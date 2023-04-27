ViuTV節目發佈會開鑼 拍港版《社內相親》「登神配」再出擊撼無綫

ViuTV年中無休節目發佈會2023｜後起之秀ViuTV近年節目備受注目，今日（27日）大搞節目發佈會招呼傳媒界朋友，一如既往劇集類節目嬴得關注，繼《大叔的愛》後再次搵嚟呂爵安（Edan）同盧瀚霆（Anson Lo）孖住上撼大台收視，一於食過返尋味再翻拍話題作，今次就玩港版《社內相親》，段估今次教主同Edan唔會再斷背啦！