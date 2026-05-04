ChillClub頒獎禮2026完整得獎名單｜MIRROR連續兩年稱霸 GinLee首奪女金

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ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚於亞洲國際博覽館圓滿落幕，各大獎項塵埃落定。今屆頒獎禮以「城市脈搏」為主題，歌手雲集盛裝出席，現場氣氛熾熱。姜濤成功奪年度男歌手金獎，而Gin Lee李幸倪則首度奪得年度女歌手金獎，成為當晚最大贏家之一。

姜濤奪年度男歌手金獎

在眾所矚目的年度男歌手獎項中，姜濤憑藉過去一年的出色表現成功奪金獎，Anson Lo盧瀚霆緊隨其後奪得銀獎，MC張天賦則獲得銅獎。姜濤在台上接過獎項時顯得相當興奮，向一直支持他的粉絲表達謝意。這個獎項由全港樂迷以一人一票形式投票選出，充分反映了姜濤在樂迷心中的地位。

Gin Lee李幸倪首奪年度女歌手金獎

Gin Lee李幸倪在年度女歌手獎項中表現突出，首度奪得金獎殊榮，陳蕾獲得銀獎，MARF邱彥筒則奪得銅獎。李幸倪的得獎歌曲《白夜行》同時入選年度十大歌曲，證明她在創作和演唱方面的實力備受認可。她在台上感謝製作團隊和歌迷的支持，表示會繼續努力創作更多優質音樂作品。

MIRROR連續兩年稱霸年度組合獎

MIRROR再次證明其在樂壇的統治地位，連續第二年奪得年度組合金獎，COLLAR獲得銀獎，雷同二友則奪得銅獎。儘管MIRROR成員各自發展個人事業，但組合的整體實力和人氣依然無可撼動。在年度樂隊獎項方面，Dear Jane奪得金獎，Pandora和ROVER分別獲得銀獎和銅獎，顯示本地樂隊音樂的多元化發展。

網民熱議頒獎結果現場氣氛熾熱

頒獎禮結束後，網民紛紛在社交平台討論得獎結果。有網民表示「姜濤實至名歸，今年真係好多好歌」，亦有人讚賞Gin Lee的突破表現「李幸倪終於得到應有嘅認同」。現場觀眾投票選出的「人人樂壇年度歌曲大獎」由Anson Lo的《你都有今日》奪得，而他本人亦同時獲得「人人樂壇年度歌手大獎」，成為當晚的雙料得主，引起現場觀眾熱烈歡呼。

viutv音樂頒獎禮 姜濤 「CHILL CLUB年度男歌手」金獎姜濤（圖片來源：ViuTV）
「CHILL CLUB年度男歌手」金獎姜濤（圖片來源：ViuTV）
viutv音樂頒獎禮 姜濤 「CHILL CLUB年度男歌手」銀獎Ansonlo（圖片來源：ViuTV）
「CHILL CLUB年度男歌手」銀獎Ansonlo（圖片來源：ViuTV）
viutv音樂頒獎禮 姜濤 「CHILL CLUB年度男歌手」銅獎MC 張天賦（圖片來源：ViuTV）
「CHILL CLUB年度男歌手」銅獎MC 張天賦（圖片來源：ViuTV）
viutv音樂頒獎禮 姜濤 「CHILL CLUB年度女歌手」金獎Gin Lee 李幸倪（圖片來源：ViuTV）
「CHILL CLUB年度女歌手」金獎Gin Lee 李幸倪（圖片來源：ViuTV）
viutv音樂頒獎禮 姜濤 「CHILL CLUB年度組合」MIRROR（圖片來源：ViuTV）
「CHILL CLUB年度組合」MIRROR（圖片來源：ViuTV）
歌曲獎 「CHILL CLUB年度十大歌曲」
（排名不分先後）		 Kiri T《哀傷和愛上算不算同音字》
Nowhere Boys《給失敗者的一封信》
Gin Lee 李幸倪《白夜行》
Jay Fung 馮允謙《吉卜力》
MC 張天賦《懷疑人生》
陳柏宇《一天》
MARF 邱彥筒《Love Me Down》
JACE 陳凱詠《SWITCH》
林家謙《四月物語》
「CHILL CLUB年度之歌」 Gareth.T 湯令山《用背脊唱情歌》
「人人樂壇年度歌曲大獎」 Anson Lo 盧瀚霆《你都有今日》
個人獎 「CHILL CLUB年度男歌手」 金獎︰姜濤
銀獎︰Anson Lo 盧瀚霆
銅獎︰MC 張天賦
「CHILL CLUB年度女歌手」 金獎︰Gin Lee 李幸倪
銀獎︰陳蕾
銅獎︰MARF 邱彥筒
「CHILL CLUB年度組合」 金獎︰MIRROR
銀獎︰COLLAR
銅獎︰雷同二友
個人獎 「CHILL CLUB年度樂隊」 金獎︰Dear Jane
銀獎︰Pandora
銅獎︰ROVER
「CHILL CLUB年度唱作歌手」 金獎︰Jay Fung 馮允謙
銀獎︰Ian 陳卓賢
銅獎︰林家謙
「CHILL CLUB年度新人男歌手」 金獎︰REGENT 林暐竣
銀獎︰Edwin Tong
銅獎︰旨呈
「CHILL CLUB年度新人女歌手」 金獎︰Amy Lo
銀獎︰DAY 許軼
銅獎︰表妹Mona
「CHILL CLUB年度新人組合」 金獎︰晚安莉莉
銀獎︰ZPOT
銅獎︰IdG Bubbles
「人人樂壇年度歌手大獎」 Anson Lo 盧瀚霆
幕後獎 「CHILL CLUB年度作曲人」 林家謙
「CHILL CLUB年度填詞人」 黃偉文
「CHILL CLUB年度編曲人」 黃兆銘
「CHILL CLUB年度監製」 徐浩、Edward Chan

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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