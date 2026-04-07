盤點ViuTV開台十年10大原創劇集！由熱血到催淚 多套人氣爆燈獲封「神劇」
《教束》（2019年）：重新定義校園劇格局
2019年播出嘅《教束》絕對係ViuTV劇集入面最具社會意義嘅作品之一。呢套劇集以陳秀雯、廖啟智、劉俊謙及岑珈其為主演，講述名校馬修書院內老師同學生都陷於汰弱留強嘅教育制度漩渦中。劇集大膽觸及合約老師與學生成績掛鉤、直資學校轉制爭議、以及催谷文化等三大教育問題，完全唔係一般校園劇嘅純搞笑路線。最令人動容嘅係，呢套劇亦係廖啟智生前最後一套ViuTV作品，成為佢嘅電視劇遺作，更添一份沉重嘅意義。
《二月廿九》（2020年）：神級穿越時空設定
2020年嘅《二月廿九》絕對係ViuTV開台以來最具話題性嘅「神劇」！吳海昕飾演嘅Yeesa一共五度穿越時空，企圖改變車禍中有人死亡嘅命運，但每次穿越都帶嚟更複雜嘅時間線變化。劇集嘅時空交錯設定極之燒腦，觀眾需要用心記住每次穿越嘅細節先至睇得明成個故事脈絡。最震撼嘅係劇集結局，原來間接導致車禍發生嘅人正正就係嚟自不同年份、希望阻止車禍嘅Yeesa自己！呢種複雜嘅敘事手法喺港劇史上絕無僅有，令《二月廿九》成為真正嘅經典之作。
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《暖男爸爸》（2020年）：生活化到極致嘅溫情
鄭中基同張可頤主演嘅《暖男爸爸》被網民稱為一套「零追看性」但又「愈睇愈過癮」嘅奇特作品。劇集圍繞單親爸爸阿榮嘅日常生活，所有情節都極之貼地，包括光顧便利店、放工飲嘢、撳電話、發訊息等香港人嘅真實寫照。雖然劇情冇高潮起伏，觀眾一開始已經知道鯨魚嘅生死結局，但正正係呢種「圍爐」式嘅對白設計，令觀眾有種置身其中嘅感覺。特別係喺2020年疫情期間，各種限聚令令香港人患上「社交飢渴」，《暖男爸爸》透過每段3至7分鐘嘅日常對話，讓觀眾感受到久違嘅溫暖。
《男排女將》（2020年）：熱血運動青春夢
《男排女將》根據香港男子排球隊「力臻」嘅真實故事改編，由鄧麗欣、顧定軒、陳卓賢、盧瀚霆等一眾年輕演員主演。劇集講述五位因為身高問題而被「翔鷹」排球隊放棄嘅年輕人，遇上排球夢碎嘅前香港女子排球代表隊員蔣家瑜，並喚醒佢嘅「排球魂」，成為香港男子排球史上第一位女教練。呢套劇最感人嘅地方係佢哋用四年時間，從排球聯賽嘅丙組一路打到甲組冠軍，用行動證明「We are the Littles」（我們不高），但絕對唔可以小看佢哋！
《IT狗》（2022年）：職場喜劇新突破
2022年嘅《IT狗》係首套以IT人為主角嘅港劇，題材夠晒新鮮！劇集圍繞一班喺IT職場工作嘅年輕人，笑料百出之餘又加入咗好多時下流行話題。最經典嘅係Tony（楊樂文飾）經常拋出嘅《大台理論》，根據TVB經典橋段匯入劇情，包括《護花危情》、《刑事偵緝檔案》等，相當搞笑。劇集仲提及MIRROR、《又要威又要戴頭盔》等熱門話題，趣味性十足。《IT狗》喺豆瓣獲得7.4高分，連內地觀眾都激讚係一部成功嘅幽默喜劇！
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《反起跑線聯盟》（2022/2024年）：教育題材再突破
梁詠琪首次擔正拍劇嘅《反起跑線聯盟》系列，講述「樂悠悠幼稚園」與地產商嘅加租之戰。劇集首周直播收視達平均5.1點，成為ViuTV開台六年來第二高嘅自家製劇集！除咗梁詠琪嘅精彩演出，「七小福」成員瑤瑤（張曦晨飾）、Billy（徐立德飾）和Martin（植海維飾）等小演員嘅可愛表現，令不少媽媽級、爸爸級觀眾產生強烈共鳴。劇集題材貼近生活，反映咗香港家長對教育制度嘅種種不滿同無奈。
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《那年盛夏我們綻放如花》（2023年）：血腥驚悚新嘗試
改編自小說《已讀不回死全家》嘅《那年盛夏我們綻放如花》，係ViuTV首次嘗試血腥驚悚題材！劇集講述一班學生被強制加入群組，開始一場「死亡遊戲」，唔回覆訊息嘅人會立刻爆頭死亡。呢種血腥畫面喺港劇入面極之罕見，雖然電視版本會被刪剪，但網上版本可以睇到完整嘅爆頭場面。劇集透過死亡遊戲，揭露咗人性嘅扭曲同背叛，將原本充滿青春活力嘅高中變成血與背叛嘅修羅地獄。
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《弊傢伙！我要去祓魔》（2025年）：奇幻創意爆燈
戚家基執導嘅《弊傢伙！我要去祓魔》係一套極之「騎呢」同「不現實」嘅奇幻劇集！劇集加入咗黑白無常、西方魔女、符咒等各種元素，創造出一個全新嘅架空世界。為咗慳成本，劇組用僅有嘅六位數字預算拍攝每集，57天拍攝20集內容，平均兩天半拍一集，簡直係「癲」嘅節奏！雖然製作預算有限，但劇集嘅CG特效同創意世界觀令觀眾耳目一新，網上討論度甚高，好評如潮。
《三命》（2025年）：銀河映像首部劇集力作
杜琪峯監製嘅《三命》係銀河映像成立近30年嚟首部電視劇作品！蘇家樂飾演嘅駱澤信由16歲活到60歲，經歷1970年代至2024年嘅大時代變遷。劇集最特別嘅係主角會因為一隻斷線風箏嘅微小差錯，走上三條截然不同嘅人生路：漫畫家線、公務員線同黑社會線。編劇特意加入1987年股災、1997回歸、沙士爆發、雷曼爆煲、移民潮等社會大事，令時代轉變更有標誌性，三條人生路線嘅高低起伏令人拍案叫絕！
《存酒人》（2026年）：題材新穎又夠暖心
改編自彭志海同名得獎小說嘅《存酒人》，講述一間有廿多年歷史嘅酒吧決定結束營業，老闆想歸還客人存放喺酒吧內嘅酒，從中道出酒吧中各人以及多個存酒客人背後嘅故事。呢套劇以溫情脈脈嘅手法，透過每支存酒背後嘅故事，勾起觀眾對人生不同階段嘅回憶同感慨。