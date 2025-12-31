存酒人第8集｜盧慧敏撻着金像新導演 亡命虐戀結局超虐心
ViuTV劇集《存酒人》劇情越趨緊湊，最新單元《江湖》由2022年憑電影《手捲煙》奪得香港電影金像獎最佳新晉導演的陳健朗驚喜登場，夥拍名模盧慧敏（Amy Lo）上演一段亡命鴛鴦的江湖情仇。陳健朗全程零對白，單靠眼神及肢體語言演活「啞仔」一角，與盧慧敏僅相處三日便火速撻著！究竟這段由同情萌生的愛情，能否開花結果？
陳健朗挑戰零對白 演活深情啞仔
ViuTV劇集《存酒人》第8集單元故事由車房老闆「啞仔」（陳健朗飾）展開，傳聞他與一位江湖女子Vic（盧慧敏飾）有過一段轟烈愛情。故事講述曾是江湖阿嫂的Vic為逃避大佬東哥追殺，走投無路下躲進了陌生人「啞仔」的車房。啞仔雖不能言語，卻心生憐憫，決定收留她數天。近年轉戰幕後的陳健朗，今次破格挑戰飾演「啞仔」，全劇沒有任何對白，僅靠眼神及連場動作戲來表達情感。劇中他受江湖老友所托看守跑車，卻發現跑車尾藏着一女子Vic！
盧慧敏譜三日戀曲 亡命鴛鴦極速撻著
盧慧敏飾演的Vic，為擺脫過去而逃亡，遇上啞仔後，二人由最初的同情，在短短三日相處間，感情竟發展得風馳電掣，火速萌生愛意。一個是無法言喻的深情，一個是渴望安穩的浪女，在充滿機油味的車房內，譜出一段刻骨銘心的短暫愛情。這段關係雖然短暫，卻足以讓人記住一輩子，情節相當虐心。
黃又南驚喜登場 Lokman親自填詞Rap Battle
單元故事亦緊扣主線發展。劇情交代燁仔（Tiger飾）的父親（黃又南飾）教他駕駛，並送上一部跑車作為他的18歲成年禮物，叮囑他要好好愛惜。後來燁仔的車需要維修，因而遇上已接手車房的Vic，將兩條故事線巧妙地連結起來。此外，一眾鏡粉亦不容錯過！為慶祝燁仔生日，劇中好友阿當（Lokman飾）大唱改編版《市井有個大燁仔》生日歌，場面搞笑。Lokman在劇中亦艷福不淺，與SP阿Yu繼續有不少親熱場面。在片尾彩蛋中，Lokman更與Tiger上演一場rap battle，歌詞更是由Lokman親自填寫，大騷quali！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期