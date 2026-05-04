ChillClub頒獎禮2026完整得獎名單｜MIRROR連續兩年稱霸 GinLee首奪女金

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚於亞洲國際博覽館圓滿落幕，各大獎項塵埃落定。今屆頒獎禮以「城市脈搏」為主題，歌手雲集盛裝出席，現場氣氛熾熱。姜濤成功奪年度男歌手金獎，而Gin Lee李幸倪則首度奪得年度女歌手金獎，成為當晚最大贏家之一。