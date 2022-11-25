ViuTV節目巡禮2023 | MIRROR11子壓軸同台出場 姜濤IG秒轉發影片表支持!
MIRROR 11子壓軸同台出場
節目巡禮當然唔少得歌舞表演環節，ViuTV人氣男子組合MIRROR11子壓軸同台出場，以型爆的黑白造型大唱《Innerspace》。雖然姜濤因為早前《903 AllStar籃球賽》受傷而未能出席活動，但依然有不少鏡粉表示很高興終於能夠在事故後看到11子的舞台。
ERROR 4子大放笑彈
當然亦唔少得ERROR四子，4人出場大唱《愛情值日生》之餘，又喺現場大談即將舉行的演唱會！保錡大爆肥仔並沒有為演唱會修身，肥仔又爆193話假如能夠勇奪「我最喜愛組合」獎的話會在台上全裸等，不斷大放笑彈！
來年推出7套原創劇
ViuTV表示來年將會推出7套重頭劇，包括《大誠實家》、《那年盛夏，我們綻放如花》、《殺手廢J》、《和解在後》、《冰上火花》、《打天下2》和《極度俏郎君》。
劇集《大誠實家》最受注目
由蔡瀚億、何啟華(Dee哥)、王智德(Alton)、李敏等人主演的《大誠實家》成為來年最受注目的ViuTV劇集，將會在賀歲檔期播出。劇情講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。Alton更在活動中大爆自己將會在劇中飾演李敏的男朋友！
《冰上火花》Ian陳卓賢堅持不用替身
Ian陳卓賢擔任男主角、江𤒹生(AK)、楊樂文(Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演的《冰上火花》，今次將會挑戰冰上曲棍球。在《冰上火花》中有重要戲份的Ian和AK都表示要一次過學溜冰和冰上曲棍球，Ian在訪問時表示今次擔任的角色非常復雜，拍攝時候亦盡量不想使用替身，非常訓身！
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《那年盛夏 我們綻放如花》有大反轉!
由《手捲菸》電影導演陳健朗執導的青春校園電視劇，駱振偉（Thor）、歐鎮灝（[email protected]）、邱彥筒及張毓軒領銜主演，王丹妮特別演出。劇情講述一群高中生於暑假尾聲被捲入一場突如其來的「死亡遊戲」，駱振偉（Thor）表示雖然預告片有血腥的感覺，但堅持劇情是青春偶像劇，希望大家能夠多多期待。
綜藝節目豐富 下年唔選口罩美女選美男
除了多套重頭劇集之外，ViuTV 2023年將會播出的綜藝節目同樣精彩豐富，除了有日本旅遊節目《單車踩爆日本》、《日本，你真識食？》和Serrini主持的英國旅遊節目《條女飲到不列顛》之外，下年ViuTV亦將會舉辦全新節目《俏郎君》選美男。由海選開始已經話題多多，由193主持的時尚節目《Fashion Killer》亦將會在明年播出。
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
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