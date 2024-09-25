《十七年命運週期》張可欣陳書昕青春出擊 IG公開 演出經驗豐富
廣告
由《二月廿九》和《940920》羅嘉駿導演和黃智揚編審的ViuTV最新劇集《十七年命運週期》已經開始吸引觀眾的目光，特別是兩位年輕女主角張可欣和陳書昕的表現。
張可欣陳書昕ViuTV公開海選脫穎而出
去年5月，《940920》製作組在社交平台上發布消息，指尋找「視覺年齡17歲的朋友」來參與演出。經過嚴格的選拔，最終選中了張可欣和陳書昕來飾演年輕的主角。雖然當時張可欣並沒有任何演出經驗，但導演羅嘉駿認為她值得一個機會，所以讓她出演了廖子妤年輕版的角色。陳書昕則被選來飾演年輕的李敏。
24歲「年輕版李敏」陳書昕超有氣質
在劇中飾演年輕李敏的「年輕版李敏」陳書昕現年24歲，畢業於香港浸會大學的藝術學士。近年參與了多個影視項目，包括《填詞L》、與Marf合作的未上映電影《寄了一整個春天》等等，不少網民都認為陳書昕外表極有氣質！
19歲「年輕版廖子妤」張可欣剛中學畢業超清純
至於飾演廖子妤年輕版的張可欣，去年剛從中學畢業並升讀香港中文大學的新星，外表夠曬甜美她在IG已經擁有1.7萬名粉絲，人氣爆燈。
網民認為角色分配出問題
雖然兩位年輕演員又靚演技又夠好，但網民就認為角色配角方面出問題，陳書昕的言談舉止同廖子妤更加相似，而張可欣的外貌和氣質則與Stephy鄧麗欣更加相似，與廖子妤大相徑庭，令人出戲：「小青的言談舉止似廖子妤多啲」「番茄個外貌同氣質，大個應該變Stephy 先啱數，同Fish完全兩個人，唔應該搵Fish, 好出戲。」等。
圖片來源：ViuTV、IG@yiminghay、IGsheenchann、IG@chycc__