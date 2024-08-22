反起跑線聯盟2 | 盤點「七小福」劇中7位童星！其中1位特地飛返香港拍劇
盤點「七小福」劇中7位童星：
1 | 「瑤瑤」張曦晨（7歲）已移居英國
在劇中飾演「瑤瑤」陳雪瑤的張曦晨今年7歲。在出演《反起跑線聯盟》當時已經憑亮眼演技加上可愛外表成功吸引到一班觀眾眼球。張曦晨在《反起跑線聯盟》播放後，在同年8月移居到英國，今次特地在暑假回港期間，拍攝《反起跑線聯盟2》，令「七小福」可以齊人拍續集。
2 | 「Billy仔」徐立德（9歲）夠曬多才多藝
在劇中飾演周家怡兒子「Billy仔」的徐立德，雖然年紀輕輕只得9歲，但劇中的表現讓觀眾印象非常深刻。在上一輯因為父母離婚而向母親道歉的一幕，令觀眾睇到極為痛心，更指「睇一次喊一次」。徐立德除了演技夠好，連學習成績都非常好，正在就讀名校聖若瑟小學，平時有喜歡打鼓、繪畫，夠曬多才多藝！
3 | 「Martin」植海維（8歲）就讀國際學校
在劇中飾演富爸爸潘燦良兒子Martin的童星植海維，是「七小福」中戲份甚重的童星之一。植海維就讀為於大埔的挪威國際學校，雖然會講廣東話，但就睇唔明中文。植海維在第一季都被不少網民提醒要改好啲懶音，而植海維父母都有努力為兒子惡補廣東話！
4 | 「Yumi B」王予殷（7歲）幼稚園讀港島名校
在劇中飾演早婚父母楊飛、陳欣妍父母的女兒「Yumi B」王予殷今年7歲，真情留露的演技令網民印象深刻。從王予殷的IG中可見，王予殷幼稚園就讀港島區名校聖保祿學校，至於升讀哪一間小學就未有透露！
5 | 「為為」孫詠軒（9歲）高峰期一年拍16個廣告
在劇中飾演練美娟及ERROR成員肥仔兒子的「為為」羅有為的孫詠軒（Hayden），在劇中夠曬搞笑可愛，深得觀眾喜歡。孫詠軒雖然只得9歲，但演出經驗豐富，除了《反起跑線聯盟》之外，曾經參演過電視劇《暖男爸爸》、《星空下的仁醫》和電影《你咪理，我愛你！》，高峰期更一年接拍16個廣告，認真厲害。
6 | 「牢騷女」林靖（9歲）朗誦、音樂都拎獎
在劇中飾演「牢騷女」張家欣的林靖今年9歲，在劇中因為受到父母影響，所以經常皺眉頭又愛投訴。不過現實中的林靖笑容多多，非常可愛。林靖除了就讀全港最貴私校弘立書院，去年更代表學校參賽，在校際朗誦節和校際音樂節中奪冠，非常厲害！
7 | 「孫仔」張晉樂（8歲）周圍去夠活潑
在劇中飾演彭美嫦「孫仔」張晉樂外表可愛，平時時不時周圍去，同媽媽、妹妹一起打卡！