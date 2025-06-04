光明大押｜貓店長蝦餃背景起底 表情多多憑「朝偉眼神」成功吸粉
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Viutv《光明大押》除了主演謝君豪和Edan呂爵安外，一隻名為「仔仔」貓演員也成功吸引了觀眾的目光。仔仔在劇中飾演了兩個不同時代的角色燒賣和蝦餃，一出場就以其可愛的外表成功吸粉！
貓店長蝦餃一出場成功吸粉
在ViuTV劇集《光明大押》中一貓分飾兩角、化身為燒賣與蝦餃的貓演員「仔仔」，一登場便成功吸引觀眾目光，不少網民紛紛大讚牠「可愛爆燈」。就連監製謝君豪也對仔仔的表現讚口不絕，不僅外表討喜，拍攝時更懂得配合，反應十足，搶曬鏡頭！
「仔仔」大起底 入行路並非一帆風順
剛剛過3歲生日的仔仔，原來「星路」並非一帆風順。仔仔爸爸在接受訪問時，大爆原來仔仔在第一次試鏡中，極度的配合，對於指令反應遲鈍，連HandHand、HiFive都唔肯做。不過最後卻依然成功過關，片酬甚至比同為演員的「父母」更高！
「仔仔」最中意食雞肉
仔仔的爸爸在接受訪問時透露，仔仔比一般貓咪更乖巧，從不搗亂搞破壞，加上行動緩慢、性格靜態，日常活動基本上離不開「食」與「瞓」。他笑言，仔仔特別鍾意雞肉，而每當爸爸媽媽叫壽司外賣時，牠更會湊埋一份，一起享用三文魚刺身，非常識食！
圖片來源：ViuTV、IG@tsekwanhoho、IG@jaijai_neko資料或影片來源：原文刊於新假期