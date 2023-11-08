「Visa哥」保錡@ERROR外國騷世一英文 店員聽到一頭問號樣
中文直譯做英文 店員聽到一頭問號
保錡最新分享的影片中，他表示有不少粉絲叫自己去吃波士頓龍蝦，因此他決定向大家展示如何向店員order，順便證明自己的英文：「is ok」。而當保錡中譯英講出Boston dragon shrimp時，店員隨即便問：「Boston what？」，更露出一臉疑惑的表情，搞到保錡要即刻指住menu話this one，場面十分搞笑！
雖然保錡中學畢業後就冇再升學，但係網民都留言大讚：「我feel到個waiter有超卓理解能力」、「睇嚟你浸過鹹水，返嚟要開班教英文」、「最緊要係夠膽開口講，你英文一定會越黎越好」、「有勇氣就贏咗一半」。
抽象派英文嗌早餐 溝通竟然零障礙
保錡早前亦分享過一段以英文買早餐的影片，並表示：「知道好多fans擔心我唔識英文，為咗話比大家聽我係識英文嘅，我會表演一次買早餐比大家睇」。之後保錡便上前向店員order食物，但當要講芥末的英文時，保錡的字典應該冇呢個詞語，只可以講：「The hotdog need some yellow and red」。好彩店員十分醒目，即刻就知道保錡講緊茄汁同芥末，溝通冇咩大問題！
聽唔明鍾慧冰講咩 答Yes走天下
其實保錡的英文能力唔高早有例子，早前保錡於ViuTV節目《AUNTIE妳好》中，同鍾慧冰以英文對答都唔算流利，仲以DSE英文speaking金句：「I totally agree with you」回答，搞到鍾慧冰笑到停唔到！事後保錡自爆：「但我全部細節都唔知道」，與鍾慧冰的對答其實都只係聽到重點詞然後再估！
保錡@ERROR邀炎明熹合照 公開大讚對方超班 惹兩邊粉絲罵戰
TVB和ViuTV近年來持續被網民比較，因此兩台一直都處於敵對的關係，而ViuTV藝人亦會盡量避免與TVB藝人有任何交集。而男團ERROR成員吳保錡（保錡）早前曾被發現對16歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）情有獨鍾，近日在活動上，又與人氣小天后炎明熹（Gigi）合照，引來兩邊粉絲熱議！
保錡@ERROR邀炎明熹合照
《新城勁爆頒獎禮2023》今日舉行記者會，炎明熹（Gigi）及ERROR成員保錡都有份出席，期間保錡更主動邀「隔離台」歌手炎明熹合照，事後更在社交平台晒出合照，表示：
「追星小保錡上線 唱歌超級超級好聽的 常常YouTube 上重播重播再重播 今日勁開心可以合照 @yiminghay」
保錡大讚炎明熹超班 另點讚兩位聲夢小花
保錡接受訪問稱，大讚對方是新一代超班女歌手，更指坐在Gigi旁邊時，有對她說有看她的節目及聽她的歌。至於被問會不會想合作，保錡笑指不敢，更認音樂知識只有半桶水。保錡透露二人在同一學校學唱歌，已知她唱歌和台風「無敵勁」。另外，保錡亦大方表示有點讚鍾柔美及詹天文的歌曲。
網民批評保錡搵Gigi影相：你做人可唔可以有啲底線
合照一出，有部份網民批評保錡搵Gigi影相：「你做人可唔可以有啲底線」、「對你都好X失望」、「唔好啦 我只係想睇error唔想睇某XX人士喎 」、另外有網民支持音樂無界，「多謝你! 終於識得欣賞Gigi炎明熹」、「最近我係度諗，其實好多時候藝人同藝人之間其實好似無敵視，好似好多時候係d fans將對方當做敵人而已」
再者，亦有網民問「你唔鍾意Yumi啦？」保錡再回應：「有留意呀」可見他一視同仁，沒有偏心！
保錡被網民踢爆曾寸炎明熹
更有心水清網民踢爆保錡於2021年曾在做訪問時寸炎明熹：「驚你唔記得呀 溫馨提示下」，保錡亦再補充：「做訪問嗰一下點樣拎部電話出嚟，不過我都係有眼不識泰山嘅，sorry sorry」。
保錡2年前寸爆不知道炎明熹是誰
「宇宙天團」ERROR因為大膽敢言而成為ViuTV新貴，紅遍全城一舉一動都備受矚目。2021年7月，ERROR孖人氣男團MIRROR雙劍合璧，出席ViuTV東奧宣傳活動，成功「攻陷」屯門市廣場，獲近五千粉絲到場支持，場面震撼！活動後，有傳媒問到ERROR四子有否留意當時無綫《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）的演出時，保錡竟寸爆問：「邊個嚟㗎？」更表示只認識Gigi姐（黃淑儀），他補充說：「Gigi姐去旅行我哋有拍，同Gigi姐係熟嘅，同埋開心嘅！」引到在旁的肥仔笑到翻艇！
曾被發現對鍾柔美情有獨鍾
男團ERROR成員吳保錡（保錡）早前就被發現對16歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）情有獨鍾，在Yumi最近的IG帖文下，幾乎都能找到保錡蹤跡，可謂是力撐這位人氣聲夢小花！
TVB聲夢小花獲保琦Like爆！
16歲的鍾柔美（Yumi）作為TVB的人氣小花，從出道以來一直都廣受歡迎，更被網民稱為「小鍾嘉欣」，而她的粉絲更自稱做「米粉」。Yumi每一張分享在社交平台的照片都會收獲大量好評！連保錡也被Yumi的魅力所征服，無懼公司之間是敵對關係，每張Yumi在IG的照片也會點讚，成為名副其實的忠實「米粉」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！