「Visa哥」保錡@ERROR外國騷世一英文 店員聽到一頭問號樣

現年32歲的ERROR成員吳保錡（Poki）最近為綜藝節目《公司冇逼我跑馬拉松》，孖跑步教練飛到紐約進行集訓及參加馬拉松。飛到外國的保錡頻頻在社交平台分享行程，而出名英文唔好嘅佢仲不時大騷自己用英文嗌嘢食嘅片。被ERROR三子稱為「Visa哥」嘅保錡雖然有啲詞不達意，但係都仲算勉強溝通到！日前保錡就上載一段新影片，而今次照樣用英文叫嘢食嘅佢就視乎講得太抽象，搞到店員聽到一頭霧水……