盤點ViuTV開台十年10大原創劇集！由熱血到催淚 多套人氣爆燈獲封「神劇」

ViuTV不經不覺已經開台十年，近日有網民在社交平台發文，盤點開台以來10大原創劇集，涵蓋校園、穿越、家庭、運動、職場、驚悚及奇幻等多種類型。當中部分作品更獲觀眾廣泛討論，甚至被形容為「神劇」。以下就為大家整理這10套具代表性的原創劇集！