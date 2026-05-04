ChillClub頒獎禮2026完整得獎名單｜MIRROR連續兩年稱霸 GinLee首奪女金
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ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚於亞洲國際博覽館圓滿落幕，各大獎項塵埃落定。今屆頒獎禮以「城市脈搏」為主題，歌手雲集盛裝出席，現場氣氛熾熱。姜濤成功奪年度男歌手金獎，而Gin Lee李幸倪則首度奪得年度女歌手金獎，成為當晚最大贏家之一。
姜濤奪年度男歌手金獎
在眾所矚目的年度男歌手獎項中，姜濤憑藉過去一年的出色表現成功奪金獎，Anson Lo盧瀚霆緊隨其後奪得銀獎，MC張天賦則獲得銅獎。姜濤在台上接過獎項時顯得相當興奮，向一直支持他的粉絲表達謝意。這個獎項由全港樂迷以一人一票形式投票選出，充分反映了姜濤在樂迷心中的地位。
Gin Lee李幸倪首奪年度女歌手金獎
Gin Lee李幸倪在年度女歌手獎項中表現突出，首度奪得金獎殊榮，陳蕾獲得銀獎，MARF邱彥筒則奪得銅獎。李幸倪的得獎歌曲《白夜行》同時入選年度十大歌曲，證明她在創作和演唱方面的實力備受認可。她在台上感謝製作團隊和歌迷的支持，表示會繼續努力創作更多優質音樂作品。
MIRROR連續兩年稱霸年度組合獎
MIRROR再次證明其在樂壇的統治地位，連續第二年奪得年度組合金獎，COLLAR獲得銀獎，雷同二友則奪得銅獎。儘管MIRROR成員各自發展個人事業，但組合的整體實力和人氣依然無可撼動。在年度樂隊獎項方面，Dear Jane奪得金獎，Pandora和ROVER分別獲得銀獎和銅獎，顯示本地樂隊音樂的多元化發展。
網民熱議頒獎結果現場氣氛熾熱
頒獎禮結束後，網民紛紛在社交平台討論得獎結果。有網民表示「姜濤實至名歸，今年真係好多好歌」，亦有人讚賞Gin Lee的突破表現「李幸倪終於得到應有嘅認同」。現場觀眾投票選出的「人人樂壇年度歌曲大獎」由Anson Lo的《你都有今日》奪得，而他本人亦同時獲得「人人樂壇年度歌手大獎」，成為當晚的雙料得主，引起現場觀眾熱烈歡呼。
|歌曲獎
|「CHILL CLUB年度十大歌曲」
（排名不分先後）
|Kiri T《哀傷和愛上算不算同音字》
|Nowhere Boys《給失敗者的一封信》
|Gin Lee 李幸倪《白夜行》
|Jay Fung 馮允謙《吉卜力》
|MC 張天賦《懷疑人生》
|陳柏宇《一天》
|MARF 邱彥筒《Love Me Down》
|JACE 陳凱詠《SWITCH》
|林家謙《四月物語》
|「CHILL CLUB年度之歌」
|Gareth.T 湯令山《用背脊唱情歌》
|「人人樂壇年度歌曲大獎」
|Anson Lo 盧瀚霆《你都有今日》
|個人獎
|「CHILL CLUB年度男歌手」
|金獎︰姜濤
|銀獎︰Anson Lo 盧瀚霆
|銅獎︰MC 張天賦
|「CHILL CLUB年度女歌手」
|金獎︰Gin Lee 李幸倪
|銀獎︰陳蕾
|銅獎︰MARF 邱彥筒
|「CHILL CLUB年度組合」
|金獎︰MIRROR
|銀獎︰COLLAR
|銅獎︰雷同二友
|個人獎
|「CHILL CLUB年度樂隊」
|金獎︰Dear Jane
|銀獎︰Pandora
|銅獎︰ROVER
|「CHILL CLUB年度唱作歌手」
|金獎︰Jay Fung 馮允謙
|銀獎︰Ian 陳卓賢
|銅獎︰林家謙
|「CHILL CLUB年度新人男歌手」
|金獎︰REGENT 林暐竣
|銀獎︰Edwin Tong
|銅獎︰旨呈
|「CHILL CLUB年度新人女歌手」
|金獎︰Amy Lo
|銀獎︰DAY 許軼
|銅獎︰表妹Mona
|「CHILL CLUB年度新人組合」
|金獎︰晚安莉莉
|銀獎︰ZPOT
|銅獎︰IdG Bubbles
|「人人樂壇年度歌手大獎」
|Anson Lo 盧瀚霆
|幕後獎
|「CHILL CLUB年度作曲人」
|林家謙
|「CHILL CLUB年度填詞人」
|黃偉文
|「CHILL CLUB年度編曲人」
|黃兆銘
|「CHILL CLUB年度監製」
|徐浩、Edward Chan
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期