢句真係引起好多網民無限聯想㗎！
Vien bb出片有齊「全相」！
「好賤呀～」前空姐Vien bb近日出泰國旅遊小背心相，今次大派福利，小背心配長腿，仲有迷人笑容指「依條友咁開心嘅呢」，真係電死一班男士們。除咗相之外，仲要有片睇！Vien bb的影片中有齊晒「全相」正面、側面、背面，一邊行路一邊轉埋個靚圈！網民紛紛留言大讚Vien bb：「好靚女」、「皮膚好好」、「見到你就開心」、「點解今日咁索」、「渣機果個係咁影腳」、「靚腿」、「拍嗰個仲開心啦」，不過都有網民投訴「大家最期待既畫面仲未出現！」似乎暗示等緊泳衣照！
去片：
網民大爆撞見Vien bb 原來鍾意小毒毒？
Vien bb除咗出post之外，仲喺story試袋仔，表示睇中一個花花小袋好喜歡，順便介紹埋佢的小店。網民即表示：「件衫俾佢撐到恆，著幾次就攨晒啦」、「vien bb真係好x正」、「個袋仔喺佢隔離更加細」，仲有網民大爆話喺沙田見過女神，指佢拖住個宅男：「其實條女係咪專門食毒x樣，之前喺沙田見過佢拖條毒x」，網民們即大喜：「應該喜好呢種 好x正 我地連登仔有機會」、「機會嚟啦」、「如果佢肯賣相，半山都買得起」。
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撰文：東方新地圖片來源：ig＠__vieny