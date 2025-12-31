存酒人第8集｜盧慧敏撻着金像新導演 亡命虐戀結局超虐心

ViuTV劇集《存酒人》劇情越趨緊湊，最新單元《江湖》由2022年憑電影《手捲煙》奪得香港電影金像獎最佳新晉導演的陳健朗驚喜登場，夥拍名模盧慧敏（Amy Lo）上演一段亡命鴛鴦的江湖情仇。陳健朗全程零對白，單靠眼神及肢體語言演活「啞仔」一角，與盧慧敏僅相處三日便火速撻著！究竟這段由同情萌生的愛情，能否開花結果？