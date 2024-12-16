香港藝人Vinci王賢誌申請破產同時放棄家族企業股份
王賢誌IG證實消息：肯定我將要迎接一段嚴寒的日子
消息傳開後，王賢誌今日於IG撰文回應，「謝謝大家的問候訊息，抱歉令大家擔心了。關於這個艱難的決定，是我本人經過深思熟慮及徵詢多方意見之後慎重作出。因案件已經正式進入了法律程序，
暫時我實在不便就此提供回應，同時希望大家可給予我更多空間及時間去處理所有事情。如果人生的不同階段就有如天氣一樣，肯定我將要迎接一段嚴寒的日子，不過對於未來，我必定不會放棄，繼續積極及堅強面對！謝謝！」
王賢誌自資400萬拍同志配對真人騷
Vinci今年投入400萬資金製作了同志配對真人騷《Boyscation Too》，並坦承該項目讓他背負了沉重的債務。另有同志活動「We Are Boyscation Fan Meeting 2024」原定於本月19日及20日舉行，但主辦方於月初宣布因多重因素取消活動。Vinci解釋說，由於當日有多個大型活動同時進行，他們決定將活動延期至明年舉行，並承諾將全額退款給已購票的觀眾。
Vinci在宣傳《Boyscation Too》時透露：「因為上一次真係TVB有個backup，我係一個好似外判製作，拍完交畀佢，所以要面對問題無咁多，始終有個資金backup。但今次唔同，今次我自己攞錢出嚟，無論台前幕後後期，都播放平台同埋海外嘅發行，好多好多嘢都係我自己一手一腳踢。」
家族企業股份變動
Vinci的父親王華湘是王氏港建的主席兼創辦人，Vinci本人也曾是該公司的執行董事。上月，Vinci辭去了執行董事的職務，並將其在王氏港建的部分股份轉讓給他人，使得他在集團的持股比例從33.35%降至28.88%，減少了4.47%。他以信託人身份持有2.078億股，實益持有300萬股。Vinci確認並無向公司提出任何申索，與董事會亦無意見分歧，董事會就王賢誌於其任職期間對公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。
王賢誌家族背景起底
王賢誌的父親是王氏港建主席兼創辦人王華湘的兒子王忠桐，家族擁有的資產超過30億港元。藝人鄭嘉穎是王賢誌的表哥（因為祖父王華湘和鄭嘉穎的外婆是兄妹，也就是說鄭嘉穎的母親是王忠桐的表姊妹），而藝人向海嵐則是王賢誌的表姨（因為王賢誌的母親胡麗明是向海嵐的表妹）。