呢度住吓嗰度住吓｜保錡表現趕客被轟3宗罪 對日本小學生講不雅語言超失禮
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1. 懶理Yoyo反應 不停重提「魯媚」
在節目中，保錡的表現似乎未達觀眾的期望。他在節目中的表現被形容為心不在焉，並且在與蒙嘉慧的互動中顯得語無倫次。其中，保錡在節目中不斷提到Yoyo在2000年《流氓師表》角色「魯媚」，但每次提起都會場面變得非常尷尬，連Yoyo都懶得回應。網民就覺得Yoyo的代表作不只《流氓師表》「魯媚」這一個角色，還有很多，不明白為何要不斷提起。
2.成日以為自己好大隻
保錡近年勤力做運動，經常去跑步又做Gym，今次在日本無論去買衫定道場，都不停大曬肌肉，睇到在場所有人都好無奈。
3.對日本小學生講不雅語言
節目進行到參觀道場時，保錡面對一群小朋友，卻不斷說出「好舒服（日文）」、「E姑E姑」等不當笑話，在場的小朋友都即刻嚇到發呆，令不少網民都睇到非常反感。網友鬧爆：「對住個日本小朋友講埋哂D不雅野，睇都眼都凸，完全影衰香港人! 自己無文化無水平就出少句聲啦！難為yoyo同dee姐！」
網民留言插到爆：搵肥仔、Dee哥都好過搵佢
節目播出後，網上對保錡的批評聲浪不斷。有網民認為保錡的表現非常趕客，其中向小朋友講黃色笑話就最為過分。今次蒙嘉慧難得出山拍節目，不少網民都非常期待，但就因為保錡而忍唔住想棄睇：「其實搵肥仔、Dee哥都好過搵佢」、「好鐘意蒙嘉慧，覺得佢好認真準備，同時人地都好認真比你哋拍，不過男主持好唔專業，亦唔尊重人地重視嘅禮儀。」、「Poki 超失禮佢千祈唔好話自己係香港人呀！失禮晒」等。
圖片來源：ViuTV、網民留言截圖