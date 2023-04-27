ViuTV節目發佈會開鑼 拍港版《社內相親》「登神配」再出擊撼無綫
ViuTV新劇1. 港版《社內相親》開拍在即｜「登神配」再出擊撼無綫
《社內相親》為韓國SBS於2022年2月28日起播出的月火連續劇，透過Netflix上架紅遍亞洲，搞到師奶晚晚追劇幻想自己升級做女主角，朝思暮想自己畀安孝燮飾演嘅霸道總裁逼咚！可惜韓版無廣東話聽唔夠頂癮，今次班師奶有福啦！
ViuTV宣佈食過返尋味再玩翻拍，改編韓國超人氣同名浪漫愛情喜劇《社內相親》，主演包括盧瀚霆、陳漢娜、呂爵安及沈殷怡等，派教主同Edan孖住出擊，兩張皇牌齊齊激撼無綫黃金時段收視。有兩大人氣男神坐陣，勢要攻陷師奶寂寞的芳心！
《社內相親》改編自同名人氣網漫，由《驅魔麵館》的金世正飾演搞怪演技達人申夏莉，同時亦是非常熱愛烹飪的食物研發員，而男主角是《浪漫醫生金師傅2》的男神安孝燮，飾演一個富三代兼韓食企業社長。劇情講述二人因一次相親而弄出一個大誤會，故事充滿幽默，而金世正的演技亦得以發揮至極！
港版《社內相親》女主角今次派出陳漢娜及沈殷怡，唔知同韓版嘅金世正比較之下，大家又收唔收貨？定還是ViuTV會再扭橋，大玩斷背版《社內相親》，真係令人引頸以待！
ViuTV新劇2. 冰上火花｜重頭劇殺到！仿效木村拓哉舊作《冰之驕子Pride》
2004年日本天王木村拓哉著作《冰之驕子Pride》收視率爆燈，成功牽起當時冰上曲棍球嘅熱潮，當時經無綫播出後，搞到成班師奶心如鹿撞，對住木村拓哉嗒晒糖，成為閒話家常！
ViuTV向來有鋪翻拍癮，今次「搬紙過紙」開拍《冰上火花》似足《冰之驕子Pride》，不過就無木村拓哉坐陣，改換陳卓賢、江𤒹生、柯煒林、朱鑑然四大猛男上陣玩冰上曲棍球。播前陳卓賢仲賣晒口乖指拍劇唔辛苦，似乎想表達自己捱得享受拍劇咁啵！不過今次換上四大港產猛男，唔知師奶們又會歡喜木村拓哉定佢地多啲呢？
MIRROR成員AK、Ian為新戲《冰上火花》宣傳，佢哋笑話拍完晒成套劇都鬆一大口氣，好期待之後嘅播出。Ian自爆有向導演自薦唱主題曲，但暫時未收到任何暗示係yes or no！
ViuTV新劇3. Food buddies｜談善言、吳肇軒主演
無綫嘅慣性收視向來牢不可破，陪伴港人成長多年，ViuTV要逆境奪冠點會唔出盡馬力？除咗上述兩套重頭劇，今年其他嘅劇集一樣重本出擊，話題性十足！先有談善言、吳肇軒主演嘅《Food buddies》，講述三個單元故事，三組男女因Dating App發展出時而吃飯，時而炒飯的錯綜複雜的愛情故事，劇中演員仲包括衛詩雅、蘇皓兒和唐浩然一齊現身簡介劇集。
ViuTV新劇4. 飛黃騰達｜Ivy so演拜金女 P1X3L兩子演有錢仔陪師奶
仲有《飛黃騰達》搵嚟Ivy so演拜金女，仲有P1X3L兩子Phoebus、George飾演有錢仔耍帥晚晚陪師奶，講述一眾參賽者在投資大賽中備受情義和底線的考驗，劇中演員Ivy so蘇雅琳、Boris波仔(黃浚銘)、Phoebus吳啟洋、Goerge歐鎮灝、Brian陳安立、黎展峯親臨現場簡述故事。
ViuTV新劇5. 法與情｜謝安琪、陳靜、JJ賈曉晨 仲有新血李芯駖 四個女大狀
《法與情》劇名似足劉德華1985年神作《法內情》，講述上流社會御用大狀賭上律師生涯爭取公義的故事，不過今次就無華仔咁大粒卡士，輕輕換上好戲之人謝安琪、陳靜、仲有新血李芯駖、岑珈其、賈曉晨齊齊撼爆大台！
ViuTV推6套新綜藝節目｜ 有COLLAR成員、Ash、陳柏宇、嘉盈
ViuTV宣布來年即將推出的綜藝節目名單，包括：
- 《韓國留學Day Day晴》由COLLAR成員Day和Candy主持，兩個女生將會一同到韓國體驗短期留學生活；
- 《撞名撞城遊一番》由樊沛珈（Gi）和鍾卓穎（Ash）主持，尋找日本與香港「撞名」的地方由來和人情故事；
- 《入島日本喇！》由沈殷怡、王頌茵和和泉素行主持，帶觀眾來一趟小島限定的日本行程；
- 《返學啦老豆》由陳柏宇和陳子豐主持，兩位將會重返小學展開爸爸級體驗學期；
- 《癮營人》由許賢和王嘉盈主持，召集各路執著成癮的營友，來一次矛盾困獸鬥；
- 《我想身體健康》由強尼、鍾卓穎、米露迪和黃雅慧主持，針對不同疾病，以互動分享形式和專家一齊對症下藥。
另外，ViuTV宣佈暑假期間將會有連續5星期的「全星暑假」陪觀眾過暑假，邀得各節目主持代表包括MIRROR成員Anson Kong和Ian、ERROR成員保錡和Dee、P1X3L、陳安立、黃奕晨、王頌茵和曾贊學現身簡介節目。除此之外，ViuTV亦宣佈成為國際級綜藝節目《Hong Kong’s Got Talent 香港達人秀》的官方指定電視台。
ViuTV《全民造星V》5月15日即將開播！
除了預告綜藝節目及劇集外，大會更送上多個精彩表演，令觀眾目不暇給。《全民造星V》部份參賽者分別有「靚聲組」演唱歌曲《世一》和另一組以結他伴奏歌曲《靈感床》，帶給觀眾耳目一新的感覺。及後，24位《全民造星V》參賽者一同跳唱《前傳》，令現場氣氛十分高漲。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！