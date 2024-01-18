29歲ViuTV人妻女主持地鐵月台疑遭非禮 腿上更有「液體」嬲爆報警求助
李月兒月台上疑遭陌生男子非禮
Luna在IG上載限時動態，分享自己在地鐵月台疑遭非禮的經歷，更公開了疑非禮自己的男子容貌。她表示當時正搭扶手電梯，感受到後方突然有液體射出至大髀後方及大髀內側：「當刻前後較為逼狹，我冇即時睇自己大髀，但我有即時向後望，我後面係相片中見到嘅男子，佢見到我向後望就即刻向地下望，避開我任何眼神。」她表示自己當時馬上爬頭追問是否「射咗嘢喺我大髀度」，不過對方窒了一窒否認有掂過Luna，她再追問一次，但最後只能眼甘甘望住對方離開，只可以急急腳用手機影低對方的背面。
李月兒灰爆稱報警都未必有用
她表示當時手上只有紙巾和濕紙巾作證據，並灰爆稱「其實報警都未必有用」，但最後她仍然在站長的幫忙之下報了警，並希望網民可以透過自己的經驗而學識保護自己：「而家我覺得件事係點都係唔重要，因為我當時已經放走咗佢，重要嘅係我接住落嚟要打嘅野，真係要睇，係關於報警後嘅得著，無論係之前有遇到猥褻經驗但唔知可以點做，或者未遇過都睇一次防身！」
李月兒呼籲網民不要再犯同樣錯誤
Luna表示，自己事發時並沒有即時大嗌救命非禮，因為怕鬼咗人，但其實應該要「有殺錯冇放過」，即場捉到如果證據不足都會留身份証知道名，警察都可以check到對方是否有前科：「如果驚怪錯人，想大家知道呢樣嘢係唔會影響到佢，除非佢身有屎，但如果放過咗就肯定會有下一位受害人同埋更多受害人；請大嗌就算佢唔係直shoot，又或者X出嚟嘅唔係sperm（精子）係白膠漿+水又好甚至係玩嘢口水都好都可以檢控。」她又表示自己犯了一個重大的錯誤，就是即場抹走身上的液體：「所以我已經係破壞咗証物，需要即場取証先會構成有效証物。」Luna又指出，在扶手電梯要特別保持警覺，因為CCTV未必再每條扶手電梯中間都可以清楚看得到。
李月兒曾與老公參加《賭命夫妻》
Luna於2021年與相差3歲的老公匡仔一同參加ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》而為人熟悉，當時因為出眾的外貌獲外界封作「翻版子瑜」，畢業於理工大學酒店管理學系的她曾經是一位瑜伽導師，同時也是一位模特兼演員，隨後亦有參與過不少ViuTV的節目，包括《囝囝女女730》、《MM730－娛論潮》，更獲邀在黃Viu劇集《異數者》 參與演出。
李月兒曾幫陳安立搽防曬
Luna參加《賭命夫妻》時，曾被安排與陳安立做任務，當時兩人你眼望我眼空氣流露出微妙的氣氛，Brian根據節目組安排的任務，先詢問Luna介不介意自己除衫，見Luna一口答應就再開口問對方可否幫自己搽防曬，結果Luna笑得沒有一絲的考慮就欣然答應「好呀！」，更笑到見牙唔見眼，很細心地將防曬霜塗勻Brian的頸、背及大腿。之後Brian更反客為主問需不需要幫Luna搽防曬，Luna更脫下外邊的背心，大讚Brian手勢好：「好舒服，Brian好溫柔呀！」
網民反應兩極
Luna在IG將自己的慘況公開，希望能夠借自己的經驗呼籲其他女士不要再像她一樣犯錯，獲得網民支持：「到底佢哋係點喺公眾地方打XX唔俾人發現，仲要X到出嚟」，不過同樣亦有網民質疑她的做法有搏上報之嫌：「係就快啲報警拉人，唔報就當你seek attention搏上報」、「應該叫差佬拉人驗dna，而唔係擺人上網公審」、「呢件人妻之前上Viutv節目幫其他仔搽太陽油搽到大髀內側都得」。
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