ViuTV節目巡禮2023 | MIRROR11子壓軸同台出場 姜濤IG秒轉發影片表支持!

ViuTV今日特別在九龍灣國際展貿中心舉辦《ViuTV 節目巡禮 2023》節目發佈會，向傳媒友及廣告客戶優先公布2023年全新節目詳情。一眾ViuTV的旗下藝人都有份出席活動，包括男團MIRROR、ERROR、姜皓文、張慧儀。黃正宜（阿正）等。